BMC Election 2026 : नातलगांना उमेदवारी मिळवण्यासाठी ठाकरे गटातील नेत्यांची लगबग; पाहा शर्यतीत कोणाची नावं...
BMC Election 2026 : मुंबई महानरपालिका निवडणूक जाहीर झाली असून, आता उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुकांचे प्रयत्न सुरू आहेत तर ठाकरेंच्या पक्षात काही नेते नातलगांच्या उमेदवारीसाठी पुढाकार घेताना दिसत आहेत.
Sayali Patil | Dec 25, 2025, 12:38 PM IST
1/11
BMC Election 2026
BMC Election 2026 : मुंबई महापालिका निवडणुकीत सध्या सून, मुलगा आणि नातलगांना उमेदवारी मिळवून देण्यासाठी ठाकरे गटातील नेत्यांची लगबग सुरू झाली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. निवडणुकीसाठी कार्यकर्ते उमेदवारीसाठी इच्छुक असतानाच काही नेते मात्र भाऊ, पत्नी, मुलगा, मुलगीसाठी प्रयत्नशील असल्याचं पाहायला मिळत आहेत.
2/11
विनायक राऊत
3/11
विनोद घोसाळकर
4/11
संजय दिना पाटील
5/11
सुनील प्रभू
6/11
चेंबुरकर
7/11
सुनील शिंदे
8/11
श्रद्धा जाधव
9/11
दगडू सकपाळ
10/11
अशोक धात्रक
11/11