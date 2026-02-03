सोशल मिडियाची नवी क्रश, बॉलिवूड अभिनेत्री महिमा चौधरीच्या लेकीने वेधलं सर्वांचं लक्ष
Aryana Chaudhary: बॉलिवूड अभिनेत्री महिमा चौधरी आणि तिची मुलगी एरियाना चौधरीने नुकत्याच एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमातील एरियानाचे काही फोटो महिमाने तिच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर पोस्ट केले. या फोटोंनी सोशल मिडियावर सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. एरियाना सोशल मिडियाची नवीन क्रश बनली आहे. पाहा फोटो.
Manali Sagvekar | Feb 03, 2026, 07:02 PM IST
1/8
एरियाना चौधरी
बॉलिवू़ड अभिनेत्री महिमा चौधरीची मुलगी एरियाना चौधरीचे सौंदर्य सध्या सोशल मिडियावर फारच झळकत आहे. एरियाना आता 19 वर्षांची आहे. महिमा तिच्या मुलीसोबतचे फोटो आणि व्हिडिओ अनेकदा सोशल मिडियावर शेअर करत असते. अशात एरियाना नुकत्याच एका कार्यक्रमात तिच्या आईसह हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमातील एरियानाच्या लुक्सने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे.
2/8
एरियाना आणि महिमा चौधरी
3/8
महिमा चौधरीचा साडीमधील देशी लूक
4/8
एरियानाची कलाकारांसह तिची चांगली मैत्री
5/8
सिद्धांत चतुर्वेदी आणि भुवन बाम
6/8
सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि विजय वर्मा
7/8