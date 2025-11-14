English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चंपारण मटणाचा इतिहास, सत्याग्रहाशी काय संबंध? बिहारचा हा लोकप्रिय पदार्थ नाही खाल्ला तर तुम्ही कसले मटणप्रेमी!

Bihar Food Culture : एकिकडे बिहारच्या निवडणूक निकालांसंदर्भातील कैक चर्चांना देशभरात उधाण आलेलं असतानाच बिहारच्या खाद्यसंस्कृतीचीही चर्चा तितकीच किंबहुना त्याहूनही जास्त रंगताना दिसत आहे.   

Sayali Patil | Nov 14, 2025, 12:22 PM IST
twitter
1/8

बिहार

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 famous cuisine champaran mutton history and significance

Bihar Vidhan Sabha Election 2025  : बिहारच्या सत्ताकारणानं संपूर्ण देशाचं कायमच लक्ष वेधलं आहे. पण, बिहारचं राजकारण, तेथील नेते आणि बिहारच्या संस्कृतीपलिकडेसुद्धा त्याची एक वेगळी ओळख आहे. ही ओळख इतकी खास आहे, की मागील काही वर्षांमध्ये सोशल मीडियावरही बिहारचं हे रुप कायच्या काय प्रसिद्ध झालं आहे. ही ओळख म्हणजे बिहारच्या खाद्यसंस्कृतीची. 

twitter
2/8

बिहारचा आणखी एक पदार्थ

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 famous cuisine champaran mutton history and significance

लिट्टीचोखा, सत्तू, रोटी यासोबतच बिहारचा आणखी एक पदार्थ कायमच खवैय्यांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे. या पदार्थाचं नाव आहे चंपारण मटण. अहुना मटण, हांडी मटण ही त्याची आणखी काही नावं. सोप्या भाषेत या मटणाविषयी सांगावं तर बिहारचा हा पदार्थ खऱ्या अर्थानं माती आणि मटणाची धगधगत्या कोळशावर होणारी जुगलबंदी आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 

twitter
3/8

कांदा, लसूण, राईचं तेल

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 famous cuisine champaran mutton history and significance

मातीपासून बनवलेल्या खालून खोलगट आणि वरून निमुळच्या आकाराच्या माठ/ मडक्यामध्ये कांदा, लसूण, राईचं तेल काही मसाले आणि मटण असे सर्व जिन्नस एकत्र करुन चवीनुसार मीठ टाकून हे मडकं, त्याचं तोंड पीठानं झाकून साधारण दीड ते दोन तास पेटलेल्या कोळशावर शिजवलं जातं. 

twitter
4/8

चंपारण मटण

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 famous cuisine champaran mutton history and significance

हेच ते चंपारण मटण, ज्यात पाण्याचा अंशही जात नाही अन् पूर्ण शिजेपर्यंत हे मडकं उघडलंही जात नाही. कांदा, मीठ आणि मटणातून सुटणाऱ्या वाफेच्याच पाण्यात हे मटण शिजतं. 

twitter
5/8

बिहारी डेलिकसी

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 famous cuisine champaran mutton history and significance

चंपारण मटण सध्याच्या घडीला जगभरात 'बिहारी डेलिकसी' म्हणून ओळखलं जात आहे. अशा या मटणाची, या पदार्थाची पाळंमुळं मात्र बिहारच्या चंपारणशी घट्ट जोडली गेली आहेत असं इथल्या स्थानिकांचं म्हणणं. हा तोच चंपारण प्रांत, जिथं 1917 मध्ये महात्मा गांधीजी पोहोचले आणि त्यांनी पहिल्यांदाच इथं आपल्यातील अहिंसेची अद्भूत ताकद जाणून घेतली. 

twitter
6/8

चाफ्याच्या वृक्षांची वनं

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 famous cuisine champaran mutton history and significance

