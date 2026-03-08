English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Birthday Special: भारताला पहिला महिला वर्ल्ड कप जिंकावणाऱ्या कर्णधाराचा आज वाढदिवस! केस कापत क्रिकेटसाठी घेतलेला मोठा निर्णय

Birthday Special: भारताला पहिला महिला वर्ल्ड कप जिंकावणाऱ्या कर्णधाराचा आज वाढदिवस! केस कापत क्रिकेटसाठी घेतलेला मोठा निर्णय

Happy Birthday Harmanpreet Kaur: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आज तिचा 37 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. तिने भारतीय महिला संघाचे नेतृत्व करून पहिले विश्वचषक जिंकले.    

Tejashree Gaikwad | Mar 08, 2026, 07:34 AM IST
twitter
1/8

Harmanpreet Kaur Birthday

harmanpreet kaur birthday

Harmanpreet Kaur Birthday: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आज आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. आपल्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघाने प्रथमच विश्वचषक जिंकत इतिहास रचला.   

twitter
2/8

हरमनप्रीत कौरचा मोठा वाटा

महिला क्रिकेटला नवी दिशा देण्यात हरमनप्रीत कौरचा मोठा वाटा आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तिची दमदार कामगिरी कायम चर्चेत राहिली असून अनेकदा तिने कठीण प्रसंगी संघाला विजय मिळवून दिला आहे.  

twitter
3/8

पंजाबमधील मोगा येथे जन्म

harmanpreet kaur birthday

टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताकडून 3000 धावा पूर्ण करणारी हरमनप्रीत ही पहिली महिला खेळाडू ठरली आहे. पंजाबमधील मोगा येथे 8 मार्च 1989 रोजी तिचा जन्म झाला.   

twitter
4/8

लहानपणापासूनच तिला क्रिकेटची विशेष आवड

harmanpreet kaur birthday

लहानपणापासूनच तिला क्रिकेटची विशेष आवड होती. तिचे वडील हरमंदर सिंग भुल्लर हे व्हॉलीबॉल खेळाडू होते आणि त्यांनी मुलीला खेळात पुढे जाण्यासाठी पूर्ण पाठिंबा दिला. सतत सराव करत तिने फलंदाजीमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली.  

twitter
5/8

लांब केसांमुळे तिला फलंदाजी करताना त्रास

harmanpreet kaur birthday

एक वेळ अशीही आली होती की लांब केसांमुळे तिला फलंदाजी करताना त्रास होत होता. खेळात कोणतीही अडचण राहू नये म्हणून तिने केस कापून टाकण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या गोष्टीमुळे तिचे वडील काही काळ नाराज झाले होते आणि त्यांनी जवळपास तीन महिने तिच्याशी बोलणेही बंद केले होते.  

twitter
6/8

महिला संघासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण

harmanpreet kaur birthday

हरमनप्रीत कौरने 2009 साली भारतीय महिला संघासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे तिने संघात आपले स्थान मजबूत केले. 2017 च्या महिला विश्वचषक स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध उपांत्य फेरीत तिने केलेली 171 धावांची धडाकेबाज खेळी विशेष गाजली. ही खेळी महिला क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोत्कृष्ट डावांपैकी एक मानली जाते.

twitter
7/8

भारताकडून शतक झळकावणारी पहिली महिला फलंदाज

harmanpreet kaur birthday

2018 च्या टी-२० विश्वचषकात न्यूझीलंडविरुद्ध 103 धावा करत ती या स्पर्धेत भारताकडून शतक झळकावणारी पहिली महिला फलंदाज ठरली. तिच्या नेतृत्वाखाली 2025 मध्ये भारतीय महिला संघाने प्रथमच एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला. अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव करत विजेतेपद मिळवले.

twitter
8/8

पद्मश्री आणि अर्जुन पुरस्कारांनी सन्मानित

harmanpreet kaur birthday

आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत हरमनप्रीत कौरने आतापर्यंत 6 कसोटी, 164 एकदिवसीय आणि 190 टी-20 सामने खेळले आहेत. तिन्ही प्रकारांत मिळून तिने 8,563 धावा केल्या असून तिच्या नावावर 8 शतके आणि 40 अर्धशतके आहेत. महिला क्रिकेटमधील योगदानाबद्दल तिला पद्मश्री आणि अर्जुन पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

