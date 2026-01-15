BMC Election 2026: आज मतदानाच्या दिवशी ऑफिस ते शाळा; काय बंद?, काय सुरु? जाणून घ्या सर्वकाही!
Maharashtra BMC Electon 2026: मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिकेची निवडणूकी आज होतेय.
Pravin Dabholkar | Jan 15, 2026, 09:00 AM IST
1/8
Election 2026: आज मतदानाच्या दिवशी ऑफिस ते शाळा; काय बंद?, काय सुरु? जाणून घ्या सर्वकाही!
BMC Electon 2026: मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिकेची निवडणूकी आज होतेय.सर्व नागरिक आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी घराबाहेर पडतील. निवडणुका शांततेत आणि सुरळीत पार पडाव्या यासाठी मुंबई पोलीस, मतदान यंत्रणा सज्ज आहे. निवडणुकीशी संबंधित वगळता इतर कार्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली. शाळा ते कार्यालय कुठे काय बंद असणार? काय सुरु असणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
2/8
सार्वजनिक सुट्टी
3/8
आवश्यक सेवा सुरू
4/8
कर्मचाऱ्यांना मतदानाची संधी
सरकारी आणि अर्ध-सरकारी कार्यालये, महामंडळे, मंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम बीएमसीच्या हद्दीत बंद राहतील. यामुळे सरकारी कामकाज थांबेल, आणि कर्मचाऱ्यांना मतदानाची संधी मिळेल. हे बंदीचे नियम मुंबईच्या सीमेत लागू होतील, ज्यामुळे शहरातील प्रशासकीय कामे प्रभावित होतील. तथापि, हे केवळ निवडणुकीच्या दिवशीच लागू आहे.
5/8
बँका आणि केंद्रीय सरकारी कार्यालये
बँका आणि केंद्रीय सरकारी कार्यालये देखील सुट्टी पाळतील. बीएमसी हद्दीतील केंद्रीय कार्यालये बंद राहतील, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहार आणि बँकिंग सेवा थांबतील. नागरिकांना बँकेच्या कामांसाठी दुसऱ्या दिवशी जावे लागेल. हे पगार, कर्ज आणि इतर आर्थिक बाबींवर परिणाम करू शकते, पण निवडणुकीच्या महत्त्वामुळे हे आवश्यक आहे.
6/8
शाळा आणि महाविद्यालये
बहुतांश सरकारी आणि नागरी चालित बंद राहतील. खासगीसंस्था देखील वर्ग बंद करू शकतात, विशेषतः जर त्यांच्या जागा मतदान केंद्र म्हणून वापरल्या जात असतील. यामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यास प्रभावित होईल, पण पालक आणि शिक्षकांना मतदानासाठी वेळ मिळेल. काही शाळा मतदान केंद्र म्हणून काम करतील, ज्यामुळे त्यांचे परिसर सुरक्षित आणि तयार असतील.
7/8
खासगी कार्यालये
खासगी कार्यालये त्यांच्या अंतर्गत धोरणांनुसार निर्णय घेतील, पण बहुतेक बंद राहण्याची शक्यता आहे. आपत्कालीन सेवा जसे रुग्णालये, रुग्णवाहिका, अग्निशमन आणि पोलिस सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचणार नाही. निवडणुकीच्या दिवशीही वैद्यकीय आणि सुरक्षा सेवा अबाधित राहतील
8/8