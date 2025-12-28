मृत्यूला जिंकायला निघालेयत जगातले हे अब्जोपती, जास्त आयुष्यासाठी ओतयात पैसा; काहींनी स्वत:वरच...
Anti Ageing Habits:मृत्यूला हरवण्याची स्वप्ने पाहणारे वैज्ञानिक संशोधनात कोट्यवधी गुंतवतात. यांचं नक्की काय चाललंय? सविस्तर जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Dec 28, 2025, 01:50 PM IST
1/10
मृत्यूला जिंकायला निघालेयत जगातले हे अब्जोपती, जास्त आयुष्यासाठी ओतयात पैसा; काहींनी स्वत:वरच...
2/10
काहीही करायला तयार
3/10
शरीरावर नवे प्रयोग
4/10
ब्रायन जॉन्सन
ब्रेनट्री कंपनीचे संस्थापक ब्रायन जॉन्सन हे दीर्घायुष्याचे सर्वात उत्साही समर्थक आहेत. ते दररोज फक्त 1977 कॅलरीचा शाकाहारी आहार घेतात. हळद, जस्त यांसारखी पूरक औषधे घेतात आणि नियमित व्यायाम करतात. त्यांनी प्लाझ्मा एक्सचेंज थेरपी केली. ज्यात शरीरातील विषारी द्रव काढून टाकले जातात. यामुळे त्यांच्या हृदयाची स्थिती 37 वर्षांच्या तरुणासारखी, त्वचा 28 वर्षांची आणि फुफ्फुस 18-19 वर्षांच्या व्यक्तीसारखे झाले आहेत. ते प्रयोगशाळेत क्लोन अवयव तयार करण्यावरही काम करतात, जेणेकरून नव्या औषधांची चाचणी सुरक्षित होईल.
5/10
सॅम ऑल्टमन
6/10
जेफ बेजोस
7/10
लॅरी पेज
गूगल आणि ओरॅकलचे संस्थापकगूगलचे सह-संस्थापक लॅरी पेज यांनी कॅलिको लॅब्स सुरू केली. जिथे वृद्धत्वाचे रहस्य शोधले जाते आणि आजारांवर उपचार विकसित केले जातात. सर्जेई ब्रिन कर्करोग आणि पार्किन्सन सारख्या आजारांवर संशोधनाला निधी देतात. ओरॅकलचे लॅरी एलिसन यांनी आपल्या फाउंडेशनद्वारे लाखो डॉलर्स दीर्घायुष्य संशोधनात खर्च केले आहेत. ते मृत्यूला आव्हान देतात आणि मूलभूत वैज्ञानिक अभ्यासाला प्रोत्साहन देतात.
8/10
मार्क झुकरबर्ग
9/10
पीटर थिल
10/10