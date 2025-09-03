English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मराठा आदोलनानंतर CSMT बाहेरुन 101 टन कचरा जमा; BMC ने पाण्याने धुतले रस्ते

सोमवारी रात्री घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे 400 हून अधिक कर्मचारी स्वच्छतेत सहभागी होते आणि मंगळवारीही हजाराहून अधिक कर्मचारी स्वच्छतेसाठी तैनात होते.   

Shivraj Yadav | Sep 03, 2025, 04:39 PM IST
BMC cleanliness drive at Azad Maidan

मराठा आंदोलनानंतर महापालिकेडून आझाद मैदान व आसपासच्या परिसरात स्वच्छता केली जात आहे. महापालिकेचे हजारो कामगार आणि कर्मचारी सोमवारी रात्रीपासूनच विविध उपकरणांच्या माध्यमातून स्वच्छता करत आहेत.  

BMC cleanliness drive at Azad Maidan

BMC cleanliness drive at Azad Maidan

घनकचरा विभागाने 5 दिवसात 101 टन कचरा जमा करुन त्याची विल्हेवाट लावली. 29 ऑगस्टला 4 टन, 30 ऑगस्टला 7 टन, 31 ऑगस्टला 30टन, 1 सप्टेंबरला 30 टन  आणि 2 सप्टेंबरला 30 टन कचरा जमा करण्यात आला.   

BMC cleanliness drive at Azad Maidan

महापालिकेने आंदोलकांनाही स्वच्छतेचे आवाहन केले होते. त्यानुसार अनेक आंदोलक स्वच्छतेत सहभागी झाले होते.   

BMC cleanliness drive at Azad Maidan

घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत स्वच्छतेसाठी विविध प्रकारच्या १६ वाहनांचा वापर करण्यात आला.   

BMC cleanliness drive at Azad Maidan

स्किड स्टिअर लोडर (बॅाबकॅट), मिनी कॉम्पॅक्टर, लार्ज कॉम्पॅक्टर आदी संयंत्राद्वारे रस्ते स्वच्छता करण्यात आली.   

BMC cleanliness drive at Azad Maidan

आझाद मैदान आणि महानगरपालिका  परिसरात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून रात्रभर सखोल स्वच्छता करण्यात आली.   

BMC cleanliness drive at Azad Maidan

सुमारे 200 स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी दिनांक 2 सप्टेंबर रात्रीपासून दिनांक 3 सप्टेंबरच्या पहाटेपर्यंत अविरतपणे स्वच्छता करून संपूर्ण परिसर स्वच्छ करून पूर्ववत केला. कचरा हटवल्यानंतर रस्ते पाण्याने धुण्यात आले.   

