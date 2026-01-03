English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना किती पगार मिळतो? पगाराव्यतिरिक्त कोणत्या सुविधा मिळतात?

मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना किती पगार मिळतो? पगाराव्यतिरिक्त कोणत्या सुविधा मिळतात?

भारतातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना किती पगार मिळतो. 

Vanita Kamble | Jan 03, 2026, 08:47 PM IST
BMC Councillor Salary : मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईचा कारभार जिच्या हातात आहे ती  बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ही आशियातील सर्वात मोठ्या महानगरपालिकांपैकी एक मानली जाते. मुंबई महानगरपालिका ही आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका देखील आहे. काही लहान देशाच्या अर्थसंकल्पाइतका मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प असतो. जाणून घेऊय मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना किती पगार मिळतो. 

महाराष्ट्रात 29 महानगरपालिकांच्या 15 जानेवारीला निवडणुका होत आहेत. सर्वात जास्त चर्चेत आहे ती मुबंई महानगरपालिका. प्रत्येक राजकीय पक्ष मुबंई महानगरपालिकेत आपली ताकद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनेजण नगरसेवक होण्यास इच्छुक आहेत. जाणून घेऊया मुबंई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना किती पगार मिळतो. 

मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना किती पगार मिळतो आणि त्यांना कोणते फायदे मिळतात असा प्रश्न सर्वांनाच पडतो.  नगरसेवक हे पद स्थानिक पातळीवर अत्यंत महत्वाचे आहे.   

महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना ठराविक रकमेचा मोठा पगार दिला जात नाही.  त्यांना निश्चित मासिक मानधन मिळते.   

जुलै 2017 मध्ये, BMC नगरसेवकांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वी नगरसेवकांना दरमहा 10,000 रुपये इतके मानधन मिळत होते, परंतु वाढत्या महागाईमुळे आणि वाढत्या कामाच्या व्यापामुळे ही रक्कम दरमहा 25,000 पर्यंत वाढवण्यात आली.

नगरसेवकांना बैठकांना उपस्थित राहिल्याबद्दल बैठक भत्ता मिळतो. हा भत्ता महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती, महासभा आणि इतर समित्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्यावर दिला जातो. हा भत्ता त्यांच्या एकूण उत्पन्नाचा भाग आहे. नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभाग आणि महानगरपालिका मुख्यालयादरम्यान प्रवास करण्यासाठी प्रवास भत्ता देखील दिला जातो.

नगरसेवकांना केवळ मानधनच मिळत नाही तर इतर अनेक फायदे देखील मिळतात. त्यापैकी सर्वात महत्वाचे म्हणजे वार्षिक निधी. 

प्रत्येक नगरसेवकाला त्यांच्या प्रभागातील विकास कामांसाठी एक निश्चित रक्कम दिली जाते. हा निधी रस्ते, गटार, पथदिवे, पाणी, स्वच्छता आणि इतर आवश्यक कामांसाठी वापरला जातो. ही रक्कम प्रभागानुसार बदलू शकते.

नगरसेवक हे थेट जनतेशी जोडले जातात आणि प्रशासनाला त्यांच्या समस्या मांडतात. यामुळेच त्यांना मानधन आणि इतरे सोई सुविधा मिळतात. 

