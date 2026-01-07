English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • 6 अफेअर्स, 5 पेक्षा जास्त बोल्ड चित्रपट; वयाच्या 47 व्या वर्षीही देतीये अभिनेत्रींना टक्कर

Guess Who: 'ही' बॉलिवूड अभिनेत्री फक्त तिच्या अभिनयामुळेच नव्हे तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही सतत चर्चेत असते. अभिनेत्री आज (7 जानेवारी 2025) तिचा 47 वा वाढदिवस साजरा करत असून ती एकापेक्षा एक बॉल्ड सीन आणि तब्बल 6 अफेअर्समुळे बॉलिवूडमधील एक ओळखीचा चेहरा बनली.   

Jan 07, 2026, 03:12 PM IST
ही प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून हॉटस्टार बिपाशा बसूने आहे. जवळजवळ अडीच दशकांपूर्वी हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. तिच्या उत्तम अभिनयाव्यतिरिक्त, बिपाशा तिच्या अफेअर्समुळेही चर्चेत राहिली. तिचे अनेक अफेअर्स होते. तथापि, तिने अभिनेता करण सिंग ग्रोव्हरशी लग्न केले. बिपाशा करणची पहिली किंवा दुसरी पत्नी नव्हती, तर त्याची तिसरी पत्नी होती. सविस्तर जाणून घ्या

बॉलिवूडमध्ये येण्यापूर्वी बिपाशा बसू भारतीय सुपरमॉडेल मिलिंद सोमणला डेट करत होती. त्यांचे बरेच वादग्रस्त फोटो शुट चर्चेचा तसेच टीकेचा विषय ठरले. पण, त्यांचे नाते फार काळ टिकले नाही.

डिनोनंतर बिपाशा जॉन अब्राहमच्या जवळ आली. ते नऊ वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते. तरीही, जॉन आणि बिपाशा अखेर वेगळे झाले.

बॉलिवूडमध्ये तिच्या सुरुवातीच्या काळात बिपाशाचे नाव तिच्या 'राज' चित्रपटातील सह-कलाकार दिनो मोरियाशी जोडले गेले होते. पण, हे नाते लवकरच संपुष्टात आले. दिनोने एका मुलाखतीत हे कबूलही केले.

'बाहुबली' स्टार राणा दग्गुबतीसोबत बिपाशाचे नातेही चर्चेत आहे. त्यांनी 2011 मध्ये आलेल्या 'दम मारो दम' चित्रपटात एकत्र काम केले होते. तेव्हाच त्यांच्या अफेअरच्या अफवा पसरल्या.

रिपोर्ट्सनुसार, 'रेस' चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान बिपाशाचे नाव सैफ अली खानशी जोडले गेले होते. तथापि, या नात्यात फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. सैफने नंतर करीना कपूर खानशी लग्न केले.

बिपाशाने नंतर अभिनेता हरमन बावेजासोबत डेट केले. 19 फेब्रुवारी 2014 रोजी तिने हरमनसोबतच्या तिच्या नात्याची पुष्टी केली आणि सोशल मीडियावर लिहिले, "हरमन आणि मी एक जोडपे आहोत. मला अखेर अशी व्यक्ती सापडली आहे जी माणूस म्हणून माझ्यापेक्षा चांगली आहे." पण, लवकरच त्यांचे ब्रेकअप झाले.

2015 मध्ये आलेल्या 'अलोन' चित्रपटाच्या सेटवर बिपाशाची भेट अभिनेता करण सिंग ग्रोव्हरशी झाली. नंतर त्यांचे प्रेमसंबंध सुरू झाले आणि अखेर 2012 मध्ये त्यांनी लग्न केले. करणने पहिले लग्न 2008 मध्ये श्रद्धा निगमशी केले आणि नंतर 2012 मध्ये जेनिफर विंगेटशी. नंतर, त्याने दोघींनाही घटस्फोट दिला.

