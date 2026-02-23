Birds unkonwn Fact: मूत्रविसर्जनच नाही करत पक्षी, मग प्यायलेलं पाणी जातं कुठे? जाणून वाटेल आश्चर्य!
Birds unkonwn Fact : पक्ष्यांच्या जगात ही सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. चिमण्या, गरुड, कबूतर किंवा बहुतेक सर्व पक्षी प्राण्यांप्रमाणे मूत्रविसर्जन करत नाहीत.
Pravin Dabholkar | Feb 23, 2026, 03:34 PM IST
पक्षी मूत्रविसर्जन करत नाहीत!
ते पाणी पितात, मग ते पाणी कुठे जाते?
कचरा वेगळ्या प्रकारचा!
पक्ष्यांच्या शरीरात किडनी (मूत्रपिंड) असतात, जी रक्तातील नको असलेले पदार्थ काढून टाकतात. माणसांमध्ये हा कचरा युरिया बनतो आणि पाण्यात विरघळून लघवी होते. पण पक्ष्यांमध्ये हाच कचरा युरिक अॅसिड बनतो. युरिक अॅसिड हे पाण्यात फारसे विरघळत नाही, म्हणजे त्याला बाहेर टाकण्यासाठी फार पाणी लागत नाही. हे शरीरातील पाणी वाचवण्याचा नैसर्गिक मार्ग आहे.
पक्ष्यांना ब्लॅडरच नसते!
सर्व कचरा एकाच छिद्रातून बाहेर!
पक्ष्यांच्या विष्ठेत पांढरा भाग
शरीर 90 ते 98 टक्के पाणी पुन्हा शोषून घेते!
