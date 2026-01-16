BMC Election Results 2026 : मुंबईकरांनी नाकारली घराणेशाही, दिग्गजांना बसला फटका
BMC Election Loss News : मुंबई महानगरपालिका निवडणूकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही धक्कादायक निकाल समोर आले आहेत. अनेक नेत्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींचा पराभव झाला आहे.
Dakshata Thasale | Jan 16, 2026, 07:18 PM IST
या निकालांमध्ये राज उद्धव ठाकरे यांच्या उमेदवारांनी काही जागांवर भरघोस यश मिळवलं आहे. (हे पण वाचा - Shivsena UBT MNS BMC Election 2026 Winner List: मुंबई महानगरपालिकेतील ठाकरे बंधूंच्या विजेत्या उमेदवारांची यादी)
समाधान सरवणकरांचा पराभव
शिवसेनेचे नेते सदा सरवणकर यांचे पुत्र समाधान सरवणकर यांचा 603 मतांनी पराभव केला. समाधान सरवणकर यांच्याकडून EVM मतमोजणीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा आक्षेप फेटाळून लावला. समाधान यांना निशिकांत शिंदे यांनी प्रभाग क्रमांक 194 मधून विजय मिळवला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार सुनील शिंदे यांचे बंधू निशिकांत शिंदे आहेत.
दीप्ती रवींद्र वायकर पराभूत
नवाब मलिकांना मोठा धक्का
