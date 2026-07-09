महिलांना हार्ट अटॅक येण्यापूर्वी शरीर देतं 'हे' संकेत; अजिबात दुर्लक्ष करू नका

आजकाल हार्ट अटॅकचा धोका हा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, त्याचबरोबर ही समस्या पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये जास्त प्रमाणात दिसून येत आहे. महिलांनी या समस्यांकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे कारण वयाच्या 35 वर्षानंतर महिलांमध्ये हार्ट अटॅकचा धोका जास्त वाढतो.
दैनंदिन जीवनातील रजोनिवृत्तीच्या काळात आणि नंतर महिलांमध्ये हृदयविकाराचा धोका दुप्पट वाढतो. यावर लक्ष देणे हे गरजेचे आहे. कारण महिलांमध्ये त्याची लक्षणे अनेकदा पुरुषांपेक्षा वेगळी असतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अनेक महिला या सामान्य थकवा, गॅस किंवा तणाव समजून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, पण ते तुमच्यासाठी धोक्याचे ठरु शकते. हृदयविकाराच्या झटक्याचे सर्वात सामान्य लक्षण म्हणजे छातीच्या मध्यभागी वेदना, जडपणा, घट्टपणा किंवा दाब जाणवणे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
महिलांमध्ये ही वेदना नेहमीच तीव्र नसते आणि सौम्य दाबासारखी जाणवू शकते. काहीही न करता किंवा जड वस्तू उचलत असताना तुम्हाला धाप लागत असेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, तर हे आरोग्यासाठी चांगले नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जर तुम्हाला कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय काही दिवस असामान्य अशक्तपणा किंवा थकवा जाणवत असेल, तर हे हृदयविकाराच्या झटक्याचे प्रारंभिक लक्षण असू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अशक्तपणा किंवा थकवा जाणवत असल्यास अशावेळी विश्रांती घ्या आणि थकवा नियंत्रणात ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करा, कारण हे कधीकधी एक धोकादायक लक्षण असू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
काही महिलांना हृदयविकाराच्या झटक्यादरम्यान मळमळ, उलट्या किंवा पोट जड झाल्याचा अनुभव येऊ शकतो. अनेकदा याला अन्नातून विषबाधा किंवा आम्लपित्त समजले जाते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जर तुम्हाला कोणताही त्रास जाणवत असेल आणि तो बराच काळ टिकून राहिला, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. (अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)