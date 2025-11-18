English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ब्रेकअप, 7 वर्ष अफेअर, लिव्ह-इन, लग्नासाठी धर्मांतर, 4 महिन्यात जुळ्यांची आई अन्...; 200 कोटींची मालकीण चर्चेत

Birthday Special: अभिनेता शाहरुख खान असो किंवा रजनिकांत असो सर्वांबरोबरच अगदी कौटुंबिक संबंध असलेली ही अभिनेत्री चर्चेत आहे. या अभिनेत्रीला तुम्हीही अनेक चित्रपटांमध्ये पाहिलं असेल. मात्र या अभिनेत्रीचं खासगी आयुष्य एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही. तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल वाचून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. तिच्याबद्दल आजच्या खास दिवशी जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 18, 2025, 12:25 PM IST
नाट्यमय आयुष्य जगतेय ही अभिनेत्री

nayanthara

सर्वसामान्यांपेक्षा वेगळं आयुष्य जगणाऱ्या कलाकारांचं खासगी आयुष्यही चित्रपटांच्या कथानकापेक्षाही अधिक रंजक आणि नाट्यमय असू शकतं यावर विश्वास बसावा अशा घडामोडी या अभिनेत्रीच्या आयुष्यात घडल्यात. ही अभिनेत्री नेमकी कोण आणि तिचं खासगी आयुष्य कसं राहिलं आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे आजच्या खास दिवसानिमित्त...

चित्रपटाच्या कथानकापेक्षाही रंजक आयुष्य असलेली अभिनेत्री

nayanthara

लग्नापूर्वी सात वर्ष चालेलं प्रेम प्रकरण, लिव्ह-इनमध्ये राहण्याचा निर्णय, धर्मांतर, लग्नानंतर चार महिन्यांमध्ये मातृत्व... हा असा रंजक प्रवास केला आहे एका नावाजलेल्या अभिनेत्रीने! या अभिनेत्रीचा आज वाढदिवस आहे.   

200 कोटी रुपयांची मालकीण

nayanthara

एखाद्या चित्रपटाला साजेसं आयुष्य असलेली ही अभिनेत्री आज 200 कोटी रुपयांची (सुमारे 24 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) मालकीण आहे. ती दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे. ही अभिनेत्री नक्की आहे कोण आणि तिची लव्ह स्टोरी कशी आहे जाणून घेऊयात...  

हिंदू धर्म स्वीकारला

nayanthara

मूळची ख्रिश्चन असलेल्या या अभिनेत्रीने लग्नासाठी हिंदू धर्म स्वीकारला आणि तिने हिंदू पद्धतीने विवाह केला. याबद्दल तिच्या नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीत तिने स्वतः सांगितले होतं. 

ही अभिनेत्री कोण?

nayanthara

ज्या अभिनेत्रीबद्दल आपण बोलतोय तिचं नाव आहे नयनतारा! आज नयनताराचा वाढदिवस असून त्यानिमित्त तिची रंजक लव्हस्टोरी कशी आहे ते पाहूयात...  

पहिल्यांदा कुठे आणि कधी भेटले?

nayanthara

2015 साली ‘नानुम रोडी धान’ चित्रपटाच्या सेटवर नयनतारा आणि विग्नेश शिवन पहिल्यांदा एकमेकांना भेटले. तेव्हा नयनतारा प्रभुदेवासोबत ब्रेकअप झाल्याने खूप खिन्न मनस्थितीत होती. याबद्दल ती स्वतः म्हणते की त्या ब्रेकअपमुळे माझं आयुष्य जवळजवळ संपायला आलं होतं. विग्नेशही त्याच्या खासगी आयुष्यामध्ये घडलेल्या घडामोडींमुळे झालेल्या ब्रेकअपनंतर बराच काळ एकटाच होता. 

एकमेकांना आधार

nayanthara

नयनतारा आणि विग्नेश दोघेही एकमेकांना आधार देत होते. चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान विग्नेशने नयनताराला खूप पाठिंबा दिला तो तिच्या प्रत्येक गोष्टीत साथ देत असे – अगदी तिच्या मूड स्विंग्स, राग, नैराश्य सगळं हाताळण्यातही तो तिला मदत करायचा. नयनतारा या फेजबद्दल सांगताना, "तो माझा थेरपिस्ट, बेस्ट फ्रेंड आणि लव्हर – सगळं काही एकत्र होता" असं म्हणालेली.

