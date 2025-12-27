English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • शिल्पा शेट्टीचे फोटो ताबडतोब हटवा, हायकोर्टाचा आदेश; काय आहे नेमकं प्रकरण?

'शिल्पा शेट्टी'चे फोटो ताबडतोब हटवा, हायकोर्टाचा आदेश; काय आहे नेमकं प्रकरण?

Shilpa Shetty Ai Photos: बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने काही दिवसांपूर्वी तिच्या एआय जनरेटेड आक्षेपार्ह फोटो प्रकरणावर न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. 

Dec 27, 2025, 02:14 PM IST
twitter

Shilpa Shetty Ai Photos: बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने काही दिवसांपूर्वी तिच्या एआय जनरेटेड आक्षेपार्ह फोटो प्रकरणावर न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. 

1/10

शिल्पा शेट्टी एआय जनरेटेड फोटो

Shilpa Shetty Generated Photo

twitter
2/10

शिल्पा शेट्टी एआय जनरेटेड फोटो

Shilpa Shetty Generated Photo

बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी गेल्या काही दिवसांपासून एका वेगळ्या कारणासाठी चर्चेत आहे. डिपफेक कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून अभिनेत्रीचे काही आक्षेपार्ह फोटो तयार करण्याची घटना समोर आली आहे.  

twitter
3/10

शिल्पा शेट्टी एआय जनरेटेड फोटो

Shilpa Shetty Generated Photo

यावेळी शिल्पा शेट्टने संबंधित एआय-निर्मित डीपफेक छायाचित्र विविध संकेतस्थळांवर, समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असल्याचा दावा करून उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली.   

twitter
4/10

शिल्पा शेट्टी एआय जनरेटेड फोटो

Shilpa Shetty Generated Photo

अभिनेत्रीच्या तक्रारीची दखल घेत आता उच्च न्यायालयाने ही तिचे आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडीओ संबंधित सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.  

twitter
5/10

शिल्पा शेट्टी एआय जनरेटेड फोटो

Shilpa Shetty Generated Photo

निरिक्षणांतर्गात समोर आलेल्या माहितीनुसार कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करून तयार केलेले हे बनावट साहित्य अत्यंत धक्कादायक आणि त्रासदायक असल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले आहे.   

twitter
6/10

शिल्पा शेट्टी एआय जनरेटेड फोटो

Shilpa Shetty Generated Photo

या प्रकारामुळे शिल्पा शेट्टी यांच्या प्रतिष्ठेला तडा गेला असल्याची तक्रारही न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.   

twitter
7/10

शिल्पा शेट्टी एआय जनरेटेड फोटो

Shilpa Shetty Generated Photo

ही छायाचित्रे अश्लील स्वरूपाची असून यापैकी काही प्रतिमा दोन दिवसांपूर्वीच ऑनलाइन माध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या.  

twitter
8/10

शिल्पा शेट्टी एआय जनरेटेड फोटो

Shilpa Shetty Generated Photo

त्यामुळे याप्रकरणात पोलिसात तक्रार करत पुढील प्रक्रियेची वाट बघण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा थेट कारवाई करणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका घेत शिल्पा शेट्टीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.   

twitter
9/10

शिल्पा शेट्टी एआय जनरेटेड फोटो

Shilpa Shetty Generated Photo

छायाचित्रे पाहिल्यानंतर हे सर्व धक्कादायक असून त्यामुळे अभिनेत्रीच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे उल्लंघन झाल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या एकलपीठाने केली.  

twitter
10/10

शिल्पा शेट्टी एआय जनरेटेड फोटो

Shilpa Shetty Generated Photo

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही म्हटले की, कोणत्याही व्यक्तीला, विशेषतः महिलेला तिच्या माहितीशिवाय आणि परवानगीशिवाय अशा प्रकारे चुकीचे सादरीकरण केले जाऊ नये. हा तिच्या गोपनियतेच्या अधिकारावर थेट हल्ला आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

2025 मध्ये भारतीयांनी सर्वाधिक ऑनलाइन कोणते पदार्थ मागवले? पहिला नंबरचा पदार्थ बघून वाटेल आश्चर्य

पुढील अल्बम

2025 मध्ये भारतीयांनी सर्वाधिक ऑनलाइन कोणते पदार्थ मागवले? पहिला नंबरचा पदार्थ बघून वाटेल आश्चर्य

2025 मध्ये भारतीयांनी सर्वाधिक ऑनलाइन कोणते पदार्थ मागवले? पहिला नंबरचा पदार्थ बघून वाटेल आश्चर्य

2025 मध्ये भारतीयांनी सर्वाधिक ऑनलाइन कोणते पदार्थ मागवले? पहिला नंबरचा पदार्थ बघून वाटेल आश्चर्य 8
Salman Khan Birthday:भाईजानच्या बर्थडेला वांद्रे-वरळी सी लिंक उजळली, चाहत्यांसाठी खास क्षण

Salman Khan Birthday:भाईजानच्या बर्थडेला वांद्रे-वरळी सी लिंक उजळली, चाहत्यांसाठी खास क्षण

Salman Khan Birthday:भाईजानच्या बर्थडेला वांद्रे-वरळी सी लिंक उजळली, चाहत्यांसाठी खास क्षण 8
रातोरात गगनाला भिडले सोन्याचे दर; आताच्या क्षणाला 1 तोळ्यासाठी किती किंमत मोजावी लागतेय?

रातोरात गगनाला भिडले सोन्याचे दर; आताच्या क्षणाला 1 तोळ्यासाठी किती किंमत मोजावी लागतेय?

रातोरात गगनाला भिडले सोन्याचे दर; आताच्या क्षणाला 1 तोळ्यासाठी किती किंमत मोजावी लागतेय? 8
KDMC निवडणूक स्वबळावर? शिंदे पिता-पुत्राने विजय निर्धार मेळाव्यात वाचून दाखवला विकासकामांचा पाढा

KDMC निवडणूक स्वबळावर? शिंदे पिता-पुत्राने विजय निर्धार मेळाव्यात वाचून दाखवला विकासकामांचा पाढा

KDMC निवडणूक स्वबळावर? शिंदे पिता-पुत्राने विजय निर्धार मेळाव्यात वाचून दाखवला विकासकामांचा पाढा 8