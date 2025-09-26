English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' कंपनीने लाँच केली सर्वात स्वस्त बाईक; फक्त 301 लोकच करु शकतात खरेदी, किंमत किती?

   

Shivraj Yadav | Sep 26, 2025, 09:06 PM IST
BMW G 310 RR च्या लिमिटेड एडिशनमध्ये फक्त 310 युनिट्स तयार केले जातील. ही बाईक आजपासून कंपनीच्या डीलरशिपवर आणि अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. कंपनीने काही कॉस्मेटिक बदल केले आहेत जे तिला नियमित मॉडेलपेक्षा वेगळी ठरवतात.

 

BMW G 310 RR ही भारतीय बाजारपेठेतील कंपनीच्या पोर्टफोलिओमधील सर्वात स्वस्त बाईक आहे. मर्यादित आवृत्तीच्या मॉडेलची किंमत 2.99 लाख आहे. ती आजपासून, 26 सप्टेंबर 2025 पासून सर्व BMW Motorrad India डीलरशिपवर उपलब्ध आहे. तिचं डिझाईन तिचं वैशिष्ट्य आहे.   

लिमिटेड एडिशनच्या संपूर्ण बॉडी किटमध्ये खास डेकल्स दिले आहेत, ज्यामध्ये व्हील रिम्सचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, इंधन टाकीवर एक विशेष '1/310' बॅजिंग आहे.   

आणखी एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे कंपनी या बाईकचे फक्त 310 युनिट्स तयार करेल आणि ती दोन रंगांमध्ये उपलब्ध असेल: कॉस्मिक ब्लॅक आणि पोलर व्हाइट. याचा अर्थ फक्त 310 लोक ही खास बाईक खरेदी करू शकतील.  

इंजिन, पॉवर आणि परफॉर्मन्स

लिमिटेड एडिशनसाठी तांत्रिक गोष्टीत काही बदल करण्यात आलेले नाहीत. 312cc, वॉटर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक इंजिन देण्यात आलं आहे, जे 34 bhp आणि 27 Nm टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन 6-स्पीड गिअरबॉक्ससह जोडलेले आहे.

4 रायडिंग मोड्स

बाईकमध्ये ट्रॅक, अर्बन, स्पोर्ट आणि रेन असे चार रायडिंग मोड्स आहेत. 

फिचर्स

या फीचर्सची यादी देखील खूपच प्रीमियम आहे. यामध्ये राइड-बाय-वायर सिस्टम (ई-गॅस), रेस-ट्यून केलेला अँटी-हॉपिंग क्लच आणि रियर-व्हील लिफ्ट-ऑफ प्रोटेक्शनसह टू-चॅनेल एबीएस समाविष्ट आहे. या बाईकमध्ये 5 इंचाचा टीएफटी डिस्प्ले आहे जो राइडिंग मोड्स, स्पीड आणि तापमान यासारखी सर्व महत्त्वाची माहिती प्रदर्शित करतो.  

हार्डवेअर

सस्पेंशन सेटअपमध्ये समोर अपसाईड-डाउन (USD) फोर्क्स आणि मागील बाजूस डायरेक्ट-माउंटेड स्प्रिंग स्ट्रटसह अॅल्युमिनियम स्विंग आर्मचा समावेश आहे. मिशेलिन पायलट स्ट्रीट रेडियल टायर्स ग्रिप आणि कंट्रोलसाठी मानक आहेत. ग्राहकांच्या सोयीसाठी, कंपनी आकर्षक फायनान्सिंग सोल्यूशन्स देत आहे ज्यामध्ये बाइक तसेच रायडर गियर आणि अॅक्सेसरीजचा समावेश आहे. कंपनी या बाइकवर 3 वर्षांची, अमर्यादित किलोमीटर वॉरंटी देत ​​आहे.

