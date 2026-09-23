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अपघातानंतर ट्रकमध्ये अडकलेल्यांना काढण्यासाठी धावले गिरीश महाजन! स्वत: ट्रकमध्ये चढले अन्...; जखमींना शासकीय वाहनातून पाठवलं

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 23, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:56 PM IST

एका ट्रकचे अचानक टायर फुटल्याने तो नियंत्रणाबाहेर जाऊन दुसऱ्या ट्रकवर आदळला. या अपघातात ट्रकमध्ये काही जण अडकून पडल्याचे निदर्शनास येताच महाजन यांनी क्षणाचाही विलंब न करता आपला ताफा थांबवला आणि स्वतः घटनास्थळी धाव घेतली.

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दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या ताफ्यासमोर पिंपळगाव परिसरात दोन ट्रकचा अपघात झाला. 

 

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एका ट्रकचे अचानक टायर फुटल्याने तो नियंत्रणाबाहेर जाऊन दुसऱ्या ट्रकवर आदळला. या अपघातात ट्रकमध्ये काही जण अडकून पडल्याचे निदर्शनास येताच महाजन यांनी क्षणाचाही विलंब न करता आपला ताफा थांबवला आणि स्वतः घटनास्थळी धाव घेतली.

 

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अपघातग्रस्त ट्रकमध्ये चालक, क्लिनरसह काही जण अडकले होते. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत महाजन यांनी मदतकार्याला सुरुवात केली. 

 

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गिरीश महाजन यांनी स्वतः ट्रकवर चढून आत अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी मदत केली. यावेळी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह उपस्थित नागरिकांनीही बचावकार्यात हातभार लावला.

 

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जखमींना बाहेर काढल्यानंतर त्यांना विलंब न करता वैद्यकीय उपचार मिळावेत, यासाठी पालकमंत्र्यांनी तातडीने व्यवस्था केली. शासकीय वाहनातून जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी रवाना करण्यात आले. अपघातस्थळी उपस्थित असलेल्या प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या.

 

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यावेळी आमदार गोकुळ गीते, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह प्रशासनातील अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

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नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री महाजन यांचा दौरा सुरू असताना हा अपघात झाला. शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी निघालेला हा दौरा काही काळ थांबवत त्यांनी प्रथम अपघातग्रस्तांच्या मदतीला प्राधान्य दिले.

 

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अपघातस्थळी केवळ सूचना देऊन न थांबता प्रत्यक्ष बचावकार्यात सहभागी होत जखमींना बाहेर काढण्यासाठी मदत केल्याचे चित्र यावेळी पाहायला मिळाले. मंत्री महाजन स्वतः ट्रकच्या केबिनमध्ये चढून अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

 

TAGS:
Girish Mahajan
nashik

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