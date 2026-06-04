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Birthday Special : प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी नूतन यांनी 'या' सुपरस्टारवर उगारला होता हात

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 04, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:36 AM IST

Birthday Special : बॉलिवूडमधील नूतन या एक अशा अभिनेत्री होत्या ज्यांच्या प्रतिभावन, देखण्या अन् नॅच्युरल अभिनयाला लोकं पसंत करत होती. नूतन यांचं बॉलिवूडमधील एका सुपरस्टारशी नाव जोडलं गेलं. त्यामागचं सत्य काय जाणून घ्या? 

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नूतन यांचा वाढदिवस

बॉलिवूडमध्ये दोन कलाकारांच्या प्रेमप्रकरणांची चर्चा होणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे. हा ट्रेंड सुरुवातीपासूनच सुरू आहे. राज कपूर आणि नर्गिस, दिलीप कुमार आणि मधुबाला, अमिताभ आणि रेखा यांसारख्या कलाकारांची नावे जोडली गेली. यासोबतच आणखी एक नाव होतं ते म्हणजे नूतन. नूतन यांचं नाव बॉलिवूडमधील एका लोकप्रिय कलाकाराशी जोडलं गेलं. 

 

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नूतन यांचा वाढदिवस

संजीव कुमार आणि नूतन यांच्या अफेअरच्या अफवा तेव्हा सुरू झाल्या, जेव्हा अभिनेत्री आधीच विवाहित होती. तिचे लग्न भारतीय नौदलातील लेफ्टनंट कमांडर रजनीश बहल यांच्याशी झाले होते.

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नूतन यांचा वाढदिवस

अलीकडेच, संजीव कुमारची भाची जिग्ना शाह आणि लेखक हनीफ झवेरी विकी लालवानीच्या यूट्यूब चॅनलवर आले होते, जिथे त्यांनी अभिनेत्याच्या अफेअरबद्दल काही गोष्टी सांगितल्या. 

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नूतन यांचा वाढदिवस

जिग्ना शाह आणि हनीफ झवेरी यांनी सांगितले की, संजीव कुमार आणि नूतन यांचे प्रेमप्रकरण १९७० सालच्या 'देवी' चित्रपटापासून सुरू झाले. इतकेच नाही तर, दिग्दर्शक मधुसूदन राव यांनी एक ब्रिज बनवण्याच काम दिलं होतं. 

 

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नूतन यांचा वाढदिवस

पण हे नाते फार काळ टिकले नाही. त्यांनी स्पष्ट केले, "त्यांचे नाते इतक्या सहजपणे संपले नाही. संजीव कुमार यांच्या बहिणीने सांगितले होते की नूतन यांनी संपूर्ण क्रूच्या समोर संजीव कुमार यांना कानाशिलात लगावली. 

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नूतन यांचा वाढदिवस

घटनेच्या एक दिवस आधी, संजीव कुमार यांना कळले की नूतन यांचे पती आणि नूतन घरी भांडत आहेत. म्हणून, त्यांनी तिचे पती, रजनीश बहल यांना फोन करून त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पण यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आणि नूतनचे पती आणखीनच संतापले.

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नूतन यांचा वाढदिवस

संजीव कुमार यांनी मोठेपण दाखवत हा फोन केला. मात्र नूतन यांचे पती भडकले. दुसऱ्या दिवशी पतीसमोर आपला प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी नूतन यांनी संजीव कुमार सेटवर सगळ्यांसमोर कानशि‍लात लगावली. यावरुन नूतन यांचा संजीव कुमार यांच्यासोबत कोणताही संबंध नाही किंवा अफेअर नसल्याच सिद्ध झालं. 

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नूतन यांचा वाढदिवस

जिग्ना शाह आणि हनीफ झवेरी यांनी पुढे खुलासा केला की, या घटनेनंतर संजीव कुमार आणि नूतन यांचे मार्ग वेगळे झाले.

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नूतन यांचा वाढदिवस

संजीव कुमार त्याच्या मित्राच्या घरी गेला, जिथे त्याला या वादाबद्दल कोणाशीही न बोलण्यास किंवा ही गोष्ट माध्यमांपर्यंत पोहोचू न देण्यास सक्त ताकीद देण्यात आली.

 

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नूतन यांचा वाढदिवस

त्या अभिनेत्याने आपल्या मित्राचे ऐकले आणि ही गोष्ट कोणालाही सांगितली नाही. संजीव कुमार यांनी कधीही लग्न केले नाही. 1985 मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे अचानक निधन झाले. काही वर्षांनंतर, 1991 मध्ये, नूतन बहल यांचेही कर्करोगामुळे निधन झाले. 

TAGS:
Sanjeev Kumar
Nutan
birthday special

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