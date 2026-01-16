English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • BMC Election Results 2026 : मुंबईकरांनी नाकारली घराणेशाही, दिग्गजांना बसला फटका

BMC Election Results 2026 : मुंबईकरांनी नाकारली घराणेशाही, दिग्गजांना बसला फटका

BMC Election Loss News : मुंबई महानगरपालिका निवडणूकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही धक्कादायक निकाल समोर आले आहेत. अनेक नेत्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींचा पराभव झाला आहे. 

Dakshata Thasale | Jan 16, 2026, 07:18 PM IST
twitter
1/8

महापालिका निवडणुकीत जनतेने घराणेशाहीला नाकारल्याच दिसत आहे. अनेक दिग्गजांच्या कुटुंबातील उमेदवार पराभूत झाले आहेत. मुंबईकरांनी स्थानिक कार्यकर्त्यांना आणि उमेदवारांना स्विकारलं असून घराणेशाहीला नाकारलं आहे.   

twitter
2/8

सर्वाधिक मोठा फटका एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला बसला आहे. एकनाथ शिंदेंचे नेते सदा सरवणकर यांच्या मुलाला पराभवाचा धक्का बसला आहे. तसेच खासदार रवींद्र वायकर यांच्या मुलीचाही मनसे उमेदवाराकडून पराभव झाला आहे. 

twitter
3/8

या निकालांमध्ये राज उद्धव ठाकरे यांच्या उमेदवारांनी काही जागांवर भरघोस यश मिळवलं आहे.  (हे पण वाचा - Shivsena UBT MNS BMC Election 2026 Winner List: मुंबई महानगरपालिकेतील ठाकरे बंधूंच्या विजेत्या उमेदवारांची यादी) 

twitter
4/8

समाधान सरवणकरांचा पराभव

शिवसेनेचे नेते सदा सरवणकर यांचे पुत्र समाधान सरवणकर यांचा 603 मतांनी पराभव केला. समाधान सरवणकर यांच्याकडून EVM मतमोजणीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा आक्षेप फेटाळून लावला. समाधान यांना निशिकांत शिंदे यांनी प्रभाग क्रमांक 194 मधून विजय मिळवला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार सुनील शिंदे यांचे बंधू निशिकांत शिंदे आहेत.   

twitter
5/8

दीप्ती रवींद्र वायकर पराभूत

शिंदेंचे खासदार रवींद्र वायकर यांना मोठा धक्का बसला असून त्यांची मुलगी दीप्ती वायकर यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या लोणा रावत यांनी दीप्ती वायकर यांचा पराभव केला आहे.

twitter
6/8

नवाब मलिकांना मोठा धक्का

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना मोठा धक्का बसला असून त्यांचे बंधू कप्तान मलिक यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. मुंबईतील प्रभाग क्रमांक 165 मध्ये काँग्रेसचे आशरफ आझमी विजयी झाले आहेत.

twitter
7/8

योगिता गवळींचा पराभव

अरूण गवळी यांची मुलगी आणि अखिल भारतीय सेनेच्या उमेदवार योगिता गवळी यांचा पराभव झाला आहे. भायखळामधून भाजपच्या उमेदवाराने त्यांचा पराभव केला.  

twitter
8/8

वैशाली शेवाळेंचा पराभव

मुंबईतील धारावी भागातील प्रभाग क्रमांक 183 मधून काँग्रेसच्या आशा काळे या 1450 मतांनी निवडून आल्या आहेत. आशा काळे यांनी शिवसेना शिंदे गटाच्या वैशाली शेवाळे यांचा पराभव केला. वैशाली शेवाळे या माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्या वहिनी आहेत.   

twitter
पुढील
अल्बम

अमिताभ बच्चन 'हमजा', विनोद खन्ना 'रहमान डकैत'; AI ने तयार केले धुरंधरचे काल्पनिक पण जबरदस्त फोटो

पुढील अल्बम

अमिताभ बच्चन &#039;हमजा&#039;, विनोद खन्ना &#039;रहमान डकैत&#039;; AI ने तयार केले धुरंधरचे काल्पनिक पण जबरदस्त फोटो

अमिताभ बच्चन 'हमजा', विनोद खन्ना 'रहमान डकैत'; AI ने तयार केले धुरंधरचे काल्पनिक पण जबरदस्त फोटो

अमिताभ बच्चन 'हमजा', विनोद खन्ना 'रहमान डकैत'; AI ने तयार केले धुरंधरचे काल्पनिक पण जबरदस्त फोटो 11
Daily Tarot Card Horoscope : गजकेसरी राजयोग 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली! तुमच्यासाठी कसा आहे शुक्रवारचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : गजकेसरी राजयोग 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली! तुमच्यासाठी कसा आहे शुक्रवारचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : गजकेसरी राजयोग 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली! तुमच्यासाठी कसा आहे शुक्रवारचा दिवस? 12
हलव्याऐवजी घरच्या घरी असा बनवा गाजरचा केक! जाणून घ्या झटपट रेसिपी

हलव्याऐवजी घरच्या घरी असा बनवा गाजरचा केक! जाणून घ्या झटपट रेसिपी

हलव्याऐवजी घरच्या घरी असा बनवा गाजरचा केक! जाणून घ्या झटपट रेसिपी 11
iPhone च्या कॅमेराजवळ &#039;हा&#039; काळा डॉट का असतो? आयफोन वापरणाऱ्या 90 टक्के लोकांना माहित नसेल

iPhone च्या कॅमेराजवळ 'हा' काळा डॉट का असतो? आयफोन वापरणाऱ्या 90 टक्के लोकांना माहित नसेल

iPhone च्या कॅमेराजवळ 'हा' काळा डॉट का असतो? आयफोन वापरणाऱ्या 90 टक्के लोकांना माहित नसेल 7