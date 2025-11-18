ब्रेकअप, 7 वर्ष अफेअर, लिव्ह-इन, लग्नासाठी धर्मांतर, 4 महिन्यात जुळ्यांची आई अन्...; 200 कोटींची मालकीण चर्चेत
Birthday Special: अभिनेता शाहरुख खान असो किंवा रजनिकांत असो सर्वांबरोबरच अगदी कौटुंबिक संबंध असलेली ही अभिनेत्री चर्चेत आहे. या अभिनेत्रीला तुम्हीही अनेक चित्रपटांमध्ये पाहिलं असेल. मात्र या अभिनेत्रीचं खासगी आयुष्य एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही. तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल वाचून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. तिच्याबद्दल आजच्या खास दिवशी जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Nov 18, 2025, 12:25 PM IST
नाट्यमय आयुष्य जगतेय ही अभिनेत्री
सर्वसामान्यांपेक्षा वेगळं आयुष्य जगणाऱ्या कलाकारांचं खासगी आयुष्यही चित्रपटांच्या कथानकापेक्षाही अधिक रंजक आणि नाट्यमय असू शकतं यावर विश्वास बसावा अशा घडामोडी या अभिनेत्रीच्या आयुष्यात घडल्यात. ही अभिनेत्री नेमकी कोण आणि तिचं खासगी आयुष्य कसं राहिलं आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे आजच्या खास दिवसानिमित्त...
चित्रपटाच्या कथानकापेक्षाही रंजक आयुष्य असलेली अभिनेत्री
200 कोटी रुपयांची मालकीण
हिंदू धर्म स्वीकारला
ही अभिनेत्री कोण?
पहिल्यांदा कुठे आणि कधी भेटले?
2015 साली ‘नानुम रोडी धान’ चित्रपटाच्या सेटवर नयनतारा आणि विग्नेश शिवन पहिल्यांदा एकमेकांना भेटले. तेव्हा नयनतारा प्रभुदेवासोबत ब्रेकअप झाल्याने खूप खिन्न मनस्थितीत होती. याबद्दल ती स्वतः म्हणते की त्या ब्रेकअपमुळे माझं आयुष्य जवळजवळ संपायला आलं होतं. विग्नेशही त्याच्या खासगी आयुष्यामध्ये घडलेल्या घडामोडींमुळे झालेल्या ब्रेकअपनंतर बराच काळ एकटाच होता.
एकमेकांना आधार
नयनतारा आणि विग्नेश दोघेही एकमेकांना आधार देत होते. चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान विग्नेशने नयनताराला खूप पाठिंबा दिला तो तिच्या प्रत्येक गोष्टीत साथ देत असे – अगदी तिच्या मूड स्विंग्स, राग, नैराश्य सगळं हाताळण्यातही तो तिला मदत करायचा. नयनतारा या फेजबद्दल सांगताना, "तो माझा थेरपिस्ट, बेस्ट फ्रेंड आणि लव्हर – सगळं काही एकत्र होता" असं म्हणालेली.
अधिकृतपणे रिलेशनशिपमध्ये
लिव्ह-इनमध्ये राहिले
त्यामुळे नयनतारा आणि विग्नेश फक्त मित्र-मैत्रिणींनाच त्यांच्या नात्याबद्दल सांगायचे. बाकी जगाला ते याबाबत कळू द्यायचे नाहीत. या 7 वर्षांत त्यांनी एकत्र अनेक ठिकाणी प्रवास केला. लिव्ह-इनमध्ये एकत्र राहिले. त्यांनी लग्नाचा विचारही केला नव्हता. विग्नेश म्हणायचा, "आम्ही लग्न न करता पण एकत्र आहोत, मग लग्नाची गरजच काय?"
हिंदू धर्म स्वीकारला
शाहरुख खान, रजनीकांतही लग्नाला होते उपस्थित
धर्मांतर करण्याच्या निर्णयाबद्दल ती म्हणते, "मी माझ्या इच्छेने हिंदू झाले, कोणी दबाव टाकला नाही. विग्नेशच्या कुटुंबाला आणि मला हिंदू रीतीने लग्न करायचे होते." 9 जून 2022 रोजी महाबलीपुरममध्ये नयनतारा आणि विग्नेशचे अतिशय भव्य सोहळ्यात लग्न लागले. शाहरुख खान, रजनीकांत, विजय सेतुपती, सूर्या असे सगळे स्टार्स या लग्नाला हजर होते.
जुळी मुलं झाली
आई झाल्यानंतर म्हणाली...
फोटो करतात शेअर
