पाकिस्तानचा क्रिकेटर बनला भारताचा जावई! बॉलिवूड अभिनेत्रीशी केलं होतं लग्न, क्रिकेट इतिहासातील सर्वात चर्चित लव्ह स्टोरी
पाकिस्तानचे क्रिकेटर्स आणि त्यांचे बॉलिवूड अभिनेत्रीं सोबत असलेल्या अफेअरची चर्चा ही नेहमीच टॉपवर राहिल्या. काहीवेळा असं देखील झालं जेव्हा पाकिस्तानी क्रिकेटरने बॉलिवूड अभिनेत्रींसोबत लग्न केलं. शोएब मलिक आणि हसन अली याचं मोठं उदाहरण आहे. आज आपण पाकिस्तानच्या अशा क्रिकेटरच्या लव्ह स्टोरीबद्दल सांगणार आहोत जी सर्वात चर्चेत राहिली.
Pooja Pawar | Dec 09, 2025, 06:52 PM IST
इतर अभिनेत्रींनप्रमाणेच रीना रॉय हिचं वैयक्तिक आयुष्य सुद्धा खूप चर्चेत राहीलं. तेव्हा बातम्यांनुसार रीना आणि अभिनेत्री शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यात खूप प्रेम होतं. पण नशिबात काही दुसरंच होतं. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी 1980 मध्ये पूनम सिन्हा यांच्याशी लग्न केले. तीन वर्षांनंतर 1983 मध्ये रीनाने तिच्या स्वप्नातील पुरूष मोहसीन खानशी लग्न केलं. हे लग्न कराचीमध्ये झालं.
रीना रॉय आणि मोहसिन खान यांच्या नात्याबाबत फार माहिती नाही, परंतु रिपोर्टनुसार या दोघांनी लग्न करण्यापूर्वी सहा महिने एकमेकांना डेट केलं होतं. असं म्हणतात की रीना अमिताभ बच्चन यांच्या शोमध्ये सहभागी होण्यासाठी लंडनला गेली होती. तेव्हा ती आणि मोहसिन वारंवार डेटवर जायचे आणि एकत्र वेळ घालवायचे, ज्यामुळे हळूहळू त्यांचं नातं मजबूत झालं.
