/...अन् अभिनेत्रीने सेटवरच नाना पाटेकरांच्या कानाखाली लगावली; स्वत: सांगितला सगळा घडलेला प्रकार

बॉलिवूड अभिनेत्री मधूने नुकतंच एका मुलाखतीत यशवंत चित्रपटाच्या सेटवर घडलेल्या प्रकाराबद्दल सांगितलं आहे.
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर आपल्या उत्तम आणि दर्जेदार अभिनयासह रागीट स्वभावासाठीही तितकेच प्रसिद्ध आहेत. त्यांची सेटवर दिग्दर्शक आणि इतर कलाकारांशी झालेली भांडणं बॉलिवूडमध्ये प्रसिद्ध आहेत. असंही सांगितलं जातं की, त्यांच्या याच रागीट स्वभावामुळे अनेकजण त्यांच्यासोबत काम न करणं पसंत करतात.
1997 मध्ये यशवंत चित्रपटाच्या सेटवर असंच काहीसं घडलं होतं. नाना पाटेकर यांनी अभिनेत्री मधूच्या कानाखाली लगावली होती. यावेळी मधूनेही त्यावर प्रतिक्रिया देत कानाखालीने उत्तर दिलं होतं.
Hindi Rush ला दिलेल्या मुलाखती मधूने नेमकं काय झालं होतं हे सविस्तरपणे सांगितलं आहे. या चित्रपटात दोघांनी पती-पत्नीची भूमिका निभावली होती.
'एक सीन होता ज्यासाठी मला ग्लिसरीन वापरायचं होतं. पण नानांनी मला वापरु दिलं नाही. ते म्हणाले, तू त्या भावना समजून घे आणि नैसर्गिकपणे रड. पण मला ते जमत नव्हतं. यानंतर त्यांनी मला खरोखरची कानाखाली लगावली. त्यांनी इतक्या जोरात कानाखाली लावली की, माझ्या डोळ्यात पाणी आलं,' असं मधून सांगितलं.
"अचानक कानाखाली लगावल्याने मी प्रचंड संतापली होती. आम्ही याआधी अनेकदा रिहर्सल केली होती आणि त्यात त्यांनी असं काही केलं नव्हतं. त्यांनी कानाखाली लगावल्याने मला धक्का बसला. मीदेखील लगेच संतापणारी असल्याने त्यांना कानाखाली लगावली. त्यांनी मला मारलं आणि त्यांना परत मारणं ही माझी प्रतिक्रिया होती," असं तिने सांगितलं.
पण नाना पाटेकर यांच्या कानाखालीचा फायदा झाला. यशवंत चित्रपटातील हा अत्यंत महत्त्वाचा सीन होता. दिग्दर्शक अनिल यांनी या सीनसाठी संपूर्ण दिवस ठेवला होता. पण सर्व काही नैसर्गिकपणे झाल्याने आम्ही अर्ध्या दिवसात शुटिंग संपवलं. या सीननंतर नाना म्हणाले, आता किती शॉट हवे आहेत? सीन संपला. मी त्यांच्यासोबत काम केल्याने मीदेखील मेथड अभिनेत्री झाले असं ती म्हणाली.
पण त्या घटनेनंतरही नानांनी आपल्याशी कधी असभ्य वर्तन केले नाही असंही तिने स्पष्ट केलं. "नाना माझ्याशी कधीच उद्धटपणे वागले नाहीत. जेव्हा त्यांना माझी अभिनयशैली सुधारायची असे, तेव्हाच ते नाराजी व्यक्त करत," असं ती म्हणाली.
"शॉट संपल्यानंतर मी ग्लिसरीनचा वापर करेन किंवा पात्राच्या भूमिकेतून बाहेर पडेन, तेव्हा त्यांना राग येत असे. मी 'स्विच-ऑन, स्विच-ऑफ' पद्धतीची अभिनेत्री आहे. पण नानाजींचा याला विरोध होता. ते साकारत असलेल्या पात्रात पूर्णपणे जगण्यावर त्यांचा विश्वास होता," असं ती म्हणाली.