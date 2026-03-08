Birthday Special: भारताला पहिला महिला वर्ल्ड कप जिंकावणाऱ्या कर्णधाराचा आज वाढदिवस! केस कापत क्रिकेटसाठी घेतलेला मोठा निर्णय
Happy Birthday Harmanpreet Kaur: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आज तिचा 37 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. तिने भारतीय महिला संघाचे नेतृत्व करून पहिले विश्वचषक जिंकले.
Tejashree Gaikwad | Mar 08, 2026, 07:34 AM IST
Harmanpreet Kaur Birthday
हरमनप्रीत कौरचा मोठा वाटा
पंजाबमधील मोगा येथे जन्म
लहानपणापासूनच तिला क्रिकेटची विशेष आवड
लांब केसांमुळे तिला फलंदाजी करताना त्रास
महिला संघासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण
हरमनप्रीत कौरने 2009 साली भारतीय महिला संघासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे तिने संघात आपले स्थान मजबूत केले. 2017 च्या महिला विश्वचषक स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध उपांत्य फेरीत तिने केलेली 171 धावांची धडाकेबाज खेळी विशेष गाजली. ही खेळी महिला क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोत्कृष्ट डावांपैकी एक मानली जाते.
भारताकडून शतक झळकावणारी पहिली महिला फलंदाज
