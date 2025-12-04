'त्यांची वाहवा, आम्ही केलं तर...'; कमी वयाच्या मुलींशी लग्न करणाऱ्या पुरुषांना 52 वर्षीय अभिनेत्रीचा सणसणीत टोमणा...
Bollywood Actress On Judging Women: लग्न, नातेसंबंध आणि नात्यात येणारा दुरावा या साऱ्यातून पुढं गेलेल्या अभिनेत्रीनं अप्रत्यक्षपणे Ex Husbandला लगावला टोला.
Sayali Patil | Dec 04, 2025, 01:15 PM IST
मलायका अरोरा
ही अभिनेत्री म्हणजे मलायका अरोरा. अरबाज खानशी लग्न, संसार आणि त्यानंतर तिच्याहून कमी वयाच्या अर्जुन कपूरसोबतचं नातं यामुळं मलायका अनेकांचं लक्ष वेधताना दिसली. तिच्याविषयी कैक संमिश्र प्रतिक्रियांना उधाण आलं. पण, याच मलायकानं आता कमी वयाच्या मुलींशी लग्न करणाऱ्या अभिनेते आणि पुरुषांना तिच्याच शैलीत वक्तव्य केलं आहे.
पुरुषांचा महत्त्वाचा वाटा
एका मुलाखतपर कार्यक्रमात आपल्या जीवनात काही पुरुषांचा महत्त्वाचा वाटा असल्यानं पुरुषांप्रती आपल्या मनात प्रचंड आदराची भावना असल्याचं म्हणत सांगितलं, 'आज जर कोणी पुरुष आयुष्यात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतो तर त्याची वाहवा केली जाते. मात्र जेव्हा एखादी स्त्री असं करते तेव्हा मात्र प्रश्न विचारले जातात. ती असं का करेल? तिला काही कळतं का? असं म्हणत सतत रुढी, धारणांच्या आधारे मतं पुढं केली जातात.'
आई कायम म्हणायची...
मलायकानं पुढे सांगितलं, आपण जेव्हा 25 व्या वर्षी लग्न करण्याता निर्णय घेतला तेव्हा आई हैराण होती. 'आई कायम म्हणायची बाहेर जा, आयुष्य मनमुराद जगा, त्या पहिल्या मुलाशी लगेचच लग्न नका करु ज्यांना तुम्ही डेट केलंय.. आणि मी असंच केलं. त्याच्याशीच लग्न केलं ज्याला मी डेट केलं. आईला कळतच नव्हतं मी असं का करेन..', असं मलायका म्हणाली.
घाई केली तर...
