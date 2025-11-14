चंपारण मटणाचा इतिहास, सत्याग्रहाशी काय संबंध? बिहारचा हा लोकप्रिय पदार्थ नाही खाल्ला तर तुम्ही कसले मटणप्रेमी!
Bihar Food Culture : एकिकडे बिहारच्या निवडणूक निकालांसंदर्भातील कैक चर्चांना देशभरात उधाण आलेलं असतानाच बिहारच्या खाद्यसंस्कृतीचीही चर्चा तितकीच किंबहुना त्याहूनही जास्त रंगताना दिसत आहे.
Sayali Patil | Nov 14, 2025, 12:22 PM IST
बिहार
Bihar Vidhan Sabha Election 2025 : बिहारच्या सत्ताकारणानं संपूर्ण देशाचं कायमच लक्ष वेधलं आहे. पण, बिहारचं राजकारण, तेथील नेते आणि बिहारच्या संस्कृतीपलिकडेसुद्धा त्याची एक वेगळी ओळख आहे. ही ओळख इतकी खास आहे, की मागील काही वर्षांमध्ये सोशल मीडियावरही बिहारचं हे रुप कायच्या काय प्रसिद्ध झालं आहे. ही ओळख म्हणजे बिहारच्या खाद्यसंस्कृतीची.
बिहारचा आणखी एक पदार्थ
लिट्टीचोखा, सत्तू, रोटी यासोबतच बिहारचा आणखी एक पदार्थ कायमच खवैय्यांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे. या पदार्थाचं नाव आहे चंपारण मटण. अहुना मटण, हांडी मटण ही त्याची आणखी काही नावं. सोप्या भाषेत या मटणाविषयी सांगावं तर बिहारचा हा पदार्थ खऱ्या अर्थानं माती आणि मटणाची धगधगत्या कोळशावर होणारी जुगलबंदी आहे असं म्हणायला हरकत नाही.
कांदा, लसूण, राईचं तेल
चंपारण मटण
बिहारी डेलिकसी
चंपारण मटण सध्याच्या घडीला जगभरात 'बिहारी डेलिकसी' म्हणून ओळखलं जात आहे. अशा या मटणाची, या पदार्थाची पाळंमुळं मात्र बिहारच्या चंपारणशी घट्ट जोडली गेली आहेत असं इथल्या स्थानिकांचं म्हणणं. हा तोच चंपारण प्रांत, जिथं 1917 मध्ये महात्मा गांधीजी पोहोचले आणि त्यांनी पहिल्यांदाच इथं आपल्यातील अहिंसेची अद्भूत ताकद जाणून घेतली.
चाफ्याच्या वृक्षांची वनं
हे तेच चंपारण आहे जे बिहारच्या उत्तर पश्चिमेस असणाऱ्या हिमालयाच्या मैदानी क्षेत्रात येतं. या भागाला चंपारण यासाठी म्हणतात की कधीकाळी इथं चंपा अर्थात चाफ्याच्या वृक्षांची वनं होती आणि यावरून त्याला हे नाव पडलं. सध्याच्या घडीला हाच चंपारण जिल्हा दोन भागांमध्ये विभागला गेला असून, पूर्वी चंपारण आणि पश्चिमी चंपारण अशी त्याची नवी ओळख आहे.
