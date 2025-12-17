English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
माधुरी दीक्षितसोबत Kissing Scene करताना बेकाबू झाला अभिनेता, भावनेच्या भरात केली 'ही' गोष्ट, अभिनेत्रींकडून आता खुलासा

1988 मध्ये, एक चित्रपट प्रदर्शित झाला ज्याची चर्चा अजूनही इंडस्ट्रीमध्ये सुरू आहे. खरं तर, माधुरी दीक्षितचा तिच्यापेक्षा 21 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्यासोबतचा चुंबन दृश्य खूप वादग्रस्त होता.

Dakshata Thasale | Dec 17, 2025, 10:43 PM IST
माधुरी दीक्षितची कारकीर्द

बॉलिवूडची "धक-धक गर्ल" माधुरी दीक्षितने आज जिथे आहे तिथे पोहोचण्यासाठी कठोर परिश्रम केले आहेत. परंतु तिच्या दीर्घ आणि शानदार कारकिर्दीत, एक अशी घटना घडली ज्याचा तिला आजही पश्चात्ताप होतो. आपण 1988 च्या "दयावान" चित्रपटाबद्दल आणि विनोद खन्नासोबतच्या तिच्या वादग्रस्त चुंबन दृश्याबद्दल बोलत आहोत. अनेक वर्षांनंतर, माधुरीने एका मुलाखतीत या दृश्याबद्दल सांगितले आहे.

"तो दृश्य पाहून मला धक्का बसतो."

रेडिओ नशाला दिलेल्या अलिकडेच दिलेल्या मुलाखतीत, माधुरी दीक्षितने त्या काळाची आठवण केली जेव्हा ती इंडस्ट्रीमध्ये नुकतीच सुरुवात करत होती. तिने स्पष्ट केले की, जेव्हा ती "दयावान" चित्रपट करत होती तेव्हा ती इंडस्ट्रीमध्ये नवीन होती. तिला कल्पनाही नव्हती की पडद्यावर हा दृश्य इतका बोल्ड आणि लांब असेल.

माधुरीने चुंबनबाबत म्हटलं की...

माधुरी म्हणाली, "मला वाटते की ही एक शिकण्याची प्रक्रिया आहे. तुम्ही प्रत्येक गोष्टीतून काहीतरी शिकता आणि त्या घटनेतून मी एक मोठा धडा शिकलो. त्या दृश्यानंतर मला इतकी लाज वाटली की मी पुन्हा असे काही करणार नाही असे ठरवले." माधुरी असेही म्हणाली की "आजही, जेव्हा मी ते दृश्य पाहते तेव्हा मला धक्का बसतो."

ते वादग्रस्त दृश्य

फिरोज खान दिग्दर्शित "दयावान" हा चित्रपट हॉलिवूडच्या क्लासिक "द गॉडफादर" वरून प्रेरित एक गुन्हेगारी नाटक होता. विनोद खन्ना यांनी या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारली होती, त्यांच्यासोबत माधुरी होती. त्या काळात, 1980 च्या दशकात चित्रपटांमध्ये इतके तीव्र आणि लांब चुंबन दृश्ये सामान्य नव्हती.

वादग्रस्त चुंबन दृश्य

जेव्हा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा चुंबन दृश्याने इंडस्ट्रीत खळबळ उडाली. लोकांना आश्चर्य वाटले की, एक नवीन अभिनेत्री इतक्या मोठ्या सुपरस्टारसोबत असे दृश्य कसे करू शकते. आजही, हा दृश्य चर्चेचा विषय आहे. हा चुंबन दृश्य बॉलीवूडमधील सर्वात वादग्रस्त दृश्यांपैकी एक आहे.

सेटवर अभिनेत्री रडू लागली

अहवालांनुसार, दृश्याच्या चित्रीकरणादरम्यान वातावरण खूपच तणावपूर्ण झाले होते. अहवालांनुसार, विनोद खन्नाने शूटिंग दरम्यान नियंत्रण गमावले आणि आवश्यकतेपेक्षा जास्त वेळ चुंबन घेतले. असे म्हटले जाते की माधुरी दीक्षित सेटवर रडत होती आणि या घटनेनंतर ती खूप अस्वस्थ झाली.

चित्रपटातून हा दृश्य काढून टाकण्याची मागणी

माधुरी दीक्षित त्यावेळी पूर्णपणे नवीन होती आणि सुपरस्टार विनोद खन्नाचा सामना करण्याची तिच्यात हिंमत नव्हती. चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा माधुरीने अंतिम कट पाहिला तेव्हा तिला धक्का बसला. माधुरीने दिग्दर्शक फिरोज खानला चित्रपटातून हा दृश्य काढून टाकण्यास सांगितले, परंतु फिरोज खानने नकार दिला.  

अभिनेत्रीला १ कोटी रुपये

या वादानंतर, निर्मात्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली. अशा अफवा देखील होत्या की माधुरी दीक्षितला चित्रपटात हा दृश्य ठेवण्यासाठी अतिरिक्त १ कोटी रुपये देण्यात आले होते. ची कधीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही आणि माधुरी दीक्षित कधीही बोलली नाही.

अक्षय खन्नाच्या 'धुंरदर' या सिनेमानंतर पुन्हा एकदा विनोद खन्ना यांच्या जीवनाबाबत लोकांची उत्सुकता वाढली. आणि ही थ्रो बॅक स्टोरी चर्चेत आली.

