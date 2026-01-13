English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबईत या पक्षाचे 78% उमेदवार मुस्लीम; शिंदेंचे मुस्लीम उमेदवार ठाकरेंपेक्षाही अधिक तर BJP, मनसेकडून...

मुंबईत 'या' पक्षाचे 78% उमेदवार मुस्लीम; शिंदेंचे मुस्लीम उमेदवार ठाकरेंपेक्षाही अधिक तर BJP, मनसेकडून...

BMC Election 2026 Party Wise Muslim Candidates: मुंबईमध्ये एकूण किती मुस्लीम उमेदवार आहेत? त्यापैकी सर्वाधिक मुस्लीम उमेदवार कोणत्या पक्षाने दिलेत? जाणून घ्या मुस्लीम उमेदवाराच्या आकडेवारीसंदर्भातील ए टू झेड माहिती...

Swapnil Ghangale | Jan 13, 2026, 03:33 PM IST
किती मुस्लिमांना कोणी उमेदवारी दिली? मुंबईतील थक्क करणारी आकडेवारी

ठाकरेंपेक्षा शिंदेंनी दिलेत अधिक मुस्लीम उमेदवार किंवा काँग्रेसपेक्षा अजित पवारांचे मुस्लीम उमेदवार अधिक आहेत हे तुम्हाला माहितीये का? नेमके किती मुस्लीम उमेदवार मुंबईतून निवडणूक लढत आहेत? किती मुस्लीमांना कोणत्या पक्षाने उमेदवारी दिलीये जाणून घेऊयात...

मुस्लीम उमेदवारांचे सरासरी प्रमाण

महापालिका निवडणुकीला या वेळी धार्मिक रंग चढला असतानाही मुस्लीम उमेदवारांचे सरासरी प्रमाण मात्र कायम राहिलेले आहे. या वेळी मुंबईत सर्वपक्षीय व अपक्ष असे 334 मुस्लीम उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

मुस्लीम उमेदवार देण्यामध्ये कोण आघाडीवर?

सर्वाधिक मुस्लीम उमेदवार देण्यामध्ये कोणत्या पक्षांची आघाडी राहिली आहे हे पाहूयात. मुंबई शहरात 25.6 टक्के आणि उपनगरांत 19.19 टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. 2017 मध्ये सर्वपक्षीय व अपक्ष 360 मुस्लीम उमेदवार होते. त्यापेक्षा यंदा कमी मुस्लीम उमेदवार रिंगणात आहेत.

मुंबईत एकूण किती मुस्लीम उमेदवार?

या वेळी मुंबईत एकूण 1700 उमेदवार आपले नशीब अजमावत आहेत, त्यामध्ये 334 उमेदवार (19 टक्के) मुस्लीम आहेत. बहुतांश मुस्लीमबहुल प्रभागात या वेळी महिला आरक्षण पडल्याने पुरुष उमेदवारांची संख्या घटली आहे. मुंबईत 45 प्रभाग मुस्लीमबहुल असून 30 प्रभागांमध्ये मुस्लीम चर्षीय मतदार निर्णायक आहेत.  

भाजपाने किती उमेदवार दिलेत? किती मुस्लीम

भाजपाने मुंबईमध्ये 137 उमेदवार दिले असून त्यापैकी एकही मुस्लीम नाही.

मनसेचे इतके उमेदवार मुस्लीम

मनसेनं दिलेल्या 53 उमेदवारांपैकी 2 उमेदवार मुस्लीम आहेत. म्हणजेच राज ठाकरेंच्या पक्षाचे 4 टक्के उमेदवार मुस्लीम आहेत.  

उद्धव ठाकरेंचे किती उमेदवार मुस्लीम?

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं दिलेल्या 163 उमेदवारांपैकी 8 उमेदवार म्हणजेच 5 टक्के उमेदवार हे मुस्लीम आहेत.  

शिंदेंचे 10 टक्के उमेदवार मुस्लीम

एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं 10 टक्के उमेदवार मुस्लीम दिले आहेत. 91 पैकी 10 उमेदवार मुस्लीम आहेत.  

सर्वाधिक मुस्लीम उमेदवारांच्या यादीत काँग्रेस चौथ्या स्थानी

काँग्रेसने दिलेल्या 150 उमेदवारांपैकी 33 उमेदवार मुस्लीम आहेत. म्हणजेच काँग्रेसचे 21 टक्के उमेदवार मुस्लीम आहेत.  

अजित पवारांनी किती मुस्लीम उमेदवार दिले?

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने 24 टक्के उमेदवार मुस्लीम आहेत. 94 उमेदवारांपैकी 23 उमेदवार मुस्लीम आहेत.  

'या' पक्षाचे 71 टक्के उमेदवार मुस्लीम

समाजवादी पार्टीचे 70 पैकी 50 उमेदवार मुस्लीम आहेत. म्हणजेच या पक्षाने 71 टक्के उमेदवार मुस्लीम दिले आहेत.  

78 टक्के उमेदवार मुस्लीम असलेला पक्ष कोणता?

सर्वाधिक मुस्लीम उमेदवार देणाऱ्या पक्षाचं नाव आहे अखिल भारतीय मजलीस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजेच खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांची एआयएमआयएम पार्टी. या पक्षाने दिलेल्या 32 पैकी 25 उमेदवार मुस्लीम आहेत. टक्केवारीनुसार एआयएमआयएमचे 78 टक्के उमेदवार मुस्लीम आहेत. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

