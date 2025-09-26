'या' कंपनीने लाँच केली सर्वात स्वस्त बाईक; फक्त 301 लोकच करु शकतात खरेदी, किंमत किती?
Shivraj Yadav | Sep 26, 2025, 09:06 PM IST
BMW G 310 RR च्या लिमिटेड एडिशनमध्ये फक्त 310 युनिट्स तयार केले जातील. ही बाईक आजपासून कंपनीच्या डीलरशिपवर आणि अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. कंपनीने काही कॉस्मेटिक बदल केले आहेत जे तिला नियमित मॉडेलपेक्षा वेगळी ठरवतात.
इंजिन, पॉवर आणि परफॉर्मन्स
फिचर्स
या फीचर्सची यादी देखील खूपच प्रीमियम आहे. यामध्ये राइड-बाय-वायर सिस्टम (ई-गॅस), रेस-ट्यून केलेला अँटी-हॉपिंग क्लच आणि रियर-व्हील लिफ्ट-ऑफ प्रोटेक्शनसह टू-चॅनेल एबीएस समाविष्ट आहे. या बाईकमध्ये 5 इंचाचा टीएफटी डिस्प्ले आहे जो राइडिंग मोड्स, स्पीड आणि तापमान यासारखी सर्व महत्त्वाची माहिती प्रदर्शित करतो.
