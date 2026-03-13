English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • लवकर मोठं होऊन महिला दिसण्यासाठी हंसिका मोटवानीने घेतली औषधं? आईने दिली हार्मोनल इंजेक्शन्स? स्वत: केला खुलासा

Hansika Motwani on Hormonal Injections: बालकलाकार म्हणून दिसलेली हंसिका अचानक चित्रपटात हिरोईन म्हणून आली आणि सर्वांना आश्चर्य वाटलं. दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये ती मुख्य अभिनेत्री म्हणून झळकू लागल्यानंतर अनेकांना तिच्या वयाबाबत शंका आली होती.     

Shivraj Yadav | Mar 13, 2026, 01:17 PM IST
1/10

'शाका लाका बूम बूम' मुळे प्रसिद्धी

अभिनेत्री हंसिका मोटवानीने बालकलाकार म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. 'शाका लाका बूम बूम' या कार्यक्रमामुळे ती प्रसिद्धीच्या झोतात आली होती. त्यानंतर, हृतिक रोशन आणि प्रीती झिंटा यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या 'कोई मिल गया' या त्रपटात तिने बालकलाकार म्हणून काम केलं होतं.   

2/10

हंसिका बालकलाकार म्हणून प्रसिद्ध

पण बालकलाकार म्हणून दिसलेली हंसिका अचानक चित्रपटात हिरोईन म्हणून आली आणि सर्वांना आश्चर्य वाटलं. दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये ती मुख्य अभिनेत्री म्हणून झळकू लागल्यानंतर अनेकांना तिच्या वयाबाबत शंका आली होती.   

3/10

15 व्या वर्षी अभिनेत्री म्हणून पदार्पण

वयाच्या अवघ्या 15 व्या वर्षीच, तिने 'देसमुदुरु; या तेलुगू चित्रपटाद्वारे मुख्य अभिनेत्री म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. अल्पावधीतच हंसिकाने चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण केलं होतं. तिने आपला चाहतावर्गही निर्माण केला होता.   

4/10

आईने हार्मोलन इंजेक्शन्स दिल्याची चर्चा

यादरम्यान एक चर्चा सुरु झाली की, हंसिकाची शारीरिक वाढ जलद गतीने व्हावी, यासाठी तिच्या आईने तिला हार्मोलन इंजेक्शन्स दिले आहेत.   

5/10

व्यावसायिक सोहेल कथुरियासोबत लग्नगाठ

हंसिका मोटवानीने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये व्यावसायिक सोहेल कथुरियासोबत लग्नगाठ बांधली. लग्नानंतर हंसिकाचा 'लव्ह शादी ड्रामा' हा शो प्रदर्शित झाला, ज्यामध्ये तिने हार्मोनल इंजेक्शन्स घेतल्याबाबतच्या चर्चांवर भाष्य केलं होतं.   

6/10

मी सेलिब्रिटी असण्याची किंमत मोजत आहे

मी सेलिब्रिटी असण्याची किंमत मोजत आहे. जेव्हा मी २१ वर्षांची होते, तेव्हा त्यांनी कितीतरी निरर्थक गोष्टी लिहिल्या होत्या. मी कशाबद्दल बोलत आहे, हे तुम्हाला ठाऊकच असेल. जर मी तेव्हा ते सहन करू शकले, तर यावेळीही मी ते नक्कीच सहन करू शकेन. त्या तुलनेत हे काहीच नाही.   

7/10

हंसिकाने केला होता खुलासा

मी लवकर मोठी व्हावी म्हणून मी इंजेक्शन्स घेतली होती, असं प्रत्येकानेच लिहिलं होते. मी अवघ्या आठ वर्षांची असतानाच अभिनेत्री बनले होते. माझा शारीरिक विकास होऊन मी एक 'स्त्री' बनावी, यासाठी माझ्या आईने मला हार्मोनल इंजेक्शन्स दिली होती, असे लोक म्हणत असत.  

8/10

हंसिकाच्या आईनेही दिली होती प्रतिक्रिया

केवळ हंसिका मोटवानीच नव्हे, तर तिची आईसुद्धा या कार्यक्रमात उपस्थित होती. त्यांनीही अफवांबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली. 

9/10

मच्या मुली वयाच्या 12 ते 16 व्या वर्षादरम्यान नैसर्गिकरित्याच परिपक्व होतात

"जर हे खरे असते, तर मी टाटा किंवा बिर्लांपेक्षाही अधिक श्रीमंत झाले असते. जर हे खरे असते, तर मी म्हटले असते, 'तुम्हीही माझ्यासोबत या आणि तुम्हीही तुमच्या शरीराचा आकार  घडवून घ्या!' मला याचे नवल वाटतेय अशा गोष्टी लिहिणाऱ्या लोकांकडे अजिबातच बुद्धी नसते का? आम्ही पंजाबी आहोत; आमच्या मुली वयाच्या 12 ते 16 व्या वर्षादरम्यान नैसर्गिकरित्याच परिपक्व होतात," असं त्यांनी म्हटलं होतं.   

10/10

हिमेश रेशमियासोबत हिंदी चित्रपटात पदार्पण

हंसिका मोटवानी हिमेश रेशमियासोबत 'आप का सुरुर' मध्ये काम केलं होतं. ती शेवटची *गार्डियन* या चित्रपटात दिसली होती. रिपोर्टनुसार आता ती आपल्या पतीपासून घटस्फोट घेत आहे.   

