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'100 पुरुषांसमोर मला कपडे काढावे लागले....', 22 वर्षांनी दिया मिर्झाने सांगितला तो अनुभव, 'त्यानंतर मला नेहमी...'

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 28, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:55 PM IST

अभिनेत्री दिया मिर्झाने 'तुमसा नहीं देखा' चित्रपटातील शुटिंगदरम्यानचा एका किस्सा सांगितला आहे. 

 

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बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री दिया मिर्झाने नुकतंच चित्रपटांमधील सुरुवातीच्या दिवसांचे अनुभव सांगताना समोर आलेल्या आव्हानांचा सामना कसा केला याबद्दल सांगितलं आहे. अभिनेत्रीने 'तुमसा नहीं देखा' (2004) या चित्रपटातील 'मुझे तुमसे मोहब्बत है' या गाण्याच्या चित्रीकरणाशी संबंधित एक अनुभव सांगितला. तिने सांगितले की, या गाण्याचे चित्रीकरण तिच्यासाठी खूप आव्हानात्मक होते, परंतु या अनुभवामुळे तिला स्वतःच्या शरीराबाबत आत्मविश्वास मिळाला.

 

'मला 100 पुरुषांसमोर कपडे काढून शूट करावे लागले'2/8

'मला 100 पुरुषांसमोर कपडे काढून शूट करावे लागले'

Bollywood Bubble शी बोलताना, दिया मिर्झाने सांगितलं की, एका गाण्याच्या चित्रीकरणादरम्यान तिला सेटवर उपस्थित असलेल्या शेकडो पुरुषांसमोर अत्यंत तोकड्या कपड्यांमध्ये सादरीकरण करावे लागले होते. सुरुवातीला हे तिच्यासाठी अजिबात सोपे नव्हते, अशी कबुली तिने दिली. 

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ती म्हणाली, "या अनुभवाने मला अशा प्रकारे मुक्त केले ज्याची मी कधी कल्पनाही केली नव्हती. ज्या आत्मविश्वासाने मी ते गाणे सादर करू शकले, त्यात कोरिओग्राफर वैभवी मर्चंट आणि संपूर्ण टीमचा मोठा वाटा होता; त्यांनी मला खूप सुरक्षित वाटायला लावले. पण एक स्त्री म्हणून, मी केलेल्या सर्वात कठीण गोष्टींपैकी ही एक गोष्ट होती. सेटवर असलेल्या शेकडो पुरुषांसमोर मला केवळ अंतर्वस्त्रे आणि ब्रा अशा कपड्यांमध्ये चित्रीकरण करावे लागले होते."

 

मी शिकतच राहीन...4/8

मी शिकतच राहीन...

दियाने पुढे स्पष्ट केले की, तोपर्यंत तिला हे उमजले होते की एका अभिनेत्यासाठी पात्राचे सत्य समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे, सेटवर किती लोक उपस्थित आहेत, या गोष्टीचा फारसा फरक पडत नसे.

 

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ती पुढे म्हणाली, "माझ्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळातील अनेक गोष्टींनी मला आजची कलाकार म्हणून घडवण्यात मदत केली आहे. एखाद्या दृश्यात मी जर बारकावे, खोली किंवा वैयक्तिक सत्यता आणू शकत असेन, तर त्याचे श्रेय गेल्या 25 वर्षांत मी घेतलेल्या अनुभवांना जाते. ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे आणि मी यापुढेही शिकत राहण्याची व स्वतःमध्ये सुधारणा करत राहण्याची आशा करते."

 

'त्या चित्रपटामुळे मला माझ्या शरीराबद्दल आत्मविश्वास वाटू लागला'6/8

'त्या चित्रपटामुळे मला माझ्या शरीराबद्दल आत्मविश्वास वाटू लागला'

दिया मिर्झा हिने सांगितले की, ती हैदराबादमधील एका पारंपरिक कुटुंबातून आली आहे आणि सुरुवातीला तिला तिच्या शरीराबद्दल फारसा आत्मविश्वास नव्हता. मात्र, 'तुमसा नहीं देखा' या चित्रपटात काम केल्यामुळे तिच्यात मोठा बदल घडला. 

 

'तुमसा नहीं देखा' चित्रपटाबद्दल7/8

'तुमसा नहीं देखा' चित्रपटाबद्दल

2004 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'तुमसा नहीं देखा' या चित्रपटात दिया मिर्झाने एका बार डान्सरची भूमिका साकारली होती, तर इम्रान हाश्मीने एका श्रीमंत तरुणाची भूमिका केली होती. प्रेम आणि कौटुंबिक दबाव यांवर आधारित असलेला हा चित्रपट हॉलिवूडमधील 'प्रिटी वुमन' (Pretty Woman) या चित्रपटापासून प्रेरित होता. अनुराग बसू यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटात अनुपम खेर यांचीही मुख्य भूमिका होती.

 

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कामाबद्दल बोलायचं झाल्यास, दिया मिर्झा अलीकडेच नेटफ्लिक्सवरील लोकप्रिय वेब सिरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' (Operation Safed Sagar) मध्ये दिसली. या सिरीजमधील तिच्या अभिनयाचे खूप कौतुक झाले. ही सिरीज १९९९ च्या कारगिल युद्धादरम्यान भारतीय हवाई दलाने राबवलेल्या एका हवाई मोहिमेवर आधारित आहे. 

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