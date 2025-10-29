English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईत 55 लाखात घर... 426 घरं उपलब्ध; कधीपर्यंत, कुठे, कसा करायचा अर्ज? पाहा Details

BMC Housing Lottery: मुंबईमध्ये घर घेण्याचं स्वप्न तुम्हीही पाहिलं असेल तर तुमच्यासाठी ही मोठी सुवर्णसंधी आहे असं म्हणता येईल. विशेष म्हणजे 400 हून अधिक घरांसाठी केवळ 8 अर्ज आहेत. कधी, कुठे, कसा भरायचा अर्ज आणि इतर सर्व डिटेल्स जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Oct 29, 2025, 01:26 PM IST
घराचं स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी

मुंबईत 55 लाखात घर 426 घरांसाठी फक्त 8 अर्ज... स्वस्तातल्या घरांसाठी कधीपर्यंत, कुठे आणि कसा करता येईल अर्ज जाणून घ्या सविस्तर माहिती.  

16 ऑक्टोबरपासून घरांसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात

विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अंतर्गत मुंबई महापालिकेला 426 घरे विक्रीसाठी उपलब्ध झाली असून या घरांसाठी मुंबई महापालिका 20 नोव्हेंबरला सोडत काढणार आहे. त्याकरीता 16 ऑक्टोबरपासून घरांसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र गेल्या दहा दिवसात या घरांसाठी सुमारे 705 मुंबईकरांनी अर्ज भरले आहेत.   

426 घरांसाठी 8 अधिकृत अर्ज

भरलेल्या एकूण अर्जांपैकी केवळ 484 अर्जदारांनी शुल्क भरले आहेत. तर अनामत रक्कम भरून सगळी प्रक्रिया पूर्ण करणारे केवळ आठ जण आहेत. म्हणजेच 426 घरांसाठी 8 अधिकृत अर्ज आले आहेत. तुम्ही सुद्धा घराच्या शोधात असाल तर तुमच्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे. कारण ही घर अगदी 54 लाखांपासून उपलब्ध आहेत. कधी आणि कुठे कसा अर्ज करता येणार जाणून घ्या...  

कसा आहे हा प्रकल्प

विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली- 2034 च्या विनियम 15 व 33 (20) (ब) अंतर्गत 4 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावरील प्रकल्प राबवणा-या विकासकांडून पालिकेला प्रिमियमच्या बदल्यात घरे द्यावी लागतात. अशी 800 घरे पालिकेच्या ताब्यात आली आहेत. त्यातील 426 घरांची सोडत काढून विक्री करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे.   

आठ अर्जदारांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली

अर्ज भरण्यासाठी 14 नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत आहे. मात्र गेल्या दहा दिवसात या घरांकरीता 14804 मुंबईकरांनी नोंदणी केली आहे. तर त्यापैकी केवळ 704 लोकांनी अर्ज भरले आहेत. 484 मुंबईकरांनी शुल्क भरले असून केवळ आठ अर्जदारांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली असून ते लॉटरीसाठी पात्र ठरले असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.  

घरांची नेमकी किंमत किती?

अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या या घरांची किंमत 54 लाख 27 हजार ते एक कोटीवर असणार आहे. जोगेश्वरीला अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या घराची किंमत 54 लाख 27 हजार तर भायखळा येथील घराची किंमत एक कोटींवर आहे. अल्प उत्पन्न गटासाठी घराची किंमत कमीत कमी 78 लाख 50 हजार आण जास्तीत जास्त 97 लाख 86 हजार असेल.   

सोडतीला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही

काही ठिकाणी बाजारभावापेक्षाही जास्त किंमत असलेली ही घरे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्यामुळे या घरांना प्रतिसाद कमी मिळणार असल्याची चर्चा आहे. अर्ज भरण्याची मुदत सुरु होऊन दहा बारा दिवस झाले तरी या सोडतीला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र दिवाळीनंतर मुंबईकरांचा प्रतिसाद वाढेल असा विश्वास पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.  

अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी सोडत

पालिकेकडून पहिल्यांदाच म्हाडाच्या धर्तीवर 20 नोव्हेंबला अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी सोडत काढली जाणार आहे. या घरांसाठी बुधवार, 16 ऑक्टोबरपासून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या https://bmchomes.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावरुन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. 

म्हाडाप्रमाणे प्रतीक्षा यादीही

ही संपूर्ण सोडत म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीच्या धर्तीवर असेल. घरांची सोडत लागल्यानंतरही म्हाडाप्रमाणे पात्र अर्जदारांची प्रतिक्षा यादीही तयार केली जाणार असल्याचेही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य - रॉयटर्स आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

