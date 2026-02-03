English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  सोशल मिडियाची नवी क्रश, बॉलिवूड अभिनेत्री महिमा चौधरीच्या लेकीने वेधलं सर्वांचं लक्ष

सोशल मिडियाची नवी क्रश, बॉलिवूड अभिनेत्री महिमा चौधरीच्या लेकीने वेधलं सर्वांचं लक्ष

 Aryana Chaudhary: बॉलिवूड अभिनेत्री महिमा चौधरी आणि तिची मुलगी एरियाना चौधरीने नुकत्याच एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमातील एरियानाचे काही फोटो महिमाने तिच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर पोस्ट केले. या फोटोंनी सोशल मिडियावर सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. एरियाना सोशल मिडियाची नवीन क्रश बनली आहे. पाहा फोटो.  

Manali Sagvekar | Feb 03, 2026, 07:02 PM IST
1/8

एरियाना चौधरी

Aryana Chaudhary

बॉलिवू़ड अभिनेत्री महिमा चौधरीची मुलगी एरियाना चौधरीचे सौंदर्य सध्या सोशल मिडियावर फारच झळकत आहे. एरियाना आता 19 वर्षांची आहे. महिमा तिच्या मुलीसोबतचे फोटो आणि व्हिडिओ अनेकदा सोशल मिडियावर शेअर करत असते. अशात एरियाना नुकत्याच एका कार्यक्रमात तिच्या आईसह हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमातील एरियानाच्या लुक्सने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे.   

2/8

एरियाना आणि महिमा चौधरी

Aryana Chaudhary

या कार्यक्रमात एरियानाने हिरव्या रंगाचा एक सुंदर भारतीय पार्टीवेअर ड्रे, परिधान केला होता. ज्यावर असलेल्या सोनेरी नक्षीकामाने तो ड्रेस आणखीनच उठून दिसत होता. सोबतच अभिनेत्री महिमा चौधरीने सोनेरी रंगाची साडी आणि त्यावर लाल गुलाबांची नक्षी असलेला जॅकेट परिधान केला होता.   

3/8

महिमा चौधरीचा साडीमधील देशी लूक

Aryana Chaudhary

आई आणि मुलगी दोघींचेही सौंदर्य अगदी खुलून दिसत होते. 52 वर्षांच्या महिमा चौधरीच्या साडीमधील देशी लूकने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. या कार्यक्रमात इतरही मोठे बॉलिवूड कलाकार उपस्थित होते.   

4/8

एरियानाची कलाकारांसह तिची चांगली मैत्री

Aryana Chaudhary

महिमा चौधरीने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये एरियाना सर्व कलाकारांसह हसताना, बोलताना दिसत आहे. यावरून हे दिसते की, आईप्रमाणेच एरियानाही बॉलिवूड क्षेत्रात तितकीच प्रसिद्ध आहे. आणि कलाकारांसह तिची चांगली मैत्रीही आहे.   

5/8

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि भुवन बाम

Aryana Chaudhary

काही फोटोंमध्ये एरियाना 'धडक 2' फेम अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदीसह दिसत आहे. तर काही फोटोंमध्ये ती अभिनेता आणि प्रसिद्ध युट्युबर भुवन बामसह दिसत आहे.   

6/8

सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि विजय वर्मा

Aryana Chaudhary

तसेच एका फोटोमध्ये ती अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रासह दिसत आहे तर, एका फोटोमध्ये ती अभिनेता विजय वर्मासह आहे. जो 'मिर्झापूर' आणि 'डार्लिंग्स' सारख्या चित्रपटांसाठी ओळखला जातो.   

7/8

झारा खान आणि डायाना पेंटी

Aryana Chaudhary

या कार्यक्रमात प्रसिद्ध मॉडेल आणि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर झारा खान, अभिनेत्री डायाना पेंटी ही उपस्थित होती. एरियाना यांच्यासह देखील फोटोंमध्ये दिसत आहे.   

8/8

एरियानाची फॅन फॉलोविंग

Aryana Chaudhary

तसेच सोशल मिडियावर एरियानाची मोठी फॅन फॉलोविंग आहे. अनेक फॅन पेजही सोशल मिडियावर चालवले जातात. 19 वर्षांची एरियाना हुबेहुब तिच्या आईसारखी दिसते अशा चर्चाही सोशल मिडियावर होत आहेत.   

