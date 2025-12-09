English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पाकिस्तानचा क्रिकेटर बनला भारताचा जावई! बॉलिवूड अभिनेत्रीशी केलं होतं लग्न, क्रिकेट इतिहासातील सर्वात चर्चित लव्ह स्टोरी

पाकिस्तानचे क्रिकेटर्स आणि त्यांचे बॉलिवूड अभिनेत्रीं सोबत असलेल्या अफेअरची चर्चा ही नेहमीच टॉपवर राहिल्या. काहीवेळा असं देखील झालं जेव्हा पाकिस्तानी क्रिकेटरने बॉलिवूड अभिनेत्रींसोबत लग्न केलं. शोएब मलिक आणि हसन अली याचं मोठं उदाहरण आहे. आज आपण पाकिस्तानच्या अशा क्रिकेटरच्या लव्ह स्टोरीबद्दल सांगणार आहोत जी सर्वात चर्चेत राहिली. 

Pooja Pawar | Dec 09, 2025, 06:52 PM IST
पाकिस्तानचा क्रिकेटर मोहसिन खान आणि बॉलिवूड अभिनेत्री रीना रॉय या दोघांना एकमेकांवर प्रेम जडलं आणो दोघांनी लग्न केले. मात्र या जोडप्याचं लग्न मात्र फार काळ टिकू शकलं नाही. 

70 आणि 80 च्या दशकातील प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री रीना रॉय त्या काळात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात महागड्या अभिनेत्रींपैकी एक होती. तिने बॉलीवूडचे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांच्यासोबत अनेक चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. 

इतर अभिनेत्रींनप्रमाणेच रीना रॉय हिचं वैयक्तिक आयुष्य सुद्धा खूप चर्चेत राहीलं. तेव्हा बातम्यांनुसार रीना आणि अभिनेत्री शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यात खूप प्रेम होतं. पण नशिबात काही दुसरंच होतं. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी 1980 मध्ये पूनम सिन्हा यांच्याशी लग्न केले. तीन वर्षांनंतर 1983 मध्ये रीनाने तिच्या स्वप्नातील पुरूष मोहसीन खानशी लग्न केलं. हे लग्न कराचीमध्ये झालं.  

रीना रॉय ही बॉलिवूडमध्ये खूप चांगलं काम करत होती तर दुसरीकडे मोहसिन खान सुद्धा क्रिकेटमध्ये कमाल दाखवत होता. मोहसिन हा त्याच्या काळातील सर्वात लोकप्रिय पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंपैकी एक होता. दोघं त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात स्थिरावल्यावर त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. 

रीना रॉय आणि मोहसिन खान यांच्या नात्याबाबत फार माहिती नाही, परंतु रिपोर्टनुसार या दोघांनी लग्न करण्यापूर्वी सहा महिने एकमेकांना डेट केलं होतं. असं म्हणतात की रीना अमिताभ बच्चन यांच्या शोमध्ये सहभागी होण्यासाठी लंडनला गेली होती. तेव्हा ती आणि मोहसिन वारंवार डेटवर जायचे आणि एकत्र वेळ घालवायचे, ज्यामुळे हळूहळू त्यांचं नातं मजबूत झालं.

असं म्हणतात की जया बच्चन होत्या ज्यांनी रीना रॉयला मोहसिन सोबत विवाह करण्याचा निर्णय घेण्यास मदत केली होती. रीना रॉय आणि मोहसिन खान यांनी 1983 मध्ये पाकिस्तानच्या कराचीत लग्न केलं. लग्नानंतर रीनाने आपल्या बॉलिवूड करिअरमधून खूप लांब ब्रेक घेतला. लग्नाच्या 6 वर्षांनी दोघे भारतात परतले.   

भारतात परतल्यानंतर रीनाला मोहसिनला जेपी दत्ताच्या 1989 मध्ये आलेल्या 'बटवारा' चित्रपटात भूमिका मिळाली. या चित्रपटात शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, आशा पारेख, पूनम ढिल्लन आणि डिंपल कपाडिया यांच्या भूमिका होत्या. यानंतर मोहसिन 'गुनाहगर कौन', 'साथी' आणि आणखी तीन चित्रपटांमध्ये दिसला.  

लग्नाच्या काही वर्षांनी 1990 मध्ये रीना रॉय आणि मोहसिन यांचा घटस्फोट झाला. या घटस्फोटाचं कारण रीनाने सांगितलं की मोहसिनला लंडनला शिफ्ट व्हायचं होतं आणि रीना त्यासाठी तयार नव्हत्या. असेही वृत्त आहे की रीनाला माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूच्या जीवनशैलीशी जुळवून घेणे कठीण जात होते.  

