वन नाइट स्टँडनंतर प्रेग्नेंट राहिली अभिनेत्री, एकटीनेच केलं अबॉर्शन; 'भयंकर ब्लिडिंग अन्...'
Kubbra Sait On Her Abortion: कुब्ब्रा सैतने अलीकडेच एका मुलाखतीदरम्यान तिच्या गर्भपाताबद्दल सांगितले आणि त्यावेळी घेतलेला निर्णय योग्य होता असे सांगितले.
Dakshata Thasale | Oct 18, 2025, 12:52 PM IST
"सेक्रेड गेम्स" सारख्या प्रोजेक्ट्समधून प्रसिद्धी मिळवणारी अभिनेत्री कुब्ब्रा सैत शेवटची "सन ऑफ सरदार 2" मध्ये दिसली होती. ती अलीकडेच "राईज अँड फॉल" मध्ये सामील झाली होती, परंतु गेल्या आठवड्यात तिला घरातून काढून टाकण्यात आले. अभिनेत्रीने आता तिच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण निर्णयांपैकी एक असलेल्या गर्भपाताबद्दल उघडपणे बोलले आहे.
कुब्ब्रा सैतने तिच्या गर्भपाताबद्दल काय म्हटले?
कुब्ब्राने विरल भयानीच्या यूट्यूब चॅनलवर म्हटले आहे की, "त्या घटनेला बरीच वर्षे झाली आहेत आणि मला त्याबद्दल विचार करण्यासाठी आणि त्यातून सावरण्यासाठी भरपूर वेळ मिळाला आहे. पण जेव्हा तुमच्या आयुष्यात असा क्षण येतो तेव्हा तुम्ही भारावून जाता कारण तुमच्याकडे तुमचा विश्वास आहे. तुमचे कर्तव्य आहे आणि तुम्हाला हे देखील माहित आहे की तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या समाजात राहता, जग आहे, धर्म आहे आणि सर्वकाही आहे. तुम्ही ते करू शकाल की नाही याबद्दल तुम्हाला खूप काळजी वाटते.
ती पुढे म्हणाली, "त्या वेळी, तुम्ही घेत असलेला निर्णय योग्य आहे की नाही हे तुम्हाला खरोखर माहित नसते. पण आज, मी पूर्ण आत्मविश्वासाने म्हणू शकते की मी त्या वेळी घेतलेला निर्णय माझ्यासाठी योग्य होता. कारण मला माहित आहे की जरी मी चूक केली तरी देव पाहत असेल आणि मला मृत्यूनंतरच्या आयुष्यात त्याचे परिणाम भोगावे लागतील."
कुब्राने कबूल केले आहे की, तिला या अनुभवावर भावनिकरित्या प्रक्रिया करण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागली. तिच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात एका प्रकल्पावर काम करताना, तिला अनेकदा आजारपण, जास्त रक्तस्त्राव आणि चिडचिडेपणाचा सामना करावा लागला, तरीही तिने तिच्या वेदना स्वतःमध्येच ठेवून शांतपणे सहन करणे पसंत केले.
