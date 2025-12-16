BMC निवडणुकीपूर्वी मुंबई- ठाण्याला एक नंबर Gift; आयफेल टॉवरला टक्कर देणाऱ्या स्वप्नवत प्रकल्पांची 'अशी' सुरुय तयारी
Inside Photos Mumbai Thane projects : समुद्रकिनाऱ्याजवळच भव्य वास्तू करुन देईल सिनेमांची आठवण, अन् आयफेल टॉवरलाही टक्कर देणार दुसरा प्रकल्प... पुढील काही वर्षांत मुंबई- ठाण्याचा चेहरामोहराच बदलणार...
Sayali Patil | Dec 16, 2025, 09:44 AM IST
मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे
Inside Photos BMC Election Mumbai Thane projects update Eknath Shinde : मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे अशा भागांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आणि या शहरांची राज्याच्या इतर भागांशी असणारी Connectivity वाढवण्यासाठी राज्य शासनानं अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशा योजना आखल्या आहेत. याच योजनांमधील दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांसंदर्भातील कामांचा आढावा खुद्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. प्रामुख्यानं यावेळी मुंबई आणि ठाण्यातील दोन स्वप्नवत प्रकल्पांवर चर्चा होत त्याचे काही महत्त्वाचे फोटोही समोर आले.
जागतिक दर्जाचं सेंट्रल पार्क
मुंबईतील महालक्ष्मी या अतिशय मोक्याच्या परिसरात असणाऱ्या ऐतिहासिक अशा रेसकोर्ससह सागरी किनारा मार्ग अर्थात कोस्टल रोडवरील काही रिक्त जागा मिळून साधारण 295 एकरांच्या भूखंडावर जागतिक दर्जाचं सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार असून, त्याचा आराखडा DCM शिंदे यांच्यासमोर नुकताच सादर करण्यात आला. मुंबईच नव्हे तर ठाण्य़ासाठीसुद्धा असाच एक महत्त्वाकांक्षी प्रक्लप दृष्टीक्षेपात ठेवत यातून थेट आयफेल टॉवरलाच टक्कर दिली जाणार असल्याचं म्हटलं गेलं. ज्यामध्ये ठाणे खाडी किनारी 50 एकरांच्या भागात सर्वांत उंच व्ह्यूईंग टॉवर उभारण्यात येणार आहे. साधारण 260 मीटर इतकी या दर्शन मनोऱ्याची उंची असेल.
आश्चर्याची बाब
आश्चर्याची बाब म्हणजे फ्रान्समध्ये असणाऱ्या आयफेल टॉवरची उंची 300 मीटर इतकी असून,तो पॅरिसच्या बहुतांश भागांतून पाहता येतो. अगदी त्याचप्रमाणे ठाण्यातील ही वास्तू आयफेल टॉवरलाच टक्कर देईल. ठाण्यासाठी शिंदेंनी कासारवडवली इथं कन्व्हेन्शन सेंटर, कोलशेत येथे 25 एकरमध्ये टाऊन पार्क, आगरी कोळी संग्रहालय, मत्स्यालय, विज्ञान केंद्र, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्नो पार्क, अम्युझमेंट पार्क, ॲडव्हेंचर पार्क उभारण्यासंदर्भात वक्तव्य करत ठाण्याच्या विकासाचा वेग वाढवण्याकडे लक्ष वेधलं.
पक्षी संग्रहालय
12.5 एकरमध्ये पक्षी संग्रहालय, 25 एकरमध्ये म्युझिकल कॉन्सर्ट सेंटर, 50 एकरमध्ये अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स याशिवाय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाशी जोडून 18 किमीहून अधिक अंतराचा आनंदवन हरित पट्टा विकसित केला जाणार असल्याचं सांगत त्यांनी यामधील अनेक प्रकल्पांची टेंडर प्रक्रिया सुरू झाल्याचंही म्हटलं.
ऐतिहासिक वारशाला धक्का लागणार नाही
ठाणे आणि रेसकोर्स, कोस्टल रोड परिसरातील हे प्रकल्प म्हणजे निवडणुकीआधी महायुतीनं फिरवलेली जादुची कांडी आहे असं म्हणयला हरकत नाही. एकिकडे मुंबईकरांसाठी ही खास भेट असतानाच रेसकोर्सवरिल बांधकामाच कुठंही काँक्रिटचा वापर होणार नसल्याची बाब समोर येत हे ठिकाण भूमिगत मार्गाने थेट कोस्टल रोडशी जोडलं जाणार असल्याचंही सांगण्यात आलं. इतकंच नव्हे तर यामध्ये रेसकोर्स आणि त्याच्या ऐतिहासिक वारशाला धक्का लागणार नाही, अशी हमीसुद्धा शिंदेंनी दिली.
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सही
बांधकाम
सेंट्रल पार्क हे ठिकाण एखाद्या सिनेमातील लक्षवेधी ठिकाणाहून कमी नसेल, जिथं पदपथ वगळता कोणतंही बांधकाम नसून हे एक प्रकारचं भव्यं उद्यान असेल. प्राथमिक माहितीनुसार या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 550 कोटींचं टेंडर काढण्यात आलं असून, या सर्व प्रकल्पांचा आराखडा हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांचा असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
ऑक्सिजन पार्क
सेंट्रल पार्कला जोडणारा भूमिगत मार्ग अँनी बेझंट मार्गाने पुढे हाजीआलीपर्यंत जाऊन पार्किंगला जोडला जाईल, जिथं तो कोस्टल रोडशी जोडला जाईल. कोस्टल रोड आणि सेंट्रल पार्क भूमिगत मार्गाने जोडल्याने सेंट्रल पार्क आणि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये येणाऱ्या गर्दीचं नियोजनही सोपं असेल. या प्रकल्पामुळे 300 एकरचं ऑक्सिजन पार्क तयार होणार असून त्यामुफळं मुंबईतील वायू प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होईल.
