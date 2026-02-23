English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Birds unkonwn Fact: मूत्रविसर्जनच नाही करत पक्षी, मग प्यायलेलं पाणी जातं कुठे? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Birds unkonwn Fact: मूत्रविसर्जनच नाही करत पक्षी, मग प्यायलेलं पाणी जातं कुठे? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Birds unkonwn Fact : पक्ष्यांच्या जगात ही सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. चिमण्या, गरुड, कबूतर किंवा बहुतेक सर्व पक्षी प्राण्यांप्रमाणे मूत्रविसर्जन करत नाहीत.

Pravin Dabholkar | Feb 23, 2026, 03:34 PM IST
twitter
1/9

Birds unkonwn Fact: मूत्रविसर्जनच नाही करत पक्षी, मग प्यायलेलं पाणी जातं कुठे? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Birds unkonwn Fact Waste and Conservation System shocking facts

उन्हाळ्याचे दिवस सुरु झाले आहेत. अशावेळी चिमण्या, कबूतर किंवा इतर पक्षांना प्यायला आपण पाणी ठेवलं असेल. अनेकदा पाणवठ्यावर त्यांना आपण पाणी पितानादेखील पाहिलं असेल. पक्षी पाणी पितात, पण ते पाणी शरीरातून पुढे कुठे जाते? हे समजल्यावर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.

twitter
2/9

पक्षी मूत्रविसर्जन करत नाहीत!

Birds unkonwn Fact Waste and Conservation System shocking facts

पक्ष्यांच्या जगात ही सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. चिमण्या, गरुड, कबूतर किंवा बहुतेक सर्व पक्षी प्राण्यांप्रमाणे मूत्रविसर्जन करत नाहीत. ते पाणी तर भरपूर पितात पण त्यांचा शरीरातून वेगळे मूत्र कधीच बाहेर पडत नाही. हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण हे पूर्णपणे खरे आहे!

twitter
3/9

ते पाणी पितात, मग ते पाणी कुठे जाते?

Birds unkonwn Fact Waste and Conservation System shocking facts

पक्षी रोज भरपूर पाणी पितात. पण ते पाणी शरीरात साठवून ठेवत नाहीत. त्यांचे शरीर हे पाणी वाया न जाऊ देता पुन्हा वापरते. यामुळे पक्षी कधीही डिहायड्रेट होत नाहीत आणि लांब अंतर उडू शकतात. पाणी कुठे जाते हे समजून घेऊया. 

twitter
4/9

कचरा वेगळ्या प्रकारचा!

Birds unkonwn Fact Waste and Conservation System shocking facts

पक्ष्यांच्या शरीरात किडनी (मूत्रपिंड) असतात, जी रक्तातील नको असलेले पदार्थ काढून टाकतात. माणसांमध्ये हा कचरा युरिया बनतो आणि पाण्यात विरघळून लघवी होते. पण पक्ष्यांमध्ये हाच कचरा युरिक अॅसिड बनतो. युरिक अॅसिड हे पाण्यात फारसे विरघळत नाही, म्हणजे त्याला बाहेर टाकण्यासाठी फार पाणी लागत नाही. हे शरीरातील पाणी वाचवण्याचा नैसर्गिक मार्ग आहे.

twitter
5/9

पक्ष्यांना ब्लॅडरच नसते!

Birds unkonwn Fact Waste and Conservation System shocking facts

माणसांप्रमाणे पक्ष्यांच्या शरीरात मूत्राशय नसते. मूत्राशयात लघवी साठवली जाते पण पक्षी उडत असल्याने शरीर जितके हलके ठेवता येईल तितके चांगले. जर मूत्राशय असते तर लघवी साठून शरीर जड होईल आणि उडणे कठीण होईल. म्हणूनच निसर्गाने त्यांना ब्लॅडर दिले नाही.

twitter
6/9

सर्व कचरा एकाच छिद्रातून बाहेर!

