English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मृत्यूला जिंकायला निघालेयत जगातले हे अब्जोपती, जास्त आयुष्यासाठी ओतयात पैसा; काहींनी स्वत:वरच...

मृत्यूला जिंकायला निघालेयत जगातले हे अब्जोपती, जास्त आयुष्यासाठी ओतयात पैसा; काहींनी स्वत:वरच...

Anti Ageing Habits:मृत्यूला हरवण्याची स्वप्ने पाहणारे वैज्ञानिक संशोधनात कोट्यवधी गुंतवतात. यांचं नक्की काय चाललंय? सविस्तर जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Dec 28, 2025, 01:50 PM IST
twitter
1/10

मृत्यूला जिंकायला निघालेयत जगातले हे अब्जोपती, जास्त आयुष्यासाठी ओतयात पैसा; काहींनी स्वत:वरच...

billionaires from around the world are setting out to conquer death

Anti Ageing Japanese Habits: जन्म-मृत्यू आपल्या हातात नसतो. तरीही दीर्घायुषी व्हावं असे अनेकांना वाटत असते. यासाठी काय करावं अनेकांना माहिती नसतं. जगातील अनेक अब्जाधीश आपली प्रचंड संपत्ती वृद्धत्व रोखण्यासाठी खर्च करतायत.

twitter
2/10

काहीही करायला तयार

billionaires from around the world are setting out to conquer death

त्यांना आपलं आयुष्य 150 वर्षांपर्यंत वाढवायचंय. यासाठी ते काहीही करायला तयार आहेत. मृत्यूला हरवण्याची स्वप्ने पाहणारे वैज्ञानिक संशोधनात कोट्यवधी गुंतवतात. यांचं नक्की काय चाललंय? सविस्तर जाणून घेऊया. 

twitter
3/10

शरीरावर नवे प्रयोग

billionaires from around the world are setting out to conquer death

जगातील काही अब्जोधिश स्वतःच्या शरीरावर नवे प्रयोग करतायत. विशेष आहारासोबत व्यायाम आणि औषधेदेखील घेतायत. विज्ञानाच्या मदतीने वयाची घड्याळ उलटे फिरवता येईल आणि आजारांपासून मुक्त जीवन जगता येईल, यावर त्यांना विश्वास आहे.

twitter
4/10

ब्रायन जॉन्सन

billionaires from around the world are setting out to conquer death

ब्रेनट्री कंपनीचे संस्थापक ब्रायन जॉन्सन हे दीर्घायुष्याचे सर्वात उत्साही समर्थक आहेत. ते दररोज फक्त 1977 कॅलरीचा शाकाहारी आहार घेतात. हळद, जस्त यांसारखी पूरक औषधे घेतात आणि नियमित व्यायाम करतात. त्यांनी प्लाझ्मा एक्सचेंज थेरपी केली. ज्यात शरीरातील विषारी द्रव काढून टाकले जातात. यामुळे त्यांच्या हृदयाची स्थिती 37 वर्षांच्या तरुणासारखी, त्वचा 28 वर्षांची आणि फुफ्फुस 18-19 वर्षांच्या व्यक्तीसारखे झाले आहेत. ते प्रयोगशाळेत क्लोन अवयव तयार करण्यावरही काम करतात, जेणेकरून नव्या औषधांची चाचणी सुरक्षित होईल.

twitter
5/10

सॅम ऑल्टमन

billionaires from around the world are setting out to conquer death

ओपनएआयचे प्रमुख सॅम ऑल्टमन यांनी रेट्रो बायोसायन्सेस कंपनीत 180 दशलक्ष डॉलर्स गुंतवले आहेत. ज्यामुळे त्यांना त्यांचे आयुष्य 10 वर्षांनी वाढवण्याचे ध्येय पूर्ण करण्यास मदत होणार असल्याचा दावा करण्यात आलाय. ते स्वतः मेटफॉर्मिन नावाचे औषध, संतुलित आहार आणि झोप घेऊन आरोग्य जपतात.

twitter
6/10

जेफ बेजोस

billionaires from around the world are setting out to conquer death

अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेजोस अल्टोस यांनी लॅब्समध्ये मोठी रक्कम गुंतवलीय. जी जुन्या पेशींना तरुण बनवून आजार टाळण्यावर संशोधन करते. बेजोस व्यायाम, रोइंग आणि धावणे यांद्वारे स्वतःला तंदुरुस्त ठेवतात.

