बॉलिवूडची अभिनेत्री जिचे दिरासोबत 14 हिट अन् बोल्ड सिनेमे, नवऱ्यासोबत कधीच केलं नाही काम; पण आता मात्र....

Sridevi : बॉलिवूड हे फक्त मनोरंजन क्षेत्र नाही तर इथे असंख्य कुटुंब एकत्र काम करतात. पण बॉलिवूडच्या अशा स्टोरी अनेकांना माहितच नाही. बॉलिवूडची एक अशी अभिनेत्री जिने नवऱ्यासोबत काम नाही केलं पण दिराला दिला चांगली साथ.   

Dakshata Thasale | Apr 19, 2026, 01:05 PM IST
बॉलिवूडमधील अशा काही जोड्या आहेत ज्या प्रेक्षकांच्या 100 टक्के पसंतीला उतरल्या. मात्र अशी अभिनेत्री जिची ऑनस्क्रिन केमिस्ट्री तिच्या दिरासोबत हिट ठरली. या जोडीने एक, दोन नाही तब्बल 14 सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या अभिनेत्रीने तिच्या दीरासोबतची तिची जोडी सुपरहिट ठरली असली तरी, तिने तिच्या पतीसोबत एकाही चित्रपटात काम केले नाही. 

आज तिच्या मुलीसुद्धा चित्रपटांमध्ये सक्रिय आहेत आणि घराण्याचे नाव पुढे नेत आहेत. ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कुणी नसून श्री देवी आहे. श्रीदेवींबद्दल, ज्यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रतिष्ठित अभिनेत्रींपैकी एक मानले जाते. ज्यामध्ये अभिनेत्रीने आपल्या अभिनयाने, हावभावांनी आणि पडद्यावरील उपस्थितीने त्यांनी अनेक दशके प्रेक्षकांना मोहित केले. पण त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनाचा हा आकर्षक पैलू फार कमी लोकांना माहीत आहे.  

बालकलाकार म्हणून केलं काम

श्रीदेवीने आपलं करिअरची सुरुवात एक बालकलाकार म्हणून केली. खूप कमी वयात तिने साऊथ सिनेमात आपली स्वतःची ओळख निर्माण केली. यानंतर तिने हिंदी सिनेमात एन्ट्री केली आणि चांदनी, मिस्टर इंडिया आणि नगीना सारख्या सिनेमांमध्ये चांगल काम केलं. या सिनेमांमधून श्रीगेवी बॉलिवूडची पहिली फिमेल सुपरस्टार बनली. 

दीर अनिल कपूरसोबत14 सिनेमे

श्रीदेवीने तिचा दीर अनिल कपूर यांच्यासोबत सुमारे 14 चित्रपटांमध्ये काम केले. त्यांची जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडली आणि त्यांचे अनेक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरले. त्या काळात, त्यांना बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय पडद्यावरील जोड्यांपैकी एक मानले जात होते.

ही जोडी ठरली हिट

दोन्ही चित्रपटांमधील ताळमेळ इतका नैसर्गिक होता की प्रेक्षकांना त्यात नेहमीच काहीतरी नवीन पाहायला मिळत असे. यामुळेच चित्रपट निर्मात्यांना या जोडीला पुन्हा पुन्हा कास्ट करायचे होते.

पती बोनी कपूर

श्रीदेवीचे पती, बोनी कपूर, हे एक सुप्रसिद्ध बॉलिवूड निर्माते आहेत. त्यांनी अनेक मोठ्या चित्रपटांची निर्मिती केली आहे, पण त्यांनी कधीही अभिनेता म्हणून अभिनय केलेला नाही. यामुळेच श्रीदेवी आणि बोनी कपूर कधीही पडद्यावर एकत्र दिसले नाहीत. मात्र, पडद्यामागे त्यांची भागीदारी घट्ट राहिली.

मुलींची बॉलिवूडमध्ये एन्ट्री

श्रीदेवींच्या दोन मुली, जान्हवी कपूर आणि खुशी कपूर, आता चित्रपटांमध्येही सक्रिय झाल्या आहेत. दोघीही सतत नवीन प्रोजेक्ट्समध्ये दिसत आहेत आणि स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

निधनाने चाहत्यांना धक्का

2018 मध्ये श्रीदेवींच्या आकस्मिक निधनाने संपूर्ण चित्रपटसृष्टी आणि त्यांच्या चाहत्यांना धक्का बसला. त्यांचे निधन हे बॉलिवूडसाठी एक मोठे नुकसान मानले जाते. त्यांचे चित्रपट आणि अविस्मरणीय पात्रे आजही प्रेक्षकांच्या हृदयात जिवंत आहेत.

