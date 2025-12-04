English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'त्यांची वाहवा, आम्ही केलं तर...'; कमी वयाच्या मुलींशी लग्न करणाऱ्या पुरुषांना 52 वर्षीय अभिनेत्रीचा सणसणीत टोमणा...

Bollywood Actress On Judging Women: लग्न, नातेसंबंध आणि नात्यात येणारा दुरावा या साऱ्यातून पुढं गेलेल्या अभिनेत्रीनं अप्रत्यक्षपणे Ex Husbandला लगावला टोला.   

Sayali Patil | Dec 04, 2025, 01:15 PM IST
सेलिब्रिटी

Bollywood Actress Malaika Arora On Judging Women also took dig on arbaaz khan

Bollywood Actress On Judging Women: कलाविश्वामध्ये सेलिब्रिटींची आकारास येणारी विविध नाती आणि तितक्याच वेगानं तुटणारी नाती हा मुद्दा नवा नसला तरीही तो कायमच सर्वांचं लक्ष वेधून जातो.   

शाश्वती

Bollywood Actress Malaika Arora On Judging Women also took dig on arbaaz khan

कोणत्या सेलिब्रिटीचं नेमकं कोणाशी, कधी आणि कसं नाव जोडलं जाईल याची काहीही शाश्वती नसते. अशा या झगमगणाऱ्या विश्वामध्ये आजवर किती नाती अस्तित्वात आली आणि किती नात्यांमध्ये दुरावा आला याची गणतीच नाही. पण, काही नाती मात्र उगाचच चर्चांचा विषय ठरली.   

पूर्वग्रह

Bollywood Actress Malaika Arora On Judging Women also took dig on arbaaz khan

अशाच नात्यांमध्ये एका अशा अभिनेत्रीचं नाव येतं, जिनं 1998 मध्ये लग्न केलं, 19-20 वर्षांचा संसारही केला आणि त्यानंतर मात्र या नात्याला तडा गेला. पुढं एका तरुण अभिनेत्यासोबत ती रिलेशनशिपमध्ये होती, मात्र तेसुद्धा फार काळ टीकलं नाही, या साऱ्यामध्ये तिच्याविषयी पूर्वग्रह मात्र अनेकदा बांधले गेले.   

मलायका अरोरा

Bollywood Actress Malaika Arora On Judging Women also took dig on arbaaz khan

ही अभिनेत्री म्हणजे मलायका अरोरा. अरबाज खानशी लग्न, संसार आणि त्यानंतर तिच्याहून कमी वयाच्या अर्जुन कपूरसोबतचं नातं यामुळं मलायका अनेकांचं लक्ष वेधताना दिसली. तिच्याविषयी कैक संमिश्र प्रतिक्रियांना उधाण आलं. पण, याच मलायकानं आता कमी वयाच्या मुलींशी लग्न करणाऱ्या अभिनेते आणि पुरुषांना तिच्याच शैलीत वक्तव्य केलं आहे.   

पुरुषांचा महत्त्वाचा वाटा

Bollywood Actress Malaika Arora On Judging Women also took dig on arbaaz khan

एका मुलाखतपर कार्यक्रमात आपल्या जीवनात काही पुरुषांचा महत्त्वाचा वाटा असल्यानं पुरुषांप्रती आपल्या मनात प्रचंड आदराची भावना असल्याचं म्हणत सांगितलं, 'आज जर कोणी पुरुष आयुष्यात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतो तर त्याची वाहवा केली जाते. मात्र जेव्हा एखादी स्त्री असं करते तेव्हा मात्र प्रश्न विचारले जातात. ती असं का करेल? तिला काही कळतं का? असं म्हणत सतत रुढी, धारणांच्या आधारे मतं पुढं केली जातात.'

आई कायम म्हणायची...

Bollywood Actress Malaika Arora On Judging Women also took dig on arbaaz khan

मलायकानं पुढे सांगितलं, आपण जेव्हा 25 व्या वर्षी लग्न करण्याता निर्णय घेतला तेव्हा आई हैराण होती. 'आई कायम म्हणायची बाहेर जा, आयुष्य मनमुराद जगा, त्या पहिल्या मुलाशी लगेचच लग्न नका करु ज्यांना तुम्ही डेट केलंय.. आणि मी असंच केलं. त्याच्याशीच लग्न केलं ज्याला मी डेट केलं. आईला कळतच नव्हतं मी असं का करेन..', असं मलायका म्हणाली. 

घाई केली तर...

Bollywood Actress Malaika Arora On Judging Women also took dig on arbaaz khan

आईचं म्हणणं असं होतं की, घाई केली तर जग कळणार कसं? आईच्या या म्हणण्यावर मलायकानं आपण कायम तिला शांत करत आलो पण, तिनं मात्र कायम आम्हाला जगण्यासाठी आणि स्वप्न पाहण्यासाठी प्रोत्साहित केल्य़ाचं सांगितलं. 

स्पष्ट मत

Bollywood Actress Malaika Arora On Judging Women also took dig on arbaaz khan

मलायकानं कायमच काही विषयांवर तिचं स्पष्ट मत मांडलं. ज्यामध्ये आता उतारवयातील नाती आणि नात्यांमध्ये वयात असणारं अंतर यावरही तिनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मलायकाचं नाव एका 'मिस्ट्रीमॅन'शी जोडलं जात असून, याबाबत तूर्तास कोणतीही स्पष्टोक्ती झालेली नाही. त्यामुळं सध्या या विषयावरील असंख्य चर्चांरं वारं मिळेल त्या दिशेनं उधळताना दिसत आहे असंच म्हणावं लागेल.   

