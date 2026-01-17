English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मुंबई पालिका निवडणुकीत भाजपच्या विजयाची 7 कारणे, ज्याचा ठाकरे बंधुंनी विचारही केला नसेल!

मुंबई पालिका निवडणुकीत भाजपच्या विजयाची 7 कारणे, ज्याचा ठाकरे बंधुंनी विचारही केला नसेल!

BJPs victory 7 reasons: भाजपच्या विजयाची 7 कारणे जाणून घेऊया. 

Pravin Dabholkar | Jan 17, 2026, 07:17 PM IST
twitter
1/8

मुंबई पालिका निवडणुकीत भाजपच्या विजयाची 7 कारणे, ज्याचा ठाकरे बंधुंनी विचारही केला नसेल!

BJPs victory 7 reasons Mumbai municipal elections Thackeray brothers would never have considered

BJPs victory 7 reasons: भारतीय जनता पक्ष (भाजप) ने देशातील सर्वात मोठ्या महानगरपालिकेत म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (बीएमसी) प्रथमच सत्ता मिळवली आहे.देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात 'मिशन मुंबई' सुरू केले. यात शिंदे आणि आठवले यांना सामील केले. निवडणुकीपूर्वी अमित साटम यांना मुंबई भाजपची कमान सोपवली, प्रत्येक प्रभागासाठी रणनीती तयार केली. भाजपच्या विजयाची कारणे समजून घेऊया.

twitter
2/8

डिजिटल रणनीतीची जादू

BJPs victory 7 reasons Mumbai municipal elections Thackeray brothers would never have considered

ठाकरे बंधूंच्या पारंपरिक पद्धतीला मागे टाकले. भाजपने मुंबईत डिजिटल टूल्सचा वापर करून प्रत्येक प्रभागात उमेदवारांसाठी खास अॅप आणि ऑनलाइन ट्रॅकिंग सिस्टम वापरले. मतदारांच्या घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडिया कॅम्पेन चालवले, ज्यामुळे तरुण मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. ठाकरे बंधूंनी मात्र पारंपरिक घराघर प्रचारावर अवलंबून राहिले, ज्याचा त्यांना अंदाजही नव्हता. यामुळे भाजपला 30% पेक्षा जास्त मतदानात फायदा झाला आणि ते मुंबईत सत्तेसाठी धावत गेले. ही रणनीती भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील यशाचीच प्रतिबिंब आहे.

twitter
3/8

स्थानिक नेत्यांचा प्रभाव

BJPs victory 7 reasons Mumbai municipal elections Thackeray brothers would never have considered

ठाकरेंच्या स्टार प्रचारकांना मागे सोडले. भाजपने अमित साटमसारख्या स्थानिक नेत्यांना मुंबईची कमान सोपवली, ज्यामुळे प्रत्येक प्रभागात स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित झाले. ठाकरे बंधूंनी राजकीय स्टार प्रचारकांवर भर दिला, पण स्थानिक पातळीवर कमकुवत राहिले. उदाहरणार्थ, शिवाजी पार्कसारख्या भागात राज ठाकरेंच्या आक्रमक भाषणामुळे शांतिप्रिय मतदार दूर गेले. भाजपच्या या स्थानिक फोकसमुळे ते गैर-मराठी आणि मध्यमवर्गीय मतदारांना जिंकू शकले, ज्याचा ठाकरेंनी अंदाज लावला नव्हता.

twitter
4/8

महायुतीची मजबूत धुरा

BJPs victory 7 reasons Mumbai municipal elections Thackeray brothers would never have considered

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपने एकनाथ शिंदे आणि रामदास आठवले यांच्यासारख्या मित्रपक्षांना एकत्र केले, ज्यामुळे मतांचे एकत्रीकरण झाले. ठाकरे बंधूंनी उद्धव-राज गठबंधन केले, पण ते फक्त मराठी मतदारांपुरते मर्यादित राहिले आणि गैर-मराठी मतदार हरवले. भाजपच्या या युतीमुळे बीएमसीत ९० हून अधिक जागा मिळाल्या, ज्याचा ठाकरेंनी स्वप्नही पाहिले नसेल. ही रणनीती महाराष्ट्रातील इतर निवडणुकांसाठीही धडक मारणारी ठरली.

twitter
5/8

बंडखोरी रोखण्याची चतुराई

BJPs victory 7 reasons Mumbai municipal elections Thackeray brothers would never have considered