अधिकृतपणे रिलेशनशिपमध्ये

nayanthara

चित्रपट रिलीज झाल्यावर (2015) नयनतारा आणि विग्नेश अधिकृतपणे रिलेशनशिपमध्ये आले. पण तब्बल 7 वर्षे त्यांनी हे प्रेम लपवून ठेवले. कारण नयनताराला प्रभुदेवा प्रकरणानंतर माध्यमांमुळे खूप त्रास झाला होता.   

लिव्ह-इनमध्ये राहिले

nayanthara

त्यामुळे नयनतारा आणि विग्नेश फक्त मित्र-मैत्रिणींनाच त्यांच्या नात्याबद्दल सांगायचे. बाकी जगाला ते याबाबत कळू द्यायचे नाहीत. या 7 वर्षांत त्यांनी एकत्र अनेक ठिकाणी प्रवास केला. लिव्ह-इनमध्ये एकत्र राहिले. त्यांनी लग्नाचा विचारही केला नव्हता. विग्नेश म्हणायचा, "आम्ही लग्न न करता पण एकत्र आहोत, मग लग्नाची गरजच काय?"

हिंदू धर्म स्वीकारला

nayanthara

2021 च्या शेवटाकडे अचानक नयनतारा आणि विग्नेश लग्न करणायचं ठरवलं. नयनतारा मूळची ख्रिश्चन आहे. तिचं मूळ नाव डायना मरियम कुरियन आहे. तिने विग्नेशसोबत लग्न करण्यासाठी हिंदू धर्म स्वीकारला आणि स्वतःचे नावे नाव नयनतारा विक्नेश शिवन असं ठेवलं.

शाहरुख खान, रजनीकांतही लग्नाला होते उपस्थित

nayanthara

धर्मांतर करण्याच्या निर्णयाबद्दल ती म्हणते, "मी माझ्या इच्छेने हिंदू झाले, कोणी दबाव टाकला नाही. विग्नेशच्या कुटुंबाला आणि मला हिंदू रीतीने लग्न करायचे होते." 9 जून 2022 रोजी महाबलीपुरममध्ये नयनतारा आणि विग्नेशचे अतिशय भव्य सोहळ्यात लग्न लागले. शाहरुख खान, रजनीकांत, विजय सेतुपती, सूर्या असे सगळे स्टार्स या लग्नाला हजर होते.

जुळी मुलं झाली

nayanthara

लग्नानंतर अवघ्या 4 महिन्यांत (ऑक्टोबर 2022) नयनतारा आणि विग्नेशला सरोगसीच्या माध्यमातून जुळी मुलं झाली. उयिर रुद्रोणील आणि उलग दैविक अशी या दोघांची नावं आहेत.  

आई झाल्यानंतर म्हणाली...

nayanthara

"आई होण्याचे माझे स्वप्न पूर्ण झाले," असं नयतारा मुलांच्या जन्मानंतर म्हणाली होती. हे दोघेही आपल्या मुलांसोबत खूप वेळ घालवतात आणि सोशल मीडियावर वारंवार कौटुंबिक फोटो शेअर करतात.  

फोटो करतात शेअर

nayanthara

आजही नयनतारा आणि विग्नेश दोघे एकमेकांना सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या पोस्टमध्ये प्रेमाने टॅग करतात, एकमेकांचे फोटो शेअर करतात. अगदी लग्नाच्या तिसऱ्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या दिवशी (जून 2025) विग्नेशने लिहिले होते, "तू माझी आयुष्यातील सर्वात सुंदर भेट आहेस."

घटस्फोटाच्या चर्चा

nayanthara

2025 मध्ये जुलै महिन्यात नयनतारा आणि विग्नेशच्या घटस्फोटाच्या अफवा पसरल्या होत्या. एक बनावट स्क्रीनशॉट व्हायरल झाला होता ज्यात नयनताराने लग्नाला 'मोठी चूक' म्हटल्याचं दाखवले होते.

अफवा फेटाळल्या

nayanthara

पण नयनतारा आणि विग्नेशने त्यावर मजेशीर पोस्ट्स टाकून आणि एकत्र फोटो शेअर करून अफवा खोट्या असल्याचे सांगितलेलं. नयनताराने तर 'Our reaction when we see loopy news' असे कॅप्शन लिहिले होते.  (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

