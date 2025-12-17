माधुरी दीक्षितसोबत Kissing Scene करताना बेकाबू झाला अभिनेता, भावनेच्या भरात केली 'ही' गोष्ट, अभिनेत्रींकडून आता खुलासा
1988 मध्ये, एक चित्रपट प्रदर्शित झाला ज्याची चर्चा अजूनही इंडस्ट्रीमध्ये सुरू आहे. खरं तर, माधुरी दीक्षितचा तिच्यापेक्षा 21 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्यासोबतचा चुंबन दृश्य खूप वादग्रस्त होता.
Dakshata Thasale | Dec 17, 2025, 10:43 PM IST
माधुरी दीक्षितची कारकीर्द
बॉलिवूडची "धक-धक गर्ल" माधुरी दीक्षितने आज जिथे आहे तिथे पोहोचण्यासाठी कठोर परिश्रम केले आहेत. परंतु तिच्या दीर्घ आणि शानदार कारकिर्दीत, एक अशी घटना घडली ज्याचा तिला आजही पश्चात्ताप होतो. आपण 1988 च्या "दयावान" चित्रपटाबद्दल आणि विनोद खन्नासोबतच्या तिच्या वादग्रस्त चुंबन दृश्याबद्दल बोलत आहोत. अनेक वर्षांनंतर, माधुरीने एका मुलाखतीत या दृश्याबद्दल सांगितले आहे.
"तो दृश्य पाहून मला धक्का बसतो."
माधुरीने चुंबनबाबत म्हटलं की...
ते वादग्रस्त दृश्य
वादग्रस्त चुंबन दृश्य
सेटवर अभिनेत्री रडू लागली
चित्रपटातून हा दृश्य काढून टाकण्याची मागणी
माधुरी दीक्षित त्यावेळी पूर्णपणे नवीन होती आणि सुपरस्टार विनोद खन्नाचा सामना करण्याची तिच्यात हिंमत नव्हती. चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा माधुरीने अंतिम कट पाहिला तेव्हा तिला धक्का बसला. माधुरीने दिग्दर्शक फिरोज खानला चित्रपटातून हा दृश्य काढून टाकण्यास सांगितले, परंतु फिरोज खानने नकार दिला.
अभिनेत्रीला १ कोटी रुपये