भाजपने बंडखोर उमेदवारांना आधीच ओळखून मोठ्या नेत्यांना मैदानात उतरवले आणि पक्षांतर्गत कलह दूर केला. ठाकरे बंधूंनी मात्र गठबंधनातील अंतर्गत गटबाजीमुळे नुकसान सहन केले. उमेदवारी न मिळाल्याने ठाकरे बंधुंचे इच्छुक भाजप आणि शिंदेंकडे गेले. या एकतेमुळे भाजपला मतांचा पूर्ण फायदा मिळाला आणि ते ५०% पेक्षा जास्त जागा जिंकू शकले. ठाकरेंनी अशा पक्षांतर्गत शिस्तीचा विचारही केला नसेल, ज्यामुळे त्यांचे गठबंधन कमकुवत पडले.

twitter
6/8

मुस्लिम आणि दलित मतदारांचे एकीकरण

BJPs victory 7 reasons Mumbai municipal elections Thackeray brothers would never have considered

भाजपने मुस्लिम आणि दलित भागांत स्थानिक मुद्द्यांवर प्रचार केला, ज्यामुळे AIMIM सारख्या नव्या पक्षांना आव्हान दिले नाही तर त्यांच्यापासून मतदार खेचले. ठाकरे बंधूंनी मुस्लिम मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला, पण AIMIM ने 10 हून अधिक जागा जिंकून त्यांना धक्का दिला. भाजपच्या या समावेशक धोरणामुळे ते विविध समाजघटकांना जोडू शकले, ज्याचा ठाकरेंनी अंदाज लावला नव्हता आणि त्यांचा मुख्य मतदार वर्ग विभागला गेला.

twitter
7/8

उन्नत संसाधनांचा वापर

BJPs victory 7 reasons Mumbai municipal elections Thackeray brothers would never have considered

भाजपने निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला, जसे की डेटा ॲनालिसिस आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुप्सद्वारे मतदार संपर्क. ठाकरे बंधूंनी मात्र मर्यादित संसाधनांवर अवलंबून राहिले, ज्यामुळे प्रचार अपुरा राहिला. या संसाधन फरकामुळे भाजपला मुंबईच्या २४ प्रभागांत मजबूत पकड मिळाली आणि ते महापौरपदासाठी धावत गेले. ही बाब ठाकरेंनी ओळखली असती तर कदाचित परिणाम वेगळे असते.

twitter
8/8

रणनीती इतर निवडणुकांसाठीही प्रेरणादायी

BJPs victory 7 reasons Mumbai municipal elections Thackeray brothers would never have considered

भाजपने मुंबईत यश मिळवण्यासाठी कठोर मेहनत केली. त्यांनी प्रत्येक प्रभागात स्थानिक पातळीवर योजना आखल्या, उमेदवारांना डिजिटल साधनांची मदत दिली आणि पक्षांतर्गत एकता राखली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शिवसेना आणि इतर मित्रपक्षांना एकत्र करून महायुती मजबूत केले. यामुळे मागील निवडणुकीत कमी जागा असूनही यावेळी मोठा विजय मिळवता आला. ही रणनीती महाराष्ट्रातील इतर निवडणुकांसाठीही प्रेरणादायी ठरली आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

कोणत्या देशात असतात सर्वाधिक सुट्ट्या, कोणत्या नंबरवर आहे भारत?

पुढील अल्बम

कोणत्या देशात असतात सर्वाधिक सुट्ट्या, कोणत्या नंबरवर आहे भारत?

कोणत्या देशात असतात सर्वाधिक सुट्ट्या, कोणत्या नंबरवर आहे भारत?

कोणत्या देशात असतात सर्वाधिक सुट्ट्या, कोणत्या नंबरवर आहे भारत? 9
अचानक महाराष्ट्रात ओवेसींचे 100 हून अधिक नगरसेवक कसे निवडून आले?

अचानक महाराष्ट्रात ओवेसींचे 100 हून अधिक नगरसेवक कसे निवडून आले?

अचानक महाराष्ट्रात ओवेसींचे 100 हून अधिक नगरसेवक कसे निवडून आले? 8
लांब नखं दिसायला किती सुंदर दिसतात ना? पण हीच नखे ठरू शकतात मोठ्या समस्येचे कारण...

लांब नखं दिसायला किती सुंदर दिसतात ना? पण हीच नखे ठरू शकतात मोठ्या समस्येचे कारण...

लांब नखं दिसायला किती सुंदर दिसतात ना? पण हीच नखे ठरू शकतात मोठ्या समस्येचे कारण... 8
मुंबईकरांनो लक्ष द्या! इथे पाणीकपात, तर &#039;या&#039; भागात पाणीपुरवठा बंद

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! इथे पाणीकपात, तर 'या' भागात पाणीपुरवठा बंद

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! इथे पाणीकपात, तर 'या' भागात पाणीपुरवठा बंद 8