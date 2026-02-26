बॉलिवूडची 'मंथरा' अन् तिची करुण कहाणी! 700 सिनेमे केले, लोकप्रियता मिळवली पण असा अंत कोणाचाही नको
Bollywood Actress Sad Story : पडद्यावर 'कठोर सासू' साकारणाऱ्या अभिनेत्रीच खासगी आयुष्य मात्र अतिशय खडतर होत. बॉलिवूडमध्ये लोकप्रियता मिळवली पण स्वतःच्या बहिणीनेच त्यांना धोका दिला. सखी छोटी बहिणच बनली सवत. पतीने विश्वासघात केल्यामुळे घटस्फोट घेऊन दुसरा संसार मांडला. अशा या अभिनेत्रीची करुण कहाणी.
Dakshata Thasale | Feb 26, 2026, 11:02 AM IST
1/11
बॉलिवुडच्या चमकदार जगात असे अनेक तारे दिसले आहेत ज्यांच्या तेजाने जग प्रकाशित केले, तरीही त्यांच्या स्वतःच्या जीवनातील अंधार कधीच संपला नाही. कीर्ती त्यांना वाहून नेली, जगाने त्यांना खूप आदर दिला, परंतु जेव्हा त्यांच्या प्रियजनांचा प्रश्न आला तेव्हा नशिबाने एक वळण घेतले ज्याने सर्वकाही उध्वस्त केले.
2/11
3/11
ललितांचा जन्म एका मंदिरात झाला
1916 मध्ये, महाराष्ट्रातील नाशिक येथील एका छोट्या गावात, अंबिका (ललिता पवार यांचे बालपणीचे नाव) यांचा जन्म झाला. त्यांची जन्मकथा ही चित्रपटातील एखाद्या दृश्यापेक्षा कमी नाही. त्यांची आई मंदिरात दर्शनासाठी गेली होती तेव्हा मंदिराच्या दारात अचानक प्रसूती वेदना सुरू झाल्या आणि ललिता यांचा जन्म तिथेच झाला. त्यांचा जन्म "अंबे माँ" च्या मंदिरात झाला असल्याने, कुटुंबाला दुसरे काहीही सुचत नव्हते, म्हणून त्यांनी तिचे नाव अंबिका ठेवले.
4/11
लहान वयातच घेतली मेहनत
अंबिका, म्हणजेच ललिता, हळूहळू मोठी होत होती. वयाच्या नऊव्या वर्षी, त्यांना चित्रपटसृष्टीत काम करण्याची संधी मिळाली. १९२८ मध्ये "राजा हरिश्चंद्र" या चित्रपटाने त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर ती "हिम्मत-ए-मर्दान" (१९३५) सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली. १९४० च्या दशकात, ती अनेक मूकपटांमध्ये दिसली. तिने कधी अॅक्शन चित्रपटांमध्ये काम केले तर कधी पौराणिक चित्रपटांमध्ये.
5/11
आयुष्य बदलले
6/11
या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान, ललिताचा सह-कलाकार भगवान दादा यांना तिला थप्पड मारावी लागली. सर्व तयारीनंतर, अॅक्शनचा आवाज येताच, भगवान दादांनी ललिताला इतका जोरात थप्पड मारली की ती जागीच बेशुद्ध पडली. सुरुवातीला लोकांना वाटले की ललिता दृश्यात असल्याने बेशुद्धीचा नाटक करत आहे, परंतु जेव्हा ती उठली नाही तेव्हा त्यांना तिच्या कानातून रक्त येत असल्याचे दिसले. तिला ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आले. उपचारादरम्यान, डॉक्टरांच्या चुकीमुळे, ललिताच्या उजव्या शरीरात अर्धांगवायू झाला. त्यानंतर तिच्या डोळ्याला दुखापत झाली. परिणामी, तिने अनेक चित्रपट गमावले.
7/11
खलनायक बनली
या अपघाताने सर्वकाही बदलले. पण ललिताने हार मानली नाही आणि काही वर्षांनी तिने पुनरागमन केले आणि 1948 मध्ये, डोळे बंद करून, तिने गृहस्थी चित्रपटातून पुनरागमन केले. ती नायिकांच्या भूमिकेतून खलनायकाच्या भूमिकेत गेली. कधी ती कठोर सासूची भूमिका करायची, तर कधी शक्तिशाली खलनायकाची. तिच्या शैलीने प्रेक्षकांनाही आकर्षित केले आणि तिला असंख्य चित्रपट मिळू लागले. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही तिची नोंद आहे. सर्वात जास्त काळ सेवा देणारी अभिनेत्री म्हणून तिचा विक्रम आहे. तिने सात दशके काम केले आणि 700 चित्रपटांमध्ये काम केले. तिने "श्री 420," "अनारी," "प्रोफेसर," "दो रास्ते," आणि "आनंद" यासह अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केले.
8/11
प्रेक्षकांची मने जिंकली
रामानंद सागर यांच्या रामायणात अनेक पात्रांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली आणि त्यापैकी एक म्हणजे मंथरा.ही भूमिका ललिता पवार यांनी साकारली होती. जेव्हा तिला ही भूमिका मिळाली तेव्हा तिने 60 वर्षांहून अधिक काळ चित्रपटसृष्टीत काम केले होते. या वयातही ललिताची भूमिका अमर झाली. ती मंथरा म्हणून सर्वत्र ओळखली जाऊ लागली.
9/11
बहिणच बनली सवत
ललिताने तिच्या व्यावसायिक कारकिर्दीत केवळ चढ-उतार अनुभवले नाहीत तर तिचे वैयक्तिक जीवनही अडचणींनी भरलेले होते. ललिताचे लग्न निर्माते गणपतराव पवार यांच्याशी झाले होते. ललिताला जेव्हा तिच्या पतीचे तिच्या धाकट्या बहिणीशी प्रेमसंबंध असल्याचे कळले तेव्हा या लग्नात अडचणी आल्या. यामुळे ललिता निराश झाली आणि तिने गणपतरावांना सोडून चित्रपट निर्माते राजप्रकाश गुप्ता यांच्याशी लग्न केले, ज्यांच्यापासून तिला एक मुलगा झाला.
10/11
घरात मृतदेह कुजला
700 हून अधिक चित्रपटांमध्ये भूमिका केलेल्या ललिता पवार यांचे वैयक्तिक जीवन खूप वेदनादायक होते. दुसऱ्या लग्नानंतर त्यांना एक मुलगा झाला, परंतु हळूहळू त्यांचे आयुष्य घराच्या चार भिंतींमध्ये बंदिस्त झाले. त्यांनी पुण्यातील त्यांच्या 'आरोही' या बंगल्यात शेवटचा श्वास घेतला. 1998 मध्ये त्यांचे निधन झाले तेव्हा बंगल्यात त्यांच्यासोबत कोणीही नव्हते.
11/11