मुंबईत 'या' पक्षाचे 78% उमेदवार मुस्लीम; शिंदेंचे मुस्लीम उमेदवार ठाकरेंपेक्षाही अधिक तर BJP, मनसेकडून...
BMC Election 2026 Party Wise Muslim Candidates: मुंबईमध्ये एकूण किती मुस्लीम उमेदवार आहेत? त्यापैकी सर्वाधिक मुस्लीम उमेदवार कोणत्या पक्षाने दिलेत? जाणून घ्या मुस्लीम उमेदवाराच्या आकडेवारीसंदर्भातील ए टू झेड माहिती...
Swapnil Ghangale | Jan 13, 2026, 03:33 PM IST
किती मुस्लिमांना कोणी उमेदवारी दिली? मुंबईतील थक्क करणारी आकडेवारी
मुस्लीम उमेदवारांचे सरासरी प्रमाण
मुस्लीम उमेदवार देण्यामध्ये कोण आघाडीवर?
मुंबईत एकूण किती मुस्लीम उमेदवार?
भाजपाने किती उमेदवार दिलेत? किती मुस्लीम
मनसेचे इतके उमेदवार मुस्लीम
उद्धव ठाकरेंचे किती उमेदवार मुस्लीम?
शिंदेंचे 10 टक्के उमेदवार मुस्लीम
सर्वाधिक मुस्लीम उमेदवारांच्या यादीत काँग्रेस चौथ्या स्थानी
अजित पवारांनी किती मुस्लीम उमेदवार दिले?
'या' पक्षाचे 71 टक्के उमेदवार मुस्लीम
