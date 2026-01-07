6 अफेअर्स, 5 पेक्षा जास्त बोल्ड चित्रपट; वयाच्या 47 व्या वर्षीही देतीये अभिनेत्रींना टक्कर
Guess Who: 'ही' बॉलिवूड अभिनेत्री फक्त तिच्या अभिनयामुळेच नव्हे तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही सतत चर्चेत असते. अभिनेत्री आज (7 जानेवारी 2025) तिचा 47 वा वाढदिवस साजरा करत असून ती एकापेक्षा एक बॉल्ड सीन आणि तब्बल 6 अफेअर्समुळे बॉलिवूडमधील एक ओळखीचा चेहरा बनली.
1/8
ही प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून हॉटस्टार बिपाशा बसूने आहे. जवळजवळ अडीच दशकांपूर्वी हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. तिच्या उत्तम अभिनयाव्यतिरिक्त, बिपाशा तिच्या अफेअर्समुळेही चर्चेत राहिली. तिचे अनेक अफेअर्स होते. तथापि, तिने अभिनेता करण सिंग ग्रोव्हरशी लग्न केले. बिपाशा करणची पहिली किंवा दुसरी पत्नी नव्हती, तर त्याची तिसरी पत्नी होती. सविस्तर जाणून घ्या
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8