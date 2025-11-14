English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
काँग्रेसची 'ही' 5 कारणं महागठबंधनवर पडली भारी, 'वोट चोरी'चा राहुल गांधींचा दावा ठरला फेल

बिहार विधानसभा निवडणुकीबद्दल बोलायचे झाले तर, महाआघाडीतील अंतर्गत कलहाचा परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. काँग्रेसची खराब कामगिरी ही आघाडीच्या एकूण कामगिरीत एक प्रमुख घटक ठरू शकते.  

Dakshata Thasale | Nov 14, 2025, 03:20 PM IST
बिहार निवडणूक निकाल

Bihar Elections 2025

बिहार विधानसभा निवडणुकीत बदलाचा दावा करून सत्तेत परतण्याची आशा बाळगणाऱ्या तेजस्वी यादव यांना मोठा धक्का बसला आहे. जागावाटप करारात जास्तीत जास्त जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेली काँग्रेस ६० हून अधिक जागा लढवूनही केवळ पाच जागांवर आघाडीवर आहे.

बिहार निवडणूक निकाल

Bihar Elections 2025

 यापैकी अनेक जागांवर, महाआघाडीतील मतभेद सुमारे 12 जागांवर मैत्रीपूर्ण लढती म्हणून उदयास आले. 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 70 जागा लढवल्या आणि फक्त 19 जागा जिंकल्या.

बिहार निवडणूक निकाल

Bihar Elections 2025

तेजस्वी यादव यांचा पक्ष, राजद, गेल्या वेळी 74 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. यावेळी, ट्रेंड दर्शवितात की तो 36 जागांवर स्थिरावला आहे, जो त्याच्या मागील आकड्याच्या निम्म्या आहे. उपमुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न पाहणारे विकासशील इंसान पक्षाचे मुकेश साहनी देखील एकाच जागेपर्यंत मर्यादित असल्याचे दिसून येते.

बिहार निवडणूक निकाल

Bihar Elections 2025

निवडणुकीपूर्वी महाआघाडीत एक महाभारत घडले. उमेदवारी अर्जांच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत जागावाटपाचा करार झाला नाही, ज्यामुळे १२ जागांवर मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या.  

बिहार निवडणूक निकाल

Bihar Elections 2025

जागावाटपावरून असंतोष असताना, काँग्रेसने तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून घोषित करण्यास कचरले. राहुल गांधी स्वतः याबद्दल जाहीरपणे बोलले नाहीत. निवडणुकीच्या एक दिवस आधी झालेल्या महाआघाडी पक्षांच्या बैठकीत ही फूट स्पष्टपणे दिसून आली.

बिहार निवडणूक निकाल

Bihar Elections 2025

राहुल गांधी निवडणूक प्रचारातही फारसे सक्रिय नव्हते. त्यांनी मत चोरीवर मोठा पैज लावली, परंतु निवडणुकीत हा एक प्रमुख स्थानिक मुद्दा बनला नाही.

बिहार निवडणूक निकाल

Bihar Elections 2025

भाजप-जेडीयू सरकारच्या शेवटच्या महिन्यांत दिलेल्या भेटवस्तूंचे जनतेने स्वागत केले. 1.25 कोटी महिलांना 10,000 रुपयांची एकरकमी रक्कम देणे हा एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला.

बिहार निवडणूक निकाल

Bihar Elections 2025

सीमांचलमधील काही जागा वगळता, काँग्रेस उर्वरित प्रदेशात आपल्या मित्रपक्षांची मते मिळवण्यात अपयशी ठरली. गेल्या वेळी जिंकलेल्या जागांमध्येही त्याची कामगिरी कमकुवत असल्याचे दिसून येत आहे.  

