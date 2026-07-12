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‘मुंब्र्यात तब्बल 40 हजार...’, मशिदींचा उल्लेख करत सोमय्यांचा खळबळजनक दावा

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 12, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:56 PM IST

भारतीय जनता पार्टीचे नेते किरीट सोमय्या यांनी कल्याण दौऱ्यादरम्यान केलेल्या विधानाची सध्या जोरदार चर्चा असून ते नेमकं काय म्हणालेत ते जाणून घेऊयात...

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मुंब्र्याचा उल्लेख करत सोमय्यांचा गंभीर आरोप

भाजपाचे नेते किरीट सोमय्यांनी आज कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना मुंब्र्याचा उल्लेख करत एक गंभीर आरोप केला आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत जाणून घेऊयात... (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडिया, विकीपिडीयावरुन साभार)

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मतदार नोंदणी मोहिमेला वेग

राज्यात विशेष मतदार नोंदणी मोहिमेला वेग आला असताना मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि कोकण विभाग अद्याप मागे असल्याचा दावा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार)

 

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कोकण विभाग मागे

विदर्भ आणि मराठवाड्यात 'एसआयआर'चे काम वेगाने सुरू असले तरी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि कोकण विभाग मागे असल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले. (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार)

 

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सोमय्या कल्याण दौऱ्यावर

विशेष मतदार नोंदणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी भाजप नेते किरीट सोमय्या कल्याण दौऱ्यावर आले होते. आमदार सुलभा गायकवाड आणि भाजप कार्यकर्त्यांसोबत बैठक घेत त्यांनी मतदार नोंदणी मोहिमेचा आढावा घेतला. (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार)

 

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सर्वांना केलं आवाहन

कल्याणमध्ये आमदार सुलभा गायकवाड आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना सोमय्या यांनी मतदारांना स्वतःचे नाव मतदार यादीत तपासून नोंदणी करण्याचे आवाहन केले. (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार)

 

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गंभीर आरोप

यावेळी सोमय्या यांनी मुंब्र्यात तब्बल 40 हजार बांगलादेशी नागरिकांची नावे मतदार यादीत घुसवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोपही केला. (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार)

 

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मशिदींमधून बोगस मतदारांची नावे यादीत

काही मशिदींमधून बोगस मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट केल्याचा आरोप किरीय सोमय्यांनी केला. मुंब्र्यात सुमारे 40 हजार बांगलादेशी नागरिकांची नावे मतदार यादीत घुसवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार)

 

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विनायक राऊतांबाबत बोलण्यास नकार

दरम्यान, विनायक राऊत यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर काही गोष्टी कौटुंबिक असतात, त्याला राजकीय स्वरूप देऊ नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार)

 

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राऊतांना टोला

तर संजय राऊत यांच्यावर टीका करत, ते दररोज नवे आरोप करत असतात आणि प्रसिद्धीत राहण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा टोला सोमय्या यांनी लगावला. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार)

TAGS:
BJP
kirit somaiya
Bangladeshi
Voters List
mumbra

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