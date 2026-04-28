  • बोल्ड सीनमुळे सासरे संतापले! अभिनेत्रीने घटस्फोट घेत त्याच वेब सिरीजच्या डायरेक्टरशी केलं लग्न; आज 120 कोटींची मालकीण

Birthday Special Actress Divorce Due To Bold Scenes: या अभिनेत्रीने आपली भूमिका ठामपणे सासरच्या मंडळींसमोर ठेवली आणि मतभेद झाले असं सांगितलं जातं. अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी या अभिनेत्रीचं दुसरं लग्न झालं. ही अभिनेत्री कोण आणि तो बोल्ड सीन कोणत्या सिरीजमध्ये होता हे जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Apr 28, 2026, 11:16 AM IST
भूमिकेवर ठाम राहिल्याची किंमत घटस्फोटाच्या माध्यमातून मोजली

आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याची किंमत तिला घटस्फोटाच्या माध्यमातून मोजावी लागली. शेकडो कोटींची मालकीण असलेली ही अभिनेत्री आहे तरी कोण? तो बोल्ड सीन कोणत्या वेब सिरीजमध्ये होता? आता तिने कोणाशी दुसरं लग्न केलंय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

मोठ्या पडद्यावरुन गायब झाल्या अनेक अभिनेत्री

मनोरंजन सृष्टीमध्ये अशा अभिनेत्रींची अनेक उदाहणं आहेत ज्यांनी लग्नानंतर मोठ्या पडद्यावरुन निरोप घेतला. यामध्ये अगदी काही वर्षांपूर्वी लग्न झालेल्या कियारा अडवाणीपासून ते काजोलपर्यंत अनेकींचा समावेश आहे.

ती टिकून राहिली मात्र किंमत मोजावी लागली

मात्र अशाही काही अभिनेत्री आहेत ज्यांनी लग्नानंतरही काम सुरु ठेवलं. मात्र यापैकी काही अभिनेत्रींना याची मोठी किंमत मोजावी लागली. आज आपण अशाच एका अभिनेत्रीबद्दल जाणून घेणार आहोत.

सासरा पती दोघेही अभिनेते

या अभिनेत्रीचं लग्न एका मोठ्या घराण्यामध्ये झालं. तिचा सासरा एक ज्येष्ठ अभिनेता आणि नवराही अभिनेताच!

चित्रपटातील कथानक वाटेल अशी लव्ह स्टोरी

चित्रपटातील कथानक वाटेल असे दोघे एका चित्रपटाच्या सेटवर भेटले, ओळखीचं रुपांतर प्रेमात आणि मग लग्नात झालं. साधारण दोन वर्ष एकमेकांना डेट केल्यानंतर ते विवाहबंधनात अडकले.

चार वर्षात दोघेही विभक्त

मात्र लग्नानंतर अवघ्या चार वर्षात हे दोघेही विभक्त झाले. 2017 पासून 2021 दरम्यान या सेलिब्रिटी जोडप्याचं लग्न टिकलं.   

वेगळं होण्याची घोषणा

6 ऑक्टोबरला लग्नाला चार वर्ष पूर्ण होणार होती. मात्र त्यापूर्वी म्हणजेच 2 ऑक्टोबर 2021 रोजी दोघांनी सोशल मीडियावर वेगळं होण्याची घोषणा करत चाहत्यांना धक्का दिला.

घटस्फोटासाठी कारण ठरली एक ओटीटी सिरीज

विशेष म्हणजे या घटस्फोटासाठी कारण ठरली एक ओटीटी सिरीज! या सिरीजचं नाव होतं, द फॅमेली मॅन 2! 2021 साली प्रदर्शित झालेल्या या वेब सिरीजमध्ये या दाक्षिणात्य अभिनेत्रीने नकारात्मक भूमिका साकारली. तिने या वेब सिरीजमध्ये बोल्ड सीन दिले. ऑनस्क्रीन दिलेले सेक्स सीनच तिच्या घटस्फोटाला कारणीभूत ठरल्याचं सांगितलं जातं.

बोल्ड सीनवर पती आणि सासरे नाराज

अनेक मनोरंजकविषयक वेबसाईट्सने दिलेल्या वृत्तांनुसार, या अभिनेत्रीने दिलेल्या सेक्स सीनमुळे तिचा पती आणि सासरे नाराज झाले. या सीनवर सासरच्या मंडळींनी आक्षेप घेतला. मात्र तिला हा पितृसत्ताक दबाव मान्य नव्हता. तिने याला विरोध केला आणि हेच त्यांच्या नात्याला तडा जाण्याचं शेवटचं कारण ठरल्याचं सांगितलं जातं.

बोल्ड गाणंही गाजलं

त्यानंतरही या अभिनेत्रीने 'पुष्पा टू'मधील 'ऊ आंटा वा वा' हे अत्यंत बोल्ड गाणं केलं आणि ते प्रचंड गाजलं. या गाण्यामध्येही ती अत्यंत मादक दिसत होती. गाण्याचं संगीत आणि तिच्या डान्समुळे हे गाणं प्रचंड व्हायरल झालं.

या अभिनेत्रीचं नाव काय, तुमच्या लक्षात आलं असेल

आतापर्यंत तुम्हाला कल्पना आलीच असेल की आपण समांथा रुथ प्रभुबद्दल बोलतोय. तिचं 2017 मध्ये नागार्जुनचा मुलगा नागा चैतन्यसोबत लग्न झालं होतं. मात्र हे लग्न चार वर्षात तुटलं आणि दोघेही विभक्त झाले.

नवऱ्याने केलं दुसरं लग्न

नाग चैतन्याने सोभिता धुलिपालासोबत दुसरं लग्न केलं. तर दुसरीकडे ज्या वेब सिरीजमधील सीनमुळे समंथाचा घटस्फोट झाल्याचं बोललं जातं त्याच्या वेब सीरीजच्या दिग्दर्शकासोबत लग्न केलं.

चार महिन्यांपूर्वीच झालंय दुसरं लग्न

समांथाने दिग्दर्शक राज निदिमोरूसोबत 1 डिसेंबर 2025 रोजी लग्न केल्याचं सोशल मीडियावर जाहीर केलं. सध्या समांथा आणि नाग चैतन्या दोघेही आपआपल्या जोडीदारासोबत सुखाने संसार करत आहेत.

दावा चुकीचा मानतात

मात्र सोभिता धुलिपालाने समंथापेक्षाही अधिक बोल्ड सीन दिलेले आहेत. त्यामुळे अनेक चाहते बोल्ड सीनमुळे घटस्फोट झाला असावा हा दावा चुकीचा मानतात.   

संपत्ती 100 ते 120 कोटींच्या घरात

समांथाची एकूण संपत्ती 100 ते 120 कोटींच्या घरात आहे. चित्रपट, वेब सीरीज (ओटीटी), ब्रँड एंडोर्समेंट्स आणि रिअल इस्टेटसारख्या स्मार्ट गुंतवणुकीमधून तिने एवढा मोठा संपत्तीचा डोलारा उभारला आहे. आज समांथाचा 39 वा वाढदिवस आहे. (सर्व फोटो समांथाच्या इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

मेरा देश बदल राहा है... सोनं खरेदीचा भारतात नवा पॅटर्न; अनेक पिढ्यांची परंपरा मोडीत काढणारी नवी वाट कोणती?

