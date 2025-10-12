ठाकरे बंधूंची गेल्या तीन महिन्यांतील सातवी भेट; महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या पर्वाचे वारे
Sayali Patil | Oct 12, 2025, 02:29 PM IST
स्थानिक स्वराज्य संस्था
bmc election 2026 Raj Thackeray uddhav thackeray : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी मनसे आणि ठाकरेच्या शिवसेना पक्षात युतीच्या जोरदार चर्चा सुरू आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून दुरावा असलेल्या ठाकरे बंधूंमध्ये सौहार्द आणि जवळीक सातत्यानं वाढत असून, आता थेट युतीच्या शक्यतांवर गंभीर विचारमंथन सुरू असल्याचं म्हटलं जात आहे.
ठाकरे बंधूंच्या भेटींचा घटनाक्रम
27 जुलै 2025
27 ऑगस्ट 2025
10 सप्टेंबर 2025
15 सप्टेंबर 2025