twitter
7/10

लॅरी पेज

billionaires from around the world are setting out to conquer death

गूगल आणि ओरॅकलचे संस्थापकगूगलचे सह-संस्थापक लॅरी पेज यांनी कॅलिको लॅब्स सुरू केली. जिथे वृद्धत्वाचे रहस्य शोधले जाते आणि आजारांवर उपचार विकसित केले जातात. सर्जेई ब्रिन कर्करोग आणि पार्किन्सन सारख्या आजारांवर संशोधनाला निधी देतात. ओरॅकलचे लॅरी एलिसन यांनी आपल्या फाउंडेशनद्वारे लाखो डॉलर्स दीर्घायुष्य संशोधनात खर्च केले आहेत. ते मृत्यूला आव्हान देतात आणि मूलभूत वैज्ञानिक अभ्यासाला प्रोत्साहन देतात.

twitter
8/10

मार्क झुकरबर्ग

billionaires from around the world are setting out to conquer death

मेटाचे मार्क झुकरबर्ग चॅन झुकरबर्ग इनिशिएटिव्हद्वारे रोग नष्ट करण्यासाठी आणि जनुके सुधारण्यासाठी कोट्यवधी खर्च करतात. ते जिउ-जित्सू आणि क्रॉसफिट व्यायाम करून फिट राहतात.

twitter
9/10

पीटर थिल

billionaires from around the world are setting out to conquer death

पेपलचे पीटर थिल वृद्धत्व उलटे करण्याच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. हे सर्वजण मानवाला शतकाच्या अखेरीस १०० वर्षांपेक्षा जास्त जगणे सामान्य बनवू इच्छितात.

twitter
10/10

मानवी आयुष्य बदलू शकतं

billionaires from around the world are setting out to conquer death

हे अब्जाधीश पेशी स्तरावर वृद्धत्व रोखण्यासाठी स्टेम सेल, प्लाझ्मा थेरपी आणि जनुक तंत्रज्ञानावर भर देतात. विज्ञान मृत्यूला हरवू शकते असा त्यांना विश्वास आहे. असे असले तरी काही कंपन्यांच्या प्रगतीवर टीका होतेय. तरीही हे प्रयत्न मानवी आयुष्य बदलू शकतात आणि भविष्यात दीर्घ, निरोगी जीवन शक्य होईल, असे म्हटले जाते.

twitter
पुढील
अल्बम

New Year ला नक्की खा हे 8 ‘लकी’ पदार्थ, जगभरात मानले जातात भाग्य आणि सौभाग्याचे प्रतीक

पुढील अल्बम

New Year ला नक्की खा हे 8 ‘लकी’ पदार्थ, जगभरात मानले जातात भाग्य आणि सौभाग्याचे प्रतीक

New Year ला नक्की खा हे 8 ‘लकी’ पदार्थ, जगभरात मानले जातात भाग्य आणि सौभाग्याचे प्रतीक

New Year ला नक्की खा हे 8 ‘लकी’ पदार्थ, जगभरात मानले जातात भाग्य आणि सौभाग्याचे प्रतीक 9
वर्षाची सुरुवात महिलांसाठी ठरणार खास? फक्त &#039;या&#039; 3 गोष्टी करा, होईल धनलाभ

वर्षाची सुरुवात महिलांसाठी ठरणार खास? फक्त 'या' 3 गोष्टी करा, होईल धनलाभ

वर्षाची सुरुवात महिलांसाठी ठरणार खास? फक्त 'या' 3 गोष्टी करा, होईल धनलाभ 8
वडीलांच्या निधनाच्या सकाळीच 40 कोटींची ऑफर, सुनील शेट्टींचा थेट नकार

वडीलांच्या निधनाच्या सकाळीच 40 कोटींची ऑफर, सुनील शेट्टींचा थेट नकार

वडीलांच्या निधनाच्या सकाळीच 40 कोटींची ऑफर, सुनील शेट्टींचा थेट नकार 9
ड्रायव्हिंग सीटवर रोहित, विमानतळावर अजितदादा, स्वागताला सुप्रिया; अदानी बारामतीत पोहचले अन्... Photos

ड्रायव्हिंग सीटवर रोहित, विमानतळावर अजितदादा, स्वागताला सुप्रिया; अदानी बारामतीत पोहचले अन्... Photos

ड्रायव्हिंग सीटवर रोहित, विमानतळावर अजितदादा, स्वागताला सुप्रिया; अदानी बारामतीत पोहचले अन्... Photos 9