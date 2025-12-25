English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • BMC Election 2026 : नातलगांना उमेदवारी मिळवण्यासाठी ठाकरे गटातील नेत्यांची लगबग; पाहा शर्यतीत कोणाची नावं...

BMC Election 2026 : नातलगांना उमेदवारी मिळवण्यासाठी ठाकरे गटातील नेत्यांची लगबग; पाहा शर्यतीत कोणाची नावं...

BMC Election 2026 : मुंबई महानरपालिका निवडणूक जाहीर झाली असून, आता उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुकांचे प्रयत्न सुरू आहेत तर ठाकरेंच्या पक्षात काही नेते नातलगांच्या उमेदवारीसाठी पुढाकार घेताना दिसत आहेत. 

Sayali Patil | Dec 25, 2025, 12:38 PM IST
twitter
1/11

BMC Election 2026

BMC election 2026 Uddhav Thackeray shivsena candidate ticket political news

BMC Election 2026 : मुंबई महापालिका निवडणुकीत सध्या सून, मुलगा आणि नातलगांना उमेदवारी मिळवून देण्यासाठी ठाकरे गटातील नेत्यांची लगबग सुरू झाली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. निवडणुकीसाठी कार्यकर्ते उमेदवारीसाठी इच्छुक असतानाच काही नेते मात्र भाऊ, पत्नी, मुलगा, मुलगीसाठी प्रयत्नशील असल्याचं पाहायला मिळत आहेत. 

twitter
2/11

विनायक राऊत

BMC election 2026 Uddhav Thackeray shivsena candidate ticket political news

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विनायक राऊत आपल्या मुलगा गितेश राऊत व मुलगी रूची राऊतसाठी वाकोल्यातून उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. 

twitter
3/11

विनोद घोसाळकर

BMC election 2026 Uddhav Thackeray shivsena candidate ticket political news

विनोद घोसाळकर हे त्यांची धाकटी सून पूजा घोसाळकरसाठी दहिसर मधून उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील आहेत.   

twitter
4/11

संजय दिना पाटील

BMC election 2026 Uddhav Thackeray shivsena candidate ticket political news

खासदार संजय दिना पाटील मुलीसाठी भांडुप मधून तिकीट मिळवण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. 

twitter
5/11

सुनील प्रभू

BMC election 2026 Uddhav Thackeray shivsena candidate ticket political news

सुनील प्रभू आपल्या मुलासाठी, अंकित प्रभूसाठी गोरेगावातून उमेदवारीच्या प्रयत्नात आहेत  

twitter
6/11

चेंबुरकर

BMC election 2026 Uddhav Thackeray shivsena candidate ticket political news

विभागप्रमुख आशिष चेंबुरकर पत्नी पद्मजा चेंबूरकर यांच्यासाठी वरळीतुन उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत.   

twitter
7/11

सुनील शिंदे

BMC election 2026 Uddhav Thackeray shivsena candidate ticket political news

आमदार सुनील शिंदे यांचा भाऊ प्रभादेवी मतदार संघातून उमेदवारीसाठी इच्छुक असल्याचं म्हटलं जात आहे.   

twitter
8/11

श्रद्धा जाधव

BMC election 2026 Uddhav Thackeray shivsena candidate ticket political news

मुंबईच्या माजी महापौर श्रद्धा जाधव मुलगा, पवन जाधवसाठी वडाळ्यातून उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

twitter
9/11

दगडू सकपाळ

BMC election 2026 Uddhav Thackeray shivsena candidate ticket political news

माजी आमदार दगडू सकपाळ त्यांच्या मुलीसाठी, रेश्मा सकपाळ गावकरसाठी लालबाग मधून उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत.   

twitter
10/11

अशोक धात्रक

BMC election 2026 Uddhav Thackeray shivsena candidate ticket political news

माजी आमदार अशोक धात्रक यांचा मुलगा अजिंक्य धात्रक कुलाब्यातून उमेदवारीसाठी इच्छुक असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

twitter
11/11

उमेदवारी

BMC election 2026 Uddhav Thackeray shivsena candidate ticket political news

दरम्यान पक्षात नातलगांच्या उमेदवारीसाठी नेत्यांची सुरु असणारी लगबग पाहता त्यासंदर्भात प्रश्न केला असता शिवसेना उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी ही पुढच्या पिढीतील मंडळीसुद्धा पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याचं म्हटलं आहे. नेतेमंडळींकडून मात्र अद्यापही या वृत्ताला दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळं आता प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवार म्हणून कोणाचे चेहरे दिसतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबईकरांनो या दिवशी घरीच थांबा! 'या' मार्गावरील 300 लोकल रद्द होणार, प्रचंड हाल होणार

पुढील अल्बम

अनपेक्षित! मुंबई, पुण्यात नव्या घरांकडे खरेदीदारांची पाठ; Premium श्रेणीतील &#039;हा&#039; परिसर ठरतोय प्रत्येकाचीच पसंती

अनपेक्षित! मुंबई, पुण्यात नव्या घरांकडे खरेदीदारांची पाठ; Premium श्रेणीतील 'हा' परिसर ठरतोय प्रत्येकाचीच पसंती

अनपेक्षित! मुंबई, पुण्यात नव्या घरांकडे खरेदीदारांची पाठ; Premium श्रेणीतील 'हा' परिसर ठरतोय प्रत्येकाचीच पसंती 8
हॉट अदांवर चहाते फिदा! &#039;पप्पी दे पारूला&#039; फेम मराठमोळ्या अभिनेत्रीचा बिकिनी लूक तुफान व्हायरल

हॉट अदांवर चहाते फिदा! 'पप्पी दे पारूला' फेम मराठमोळ्या अभिनेत्रीचा बिकिनी लूक तुफान व्हायरल

हॉट अदांवर चहाते फिदा! 'पप्पी दे पारूला' फेम मराठमोळ्या अभिनेत्रीचा बिकिनी लूक तुफान व्हायरल 8
मुंबईकरांनो या दिवशी घरीच थांबा! &#039;या&#039; मार्गावरील 300 लोकल रद्द होणार, प्रचंड हाल होणार

मुंबईकरांनो या दिवशी घरीच थांबा! 'या' मार्गावरील 300 लोकल रद्द होणार, प्रचंड हाल होणार

मुंबईकरांनो या दिवशी घरीच थांबा! 'या' मार्गावरील 300 लोकल रद्द होणार, प्रचंड हाल होणार 8
Thane Metro: ठाण्याच्या अंतर्गत भागातून धावणार मेट्रो, 2 मेट्रो लाईन्स अन् थेट रेल्वे स्टेशनला कनेक्टिव्हिटी, तुमच्या सेवेत कधीपासून?

Thane Metro: ठाण्याच्या अंतर्गत भागातून धावणार मेट्रो, 2 मेट्रो लाईन्स अन् थेट रेल्वे स्टेशनला कनेक्टिव्हिटी, तुमच्या सेवेत कधीपासून?

Thane Metro: ठाण्याच्या अंतर्गत भागातून धावणार मेट्रो, 2 मेट्रो लाईन्स अन् थेट रेल्वे स्टेशनला कनेक्टिव्हिटी, तुमच्या सेवेत कधीपासून? 7