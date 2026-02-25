English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई महापालिका आयुक्तांना दर महिन्याला किती पगार मिळतो? परागासह भत्ता म्हणून अतिरीक्त किती रुपये मिळतात?

मुंबई महापालिका आयुक्तांना दर महिन्याला किती पगार मिळतो? परागासह भत्ता म्हणून अतिरीक्त किती रुपये मिळतात?

BMC Budget 2026 :  मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना किती पगार मिळतो जाणून घेऊया. 

Vanita Kamble | Feb 25, 2026, 05:02 PM IST


BMC Commissioner Salary : मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे.  मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी अर्थ संकल्प सादर केला. आशियातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार चालवणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना किती पगार मिळतो जाणून घेऊया.  

 



मुंबई महापालिकेत महापौरानंतर आयुक्त (BMC Commissioner) हे मोठे पद आहे. आयुक्तांचे पद हे मुंबईच्या प्रशासकीय रचनेतील सर्वात महत्त्वाचे आणि शक्तिशाली पद आहे. मुबंई महापालिकेचे आयुक्त राज्य शासनाकडून नियुक्त केलेला एक वरिष्ठ IAS अधिकारी असतो. जाणून घेऊया मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना किती पगार मिळतो.




मुंबई महापालिकेचे आयुक्त पद हे राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या दर्जाचे असून, BMC वेबसाइट नुसार ते पालिका अधिनियमांतर्गत प्रमुख कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करतात. शहराचे रस्ते, सांडपाणी, पाणीपुरवठा आणि शाळा यांसारख्या पायाभूत सुविधांची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्तांवर असते.




मुंबईच्या दैनंदिन कामकाजापासून ते धोरणात्मक निर्णयांपर्यंत सर्व बाबींवर महापालिका आयुक्तांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे हे पद अत्यंत प्रतिष्ठेचे आणि महत्त्वाचे मानले जाते. 




महानगरपालिका आयुक्तांचा पगार हा ते आयएएस (IAS) अधिकारी असल्याने त्यांच्या अनुभवावर आणि ज्येष्ठतेवर अवलंबून असतो. 




वरिष्ठ स्तरावर अनुभव आणि पदोन्नतीनुसार आयुक्तांचा पगार दरमहा 1,32,200 पर्यंत जाऊ शकतो. 




महापालिका आयुक्तांच्या पगारात घरभाडे, महागाई भत्ता आणि इतर विशेष भत्त्यांचा समावेश असतो. 




 पगार व्यतिरिक्त, त्यांना सरकारी निवासी सुविधा, वाहन, आणि इतर विशेष भत्ते मिळतात. 




महापौर हे जनतेतून निवडलेले लोकप्रतिनी म्हणून सभागृहाचे प्रतिनिधीत्व करत असले तरी, प्रशासकीय पातळवीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार हे आयुक्तांकडे असतात.   


