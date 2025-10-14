English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मी त्याच्यासाठी जीव द्यायलाही तयार', Short टेम्पर्ड गंभीर कोणत्या प्लेअरसाठी हे म्हणाला अन् का?

Gautam Gambhir Statment: कायम रागावणारा, संतापणारा, रागातच बोलणार गंभीर एखाद्यासाठी जीव देऊ शकतो का? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर त्याचं उत्तर होय असं आहे. कोणासाठी तो हे करु शकतो आणि का हे त्यानेच सांगितलंय. तो काय म्हणालाय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Oct 14, 2025, 11:14 AM IST
गंभीर या खेळाडूसाठी देऊ शकतो जीव

gambhir

सतत चिडचिड करणार, रागावणारा गौतम गंभीरसारखा खेळाडू एखाद्या सहकाऱ्यासाठी जीव द्यायला तयार असेल असं सांगितलं तर तुमचा त्यावर विश्वास बसणार नाही. मात्र हे खरं आहे. याबद्दल स्वत: गंभीरनेच वक्तव्य केलंय. नेमका हा खेळाडू कोण ज्याच्यासाठी गंभीर अगदी जीव द्यायलाही तयार झालाय जाणून घ्या...

आक्रमक, लढाऊ आणि कठोर भाषा बोलणारा

gambhir

भारताचा माजी सलामीवीर गौतम गंभीर हा नेहमीच आक्रमक, लढाऊ आणि कठोर भाषा बोलणारा खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. सध्या भारतीय संघाचा प्रशिक्षक असलेला गंभीर हा अनेकदा त्याच्या आक्रमक विधानामुळे चर्चेत राहिलेला आहे.  

...तर तुमच्याही भुवया उंचावल्याशिवाय राहणार नाहीत

gambhir

खरं तर गंभीर त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीत असाच होता. अगदी खेळातून निवृत्त झाल्यानंतर समालोचन करतानाही अशीच विधाने करत असे आणि आता टीम इंडियाचा प्रशिक्षक म्हणून तो तसाच आहे. म्हणूनच, गंभीरने एखाद्या खेळाडूसाठी आपण जीव देऊ शकतो असं म्हटल्याचं सांगितलं तर तुमच्याही भुवया उंचावल्याशिवाय राहणार नाहीत.   

दोन्ही फॉरमॅटमध्ये दमदार कामगिरी

gambhir

मूळाचा दिल्लीचा असलेला आक्रमक डावखुरा भारतीय फलंदाज गौतम गंभीरचा आज वाढदिवस. 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी गंभीर 44 वर्षांचा झालाय. दिल्लीतील जुने राजिंदर नगर येथील रहिवासी असलेल्या गौतम गंभीरने रोशनरा क्लबमधून आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि लगेच दिल्लीच्या रणजी ट्रॉफी संघात स्थान मिळवले. दोन्ही फॉरमॅटमध्ये दमदार कामगिरी केल्यानंतर, त्याने 2003 मध्ये टीम इंडियासाठी एकदिवसीय आणि २००४ मध्ये कसोटी पदार्पण केले.

कारकीर्द चढ-उतारांनी भरलेली

gambhir

टीम इंडियामध्ये सामील झाल्यापासून गौतम गंभीरची कारकीर्द चढ-उतारांनी भरलेली राहिली. अशा वेळी त्याला आत्मविश्वास परत मिळवण्यासाठी काही आश्वासक पाठिंब्याची आवश्यकता होती. 2008 मध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाने कसोटी मालिकेसाठी भारताचा दौरा केला होता. हा असा काळ होता जेव्हा गंभीरने जवळजवळ अडीच वर्षांत कसोटी शतक झळकावले नव्हते आणि तो मोठी धावसंख्याही करत नव्हता.  

पुनरागमनात महत्त्वाचा ठरणारा पाठिंबा कोणी दिला?

gambhir

तरीही, गंभीरने कसोटी मालिकेत स्थान मिळवले आणि त्याच्या पुनरागमनात महत्त्वाचा ठरणारा पाठिंबा त्याला एका सहकाऱ्याकडून मिळाला. हे आश्वासन गंभीरला माजी कर्णधार आणि दिग्गज फिरकी गोलंदाज अनिल कुंबळेने दिले होते.  

एका मुलाखतीत केला खुलासा

gambhir

2018 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर, गौतम गंभीरने एका मुलाखतीत या पाठिंब्याबद्दल भाष्य केलं होतं. कसोटी मालिकेच्या आधी एक संध्याकाळी गंभीर वीरेंद्र सेहवागसोबत जेवत होता.  

मी आणि सेहवाग जेवत असताना तिथून...

gambhir

गंभीर म्हणाला, "त्याच क्षणी, अनिल कुंबळे तिथून गेला आणि म्हणाला, 'तुम्ही दोघेही संपूर्ण मालिकेसाठी डावाची सुरुवात कराल, जरी तुम्ही सलग आठ डावांमध्ये शून्य धावांवर बाद झालात तरी तुम्हीच सलामीवीर असाल," कुंबळेने दिलेला हा धीर माझं मन जिंकून घेतले.   

मला कधी कोणासाठी जीव द्यावा लागला तर तो...

gambhir

"मी अशा गोष्ट किंवा माझ्यावर एवढा विश्वास टाकलेलं यापूर्वी कधीही प्रत्यक्षात ऐकलं नव्हतं. म्हणून जर मला कधी कोणासाठी जीव द्यावा लागला तर तो अनिल कुंबळे असेल," असंही गंभीर पुढे म्हणाला.  

gambhir

कुंबळेच्या पाठिंब्यामुळे आत्मविश्वास मिळाल्यानंतर, गंभीरने त्या मालिकेत एक शतक आणि एक द्विशतक झळकावले. तिथून त्याच्या कसोटी कारकिर्दीत नाट्यमय बदल झाला. पुढच्या दीड वर्षात, गंभीरने आणखी सहा कसोटी शतके झळकावली, त्यापैकी एक नेपियरमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध होते.   

मालिका 1-0 ने जिंकण्यास मदत

gambhir

नेपियर कसोटीत, गंभीरने दुसऱ्या डावात 643 मिनिटे फलंदाजी केली, 436 चेंडूंचा सामना केला आणि 137 धावा केल्या, ज्यामुळे कसोटी अनिर्णित राहण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर त्याने वेलिंग्टनमध्ये शतक झळकावले, जे देखील अनिर्णित राहिले. यामुळे टीम इंडियाला मालिका 1-0 ने जिंकण्यास मदत झाली. (फोटो - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

