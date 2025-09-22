'या' एका गाण्यासाठी बॉबी देओलने घातल्या होत्या 9 जीन्स; 90 मधील सुपरहिट गाणं! 28 वर्षांनी पुन्हा होतंय ट्रेंड
28 वर्षांपूर्वी,एक थ्रिलर चित्रपट प्रदर्शित झाला होता ज्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता, तो म्हणजे गुप्त. या चित्रपटाचा आजपर्यंत रिमेक झालेला नाही. या चित्रपटात बॉबी देओल, काजोल आणि मनीषा कोइराला यांच्या भूमिका होत्या.
Shivraj Yadav | Sep 22, 2025, 03:46 PM IST
"गुप्त" मधील "दुनिया हसीनो का मेला" हे लोकप्रिय गाणं "द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड" मध्ये वापरलं आहे. वेब सीरिजमध्ये बॉबी देओल बॉलीवूड सुपरस्टार अजय तलवारची भूमिका साकारत आहे. यामध्ये त्याच्यासाठीच हे गाणं वापरण्यात आलं आहे. जे अजयवर त्याच्या 90 च्या दशकातील "सैलाब" चित्रपटात चित्रित करण्यात आलं होतं असं दाखवण्यात आलं आहे.
