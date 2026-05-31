'घटस्फोटित क्रिकेटपटू मला मेसेज..., मी नकार देऊनही...', अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा, बोलताना झाली भावूक

अभिनेत्रीने आयपीएलमधील राजस्थान रॉयल्सच्या एका क्रिकेटपटूबद्दल गंभीर खुलासे केले आहेत. याबद्दल बोलताना अभिनेत्री भावुक झाली होती.
टीव्ही आणि वेब सीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली अभिनेत्री नेहल वडोलिया तिच्या ग्लॅमरस अंदाजामुळे नेहमीच चर्चेत असते. सोशल मीडियावर सक्रिय असलेल्या नेहलच्या पोस्ट आणि फोटो चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत असतात. मात्र यावेळी ती तिच्या वैयक्तिक अनुभवामुळे चर्चेत आली आहे.
टीव्ही आणि ओटीटी विश्वातील अभिनेत्री नेहल वडोलिया सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. आपल्या बोल्ड भूमिकांमुळे ओळख मिळवलेल्या नेहलने अलीकडे एका मुलाखतीत वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित काही अनुभव उघड केले.
एका पॉडकास्टदरम्यान नेहलला क्रिकेटपटूंविषयी प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी तिने राजस्थान रॉयल्सशी संबंधित आणि घटस्फोटित असलेल्या एका क्रिकेटरकडून वारंवार मेसेज येत असल्याचा दावा केला.
तिने सांगितले की, अनेकदा नकार दिल्यानंतरही तो संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत असे. व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर तिच्या सौंदर्याबद्दल प्रतिक्रिया देणे आणि पुन्हा पुन्हा मेसेज करणे सुरूच होते. अखेर त्रास वाढल्याने तिने त्याला ब्लॉक केल्याचेही सांगितले.
यावेळी नेहलने सोशल मीडियावरील चाहत्यांकडून येणाऱ्या संदेशांबद्दलही भाष्य केले. अनेक मेसेजेसकडे ती दुर्लक्ष करत असल्याचे तिने स्पष्ट केले. मात्र, एका प्रसंगाची आठवण सांगताना ती म्हणाली की, एक व्यक्ती तिला सोशल मीडियावर फॉलो करत होती आणि प्रत्यक्षातही तिचा पाठलाग करत घरापर्यंत पोहोचली होती. हा अनुभव तिच्यासाठी अत्यंत अस्वस्थ करणारा होता.
बोल्ड दृश्यांमध्ये काम केल्यामुळे लोक तिच्याबद्दल चुकीचे समज करून घेतात, असेही नेहलने सांगितले. मनोरंजन क्षेत्रात सहज कोणावरही विश्वास ठेवू नये, असा सल्ला देताना ती भावूक झाली. संघर्ष करणाऱ्या नवोदित अभिनेत्रींसाठीही तिने सावध राहण्याचा संदेश दिला.
नेहलच्या या खुलाशांमुळे सोशल मीडियावर विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
अलीकडील एका मुलाखतीत नेहलने मनोरंजन क्षेत्रातील काही कटू अनुभवांवर भाष्य केले. करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात तिला कास्टिंग काउचसारख्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागल्याचा दावा तिने केला. एका दिग्दर्शकाने कामाच्या निमित्ताने भेट घेतल्यानंतर तिला अयोग्य स्वरूपाचे व्हिडीओ दाखवले होते, असा धक्कादायक खुलासा तिने केला.