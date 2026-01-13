होमग्राऊंडवर CM फडणवीसांचा 'बुलेट राजा' लूक; प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी थेट बाईकनं प्रवास
BJP Bike Rally In Nagpur: आज 13 जानेवारी 2026 रोजी महापालिका निवडणुकांच्या प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. संध्याकाळी 5 वाजता प्रचार बंद होईल. दरम्यान आचारसंहिता लागू होण्यास अवघे काही तास उरले असताना देखील भाजपचा जोर कायम आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात बुलेटवर स्वार होऊन प्रचार केला आहे.
Manali Sagvekar | Jan 13, 2026, 01:26 PM IST
नागपुरात मुख्यमंत्र्यांची बाईक रॅली