हे तेच चंपारण आहे जे बिहारच्या उत्तर पश्चिमेस असणाऱ्या हिमालयाच्या मैदानी क्षेत्रात येतं. या भागाला चंपारण यासाठी म्हणतात की कधीकाळी इथं चंपा अर्थात चाफ्याच्या वृक्षांची वनं होती आणि यावरून त्याला हे नाव पडलं. सध्याच्या घडीला हाच चंपारण जिल्हा दोन भागांमध्ये विभागला गेला असून, पूर्वी चंपारण आणि पश्चिमी चंपारण अशी त्याची नवी ओळख आहे. 

twitter
7/8

मडक्यात शिजवला जाणारा हा पदार्थ

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 famous cuisine champaran mutton history and significance

असं म्हटलं जातं की एकाच मडक्यात शिजवला जाणारा हा पदार्थ बिहारच्याच घोराशहान या गावातील असून, हे गाव पूर्वी चंपारणमधील इंडो- नेपाळ सीमेनजीक असल्याचं म्हटलं जातं. इथूनच मटणाची ही पद्धत चंपारणमध्ये लोकप्रिय झाली आणि पाहता देशभरातील मांसाहारप्रेमींच्या मनावर या पदार्थानं राज्य केलं. 

twitter
8/8

अहूना मटण

Bihar Vidhan Sabha Election 2025 famous cuisine champaran mutton history and significance

अहूना मटण हीसुद्धा या मटणाची दुसरी ओळख. अहुना म्हणजे भोजपुरी भाषेतील मडकं किंवा मातीची हंडी. हा पदार्थ काहीसा दम बिर्याणीच्या जवळ जाणारा. फक्त भाताशिवाय... काय मग, कधी खाणार हा कमाल, झणझणीत आणि एकदम बिहारची चव सांगणारा पदार्थ 'चंपारण मटण...'

twitter
पुढील
अल्बम

मोठी अपडेट! 'या' शहरात जाण्यासाठी आता गाठा नवी मुंबई विमानतळ; तिकीट नोंदणी 'या' तारखेपासून

पुढील अल्बम

मोठी अपडेट! &#039;या&#039; शहरात जाण्यासाठी आता गाठा नवी मुंबई विमानतळ; तिकीट नोंदणी &#039;या&#039; तारखेपासून

मोठी अपडेट! 'या' शहरात जाण्यासाठी आता गाठा नवी मुंबई विमानतळ; तिकीट नोंदणी 'या' तारखेपासून

मोठी अपडेट! 'या' शहरात जाण्यासाठी आता गाठा नवी मुंबई विमानतळ; तिकीट नोंदणी 'या' तारखेपासून 10
बिहारचं खरं नाव माहितीये का? बुद्ध आणि महावीरांच्या भूमीला कसं पडलं हे नाव?

बिहारचं खरं नाव माहितीये का? बुद्ध आणि महावीरांच्या भूमीला कसं पडलं हे नाव?

बिहारचं खरं नाव माहितीये का? बुद्ध आणि महावीरांच्या भूमीला कसं पडलं हे नाव? 10
कमाल! शार्दुल ठाकूरची 7वी IPL टीम ठरली मुंबई इंडियन्स; तरीही एका खेळाडूच्या नावावर आहे सर्वाधिक टीम बदलण्याचा विक्रम

कमाल! शार्दुल ठाकूरची 7वी IPL टीम ठरली मुंबई इंडियन्स; तरीही एका खेळाडूच्या नावावर आहे सर्वाधिक टीम बदलण्याचा विक्रम

कमाल! शार्दुल ठाकूरची 7वी IPL टीम ठरली मुंबई इंडियन्स; तरीही एका खेळाडूच्या नावावर आहे सर्वाधिक टीम बदलण्याचा विक्रम 8
Daily Numerology 14 November : 5 मूलांकाच्या लोकांनी आज सतर्क राहावे, तर 8 अंकासाठी दिवस शुभ, पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य

Daily Numerology 14 November : 5 मूलांकाच्या लोकांनी आज सतर्क राहावे, तर 8 अंकासाठी दिवस शुभ, पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य

Daily Numerology 14 November : 5 मूलांकाच्या लोकांनी आज सतर्क राहावे, तर 8 अंकासाठी दिवस शुभ, पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य 9