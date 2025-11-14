काँग्रेसची 'ही' 5 कारणं महागठबंधनवर पडली भारी, 'वोट चोरी'चा राहुल गांधींचा दावा ठरला फेल
बिहार विधानसभा निवडणुकीबद्दल बोलायचे झाले तर, महाआघाडीतील अंतर्गत कलहाचा परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. काँग्रेसची खराब कामगिरी ही आघाडीच्या एकूण कामगिरीत एक प्रमुख घटक ठरू शकते.
Dakshata Thasale | Nov 14, 2025, 03:20 PM IST
तेजस्वी यादव यांचा पक्ष, राजद, गेल्या वेळी 74 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. यावेळी, ट्रेंड दर्शवितात की तो 36 जागांवर स्थिरावला आहे, जो त्याच्या मागील आकड्याच्या निम्म्या आहे. उपमुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न पाहणारे विकासशील इंसान पक्षाचे मुकेश साहनी देखील एकाच जागेपर्यंत मर्यादित असल्याचे दिसून येते.
