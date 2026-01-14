BMC Election Result: मुंबई महापालिकेचा संपूर्ण निकाल येण्यास लागू शकतो उशीर; काय आहे नेमकं कारण? एकाच वेळी दोन...
BMC Election Final Result: निवडणूक आयोगाने मुंबई महापालिका निवडणूक निकालांबाबत एक मोठी अपडेट दिली आहे. मुंबई महापालिकेचं अंतिम चित्र स्पष्ट होण्यासाठी फार वेळ लागू शकतो.
Shivraj Yadav | Jan 14, 2026, 12:36 PM IST
BMC Election Final Result: निवडणूक आयोगाने मुंबई महापालिका निवडणूक निकालांबाबत एक मोठी अपडेट दिली आहे. मुंबई महापालिकेचं अंतिम चित्र स्पष्ट होण्यासाठी फार वेळ लागू शकतो.
1/9
2/9
3/9
कशी होणार मतमोजणी?
4/9
5/9
मतमोजणीसाठी 23 केंद्रं स्थापन
6/9
7/9
सुरुवातीपासूनच निकालांचे ट्रेंड मिळणार नाहीत
8/9