Birds unkonwn Fact Waste and Conservation System shocking facts

पक्ष्यांचा मल आणि मूत्र दोन्ही एकाच जागेतून बाहेर पडतात. याला क्लोआका म्हणतात. हे एक बहुउद्देशीय छिद्र आहे. यातून मल, मूत्र आणि प्रजननाचे कामही होते. युरिक अॅसिड पांढऱ्या पेस्ट किंवा क्रिस्टलसारखे बनते आणि मलासोबतच बाहेर येते. यामुळे ते लघवी करताना वेगळे दिसत नाहीत.

twitter
7/9

पक्ष्यांच्या विष्ठेत पांढरा भाग

Birds unkonwn Fact Waste and Conservation System shocking facts

जेव्हा तुम्ही चिमण्यांचा किंवा कबुतराचा मल पाहता, तेव्हा त्यात काळा-तपकिरी ठोस मल आणि पांढरा चिकट किंवा पावडरसारखा भाग दिसतो. तो पांढरा भागच युरिक अॅसिड आहे, म्हणजेच पक्ष्यांची ‘लघवी’! कार, छत किंवा रस्त्यावर हा पांढरा डाग जास्त दिसतो, तीच पक्ष्यांची लघवी आहे.

twitter
8/9

शरीर 90 ते 98 टक्के पाणी पुन्हा शोषून घेते!

Birds unkonwn Fact Waste and Conservation System shocking facts

पक्ष्यांच्या किडनी आणि क्लोआका इतके हुशार आहेत की, ते युरिक अॅसिडसोबत आलेले 90 ते 98 टक्के पाणी पुन्हा शरीरात शोषून घेतात. म्हणजे जवळजवळ सगळे पाणी वाया जात नाही. यामुळे पक्षी खूप पाणी पिऊनही कधीही तहानलेले राहत नाहीत आणि लांबच्या लांब उड्डाणे भरू शकतात.

twitter
9/9

उडण्यासाठी आणि पाणी वाचवण्यासाठी!

Birds unkonwn Fact Waste and Conservation System shocking facts

पक्ष्यांची ही विशेषता त्यांना उडण्यात मदत करते. शरीर हलके ठेवणे, पाणी वाया न जाणे आणि डिहायड्रेशन टाळणे – हे सर्व एकत्रितपणे पक्ष्यांना आकाशात मोकळेपणाने उडता येते. विज्ञान सांगते की, हे निसर्गाचे हुशार डिझाइन आहे. यामुळे पक्षी दीर्घकाळ उडू शकतात आणि जगभर फिरू शकतात.

twitter
पुढील
अल्बम

Weekly Numerology : बँक बॅलन्समध्ये वाढ, नात्यात सुखद अनुभव; पण 'या' लोकांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्या, 1 ते 9 मूलांक हा आठवडा कसा?

पुढील अल्बम

Weekly Numerology : बँक बॅलन्समध्ये वाढ, नात्यात सुखद अनुभव; पण &#039;या&#039; लोकांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्या, 1 ते 9 मूलांक हा आठवडा कसा?

Weekly Numerology : बँक बॅलन्समध्ये वाढ, नात्यात सुखद अनुभव; पण 'या' लोकांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्या, 1 ते 9 मूलांक हा आठवडा कसा?

Weekly Numerology : बँक बॅलन्समध्ये वाढ, नात्यात सुखद अनुभव; पण 'या' लोकांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्या, 1 ते 9 मूलांक हा आठवडा कसा? 9
शौचालय दर्शक म्हणून शिवाजी महाराज आणि राणी पद्मिनी यांच्या प्रतिमांचा वापर; बँक्वेट हॉलमधील Viral व्हिडिओमुळं संताप

शौचालय दर्शक म्हणून शिवाजी महाराज आणि राणी पद्मिनी यांच्या प्रतिमांचा वापर; बँक्वेट हॉलमधील Viral व्हिडिओमुळं संताप

शौचालय दर्शक म्हणून शिवाजी महाराज आणि राणी पद्मिनी यांच्या प्रतिमांचा वापर; बँक्वेट हॉलमधील Viral व्हिडिओमुळं संताप 8
नकोसा रेकॉर्ड! वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिकवेळा शून्यावर बाद होणारे खेळाडू कोणत्या टीमचे? पाहा टॉप 10 यादी

नकोसा रेकॉर्ड! वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिकवेळा शून्यावर बाद होणारे खेळाडू कोणत्या टीमचे? पाहा टॉप 10 यादी

नकोसा रेकॉर्ड! वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिकवेळा शून्यावर बाद होणारे खेळाडू कोणत्या टीमचे? पाहा टॉप 10 यादी 10
चाहत्यांसाठी सरप्राइज! ;यशच्या ‘टॉक्सिक’मध्ये होणार &#039; या&#039; अभिनेत्रीची धमाकेदार एन्ट्री

चाहत्यांसाठी सरप्राइज! ;यशच्या ‘टॉक्सिक’मध्ये होणार ' या' अभिनेत्रीची धमाकेदार एन्ट्री

चाहत्यांसाठी सरप्राइज! ;यशच्या ‘टॉक्सिक’मध्ये होणार ' या' अभिनेत्रीची धमाकेदार एन्ट्री 10