Marathi News
  • फोटो
  • BMC Election Result: मुंबई महापालिकेचा संपूर्ण निकाल येण्यास लागू शकतो उशीर; काय आहे नेमकं कारण? एकाच वेळी दोन...

BMC Election Final Result: निवडणूक आयोगाने मुंबई महापालिका निवडणूक निकालांबाबत एक मोठी अपडेट दिली आहे. मुंबई महापालिकेचं अंतिम चित्र स्पष्ट होण्यासाठी फार वेळ लागू शकतो.   

Shivraj Yadav | Jan 14, 2026, 12:36 PM IST
BMC Election Final Result: राज्यातील 29 महापालिकांसाठी निवडणूक असली, तरी सर्वाधिक लक्ष मुंबई महापालिकेकडे असणार आहे. मुंबईत ठाकरे बंधू विरुद्ध भाजपा-शिवसेना अशी थेट लढत आहेत. ठाकरे बंधू महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच एकत्र असल्यानेही ही निवडणूक विशेष आहे.   

दरम्यान, महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने मुंबई महापालिका निवडणूक निकालांबाबत एक मोठी अपडेट जारी केली आहे. त्यानुसार मुंबई महापालिका निवडणूक निकालाचं अंतिम चित्र स्पष्ट होण्यासाठी जास्त वेळ लागू शकतो.   

कशी होणार मतमोजणी?

16 जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतमोजणीबाबत निवडणूक आयोगाने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितल्यानुसार, मुंबईतील सर्व 227 वॉर्डांची मतमोजणी एकाच वेळी सुरू होणार नाही. 

मतमोजणी टप्प्याटप्प्याने केली जाईल, म्हणजेच एका वेळी फक्त दोन वॉर्डांची मोजणी केली जाईल. ही मते पूर्ण झाल्यानंतर, इतर दोन वॉर्डांची मतमोजणी सुरू होईल.  

मतमोजणीसाठी 23 केंद्रं स्थापन

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने मुंबई महापालिका निवडणूक मतमोजणीसाठी एकूण 223 केंद्रं स्थापन केली आहेत. याचा अर्थ एका वेळी फक्त 46 वॉर्डांची मोजणी केली जाईल.   

निवडणूक आयोगाच्या मते, यामुळे मतमोजणी प्रक्रियेला गती मिळेल. कारण सर्व मनुष्यबळ एका वेळी फक्त दोन वॉर्डांवर केंद्रित असेल.  

सुरुवातीपासूनच निकालांचे ट्रेंड मिळणार नाहीत

टप्प्याटप्प्याने मोजणी होत असल्याने, सर्व 227 जागांसाठी निकालांचे ट्रेंड सुरुवातीपासूनच उपलब्ध होणार नाहीत. म्हणजेच मतमोजणी सुरू झाल्यानंतर सर्व 227 जागांवर कोणता पक्ष आघाडीवर आहे हे लगेच कळणार नाही. निकाल स्पष्ट होण्यास वेळ लागेल.

महानगरपालिका निवडणुकीचे वेळापत्रक

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं आहे की, मुंबई महानगरपालिका (BMC) सह राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका 15 जानेवारी रोजी एकाच टप्प्यात होत आहेत. या महानगरपालिकांमधील एकूण 2869 जागांसाठी 16 जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे, ज्यामध्ये BMC च्या 227 जागांचा समावेश आहे.   

निवडणुकीत 34.8 करोडहून अधिक मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यास पात्र आहेत.  

