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‘तोंड काळं करशील’ म्हणत कुटुंबाने दिला त्रास; जन्मानंतरही मृत्यूच्या दारात सोडले, अभिनेत्रीने सांगितला बालपणीचा संघर्ष

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 25, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:55 PM IST

या अभिनेत्रीला आयुष्यात अनेक संघर्ष आणि वादांचा सामना करावा लागला आहे. बालपणी कुटुंबाकडून सहन केलेले टोमणे आणि शारीरिक छळ असूनही ती  खचली नाही आणि स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. 

 

अभिनेत्री आणि मॉडेल गहना वशिष्ठ1/8

अभिनेत्री आणि मॉडेल गहना वशिष्ठ

अभिनेत्री आणि मॉडेल गहना वशिष्ठने आयुष्यात अनेक कठीण प्रसंगांचा सामना केला आहे. मनोरंजनविश्वात स्वतःची ओळख निर्माण करण्यापूर्वीच तिच्या आयुष्यात संघर्ष सुरू झाला होता. अगदी जन्मापासूनच कुटुंबाकडून दुर्लक्ष, टोमणे आणि मारहाण सहन केल्याचा धक्कादायक दावा तिने केला आहे. गहना वशिष्ठने नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये आपल्या बालपणीच्या आठवणी आणि आयुष्यातील संघर्षांबद्दल मोकळेपणाने भाष्य केले. तिच्या अनुभवांनी तिच्या बालपणात तिला कोणत्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासातून जावे लागले, याची कल्पना येते.

 

जन्मानंतरच मृत्यूच्या दारात सोडल्याचा दावा2/8

जन्मानंतरच मृत्यूच्या दारात सोडल्याचा दावा

गहनाच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या जन्माच्या वेळी घरात आनंदाचे वातावरण नव्हते. उलट, तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तिने सांगितले की जन्मानंतर तिला मुंग्यांच्या जवळ फेकून देण्यात आले होते. तिची अवस्था इतकी गंभीर होती की ती कधीही दगावू शकली असती. मात्र, नंतर तिच्या आजोबांचे कुटुंबाकडे येणे आणि मामीकडून तिला दूध पाजले जाणे यामुळे तिचा जीव वाचला, असे गहनाने सांगितले. 

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या घटनेमुळे तिच्या जन्माची वेळ किंवा कुंडलीसुद्धा उपलब्ध नसल्याचे तिने सांगितले. तिच्या जन्माबद्दल कुटुंबातील कोणालाच फारशी उत्सुकता नव्हती, असा तिचा दावा आहे.

बालपणी घरात सतत मारहाण4/8

बालपणी घरात सतत मारहाण

गहनाने आपल्या बालपणातील आणखी काही कटू आठवणी सांगितल्या. तिच्या म्हणण्यानुसार, घरात मुलांना प्राण्यांप्रमाणे मारहाण केली जात असे. केस ओढून मारणे, शाळेतून घरी येण्यास उशीर झाल्यास वडिलांकडून मार खाणे, अशा घटना वारंवार घडत असल्याचे तिने सांगितले. या सततच्या भीतीच्या वातावरणाचा तिच्या मानसिक आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला. गहनाच्या म्हणण्यानुसार, लहानपणीच तिला मधुमेहाचाही त्रास सुरू झाला. घरातील वातावरणामुळे तिच्या मनात लग्नाबद्दलही भीती निर्माण झाली होती. भविष्यात तिचे लग्न वडिलांसारख्या स्वभावाच्या व्यक्तीसोबत लावले जाईल, अशी भीती तिला वाटत होती.

घरातून बाहेर पडण्यासाठी घेतला टोकाचा निर्णय5/8

घरातून बाहेर पडण्यासाठी घेतला टोकाचा निर्णय

आपल्या आयुष्यावर स्वतःचा ताबा मिळवण्यासाठी घराबाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचे गहनाने सांगितले. मात्र कुटुंबातील काही सदस्य तिच्या या निर्णयाच्या विरोधात होते. तिने सांगितले की, घरच्यांकडून तिला ‘तोंड काळं करशील’ अशा शब्दांत टोमणे मारले जात होते. परिस्थिती इतकी टोकाला गेली की तिने स्वतःला इजा करण्याचा प्रयत्न केला आणि पोलिसांसाठी एक पत्रही लिहिले होते. या पत्रात आपल्याला शिक्षणाची संधी दिली जात नसल्यामुळे आपण हे पाऊल उचलत असल्याचे तिने लिहिले होते. मात्र तिच्या आईच्या लक्षात ही बाब वेळेत आली आणि पुढील अनर्थ टळला. यानंतर वडिलांनी शिक्षणाचा खर्च स्वतः उचलण्यास सांगितल्याचेही गहनाने सांगितले.

 

मॉडेलिंगपासून अभिनयापर्यंतचा प्रवास6/8

मॉडेलिंगपासून अभिनयापर्यंतचा प्रवास

अशा कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडत गहनाने स्वतःच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित केले. तिने मॉडेल म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि अनेक ब्रँड्ससाठी जाहिरातींमध्ये काम केले. नंतर तिने मनोरंजनविश्वात प्रवेश केला. काही चित्रपटांमध्ये काम करण्यासोबतच तिने आयटम साँग्समध्येही सहभाग घेतला. मात्र तिला सर्वाधिक ओळख तिच्या बोल्ड भूमिकांमुळे मिळाली.

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‘गंदी बात’च्या तिसऱ्या सीझनमध्येही ती दिसली होती. तिच्या बोल्ड इमेजमुळे तिला प्रसिद्धीसोबतच टीका आणि सामाजिक टोमण्यांचाही सामना करावा लागला.

 

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आज गहना वशिष्ठ मनोरंजनविश्वातील एक चर्चित नाव आहे. मात्र तिच्या ग्लॅमरस प्रतिमेमागे संघर्षांनी भरलेलं बालपण आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी केलेली मोठी धडपड असल्याचं तिच्या या अनुभवांतून समोर येतं.

 

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