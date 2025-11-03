English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Women's World Cup 2025 मध्ये भारतीय महिला संघाची विजयी कामगिरी: सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव, करीनाला आनंदाश्रू अनावर

Celebs Reactions on Women's World Cup win:  Women's World Cup 2025: नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर वर्ल्डकप 2025च्या फायनल सामन्यात भारतीय संघाने दक्षिण अफ्रिका संघाला 52 धावांनी पराभूत करत इतिहास रचला. भारतीय संघाच्या विजयाबद्दल चित्रपटसृष्टीतील असंख्य सेलिब्रिटींनी भारताच्या लेकींचं मनापासून अभिनंदन केलं.  

Nov 03, 2025, 10:13 AM IST
twitter
1/8

महिला क्रिकेट संघाच्या विजयाबद्दल चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांच्या भावनिक प्रतिक्रिया

Women's World Cup 2025:  नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये एकदिवसीय क्रिकेट विश्वचषकाचा अंतिम सामना खेळवला गेला. भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारताने ही कामगिरी केली आहे, ज्याचा आनंद आज संपूर्ण भारत साजरा करत आहे.   

twitter
2/8

सामान्य नागरिकांपासून तर सिनेसृष्टीतील दिग्गजांपर्यंत सर्वांच्या नजरा भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील थरारक फायनल सामन्यावर होत्या. महिला क्रिकेट विश्वचषकाच्या 25 वर्षांच्या इतिहासात, महिला क्रिकेट संघाला पुन्हा एकदा सुवर्णसंधी मिळाली आणि भारताच्या लेकींनी संधीचं सोनं केलं , विश्वविजेतेपद मिळवले आणि देशाला अभिमान वाटेल अशी धडाकेबाज कामगिरी केली.  

twitter
3/8

भारतीय महिला संघाच्या या विजयाबद्दल अभिनेत्री अनुष्का शर्माने तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हॅंडलवर "यु चॅम्पियन" म्हणत महिला खेळाडूंचा जल्लोष करतानाचा फोट लावला.  

twitter
4/8

बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूर खान हिनंदेखील भावनिक कॅप्शन लिहिली आसून त्यावर भरतीय खेळडूचा फोटो लावला आहे.  

twitter
5/8

अभिनेता कार्तिक आर्यनननेसुद्धा भारतीय महिला संघातील खेळाडूंचं तोंडभरुन कौतुक केले. कर्णधार हरमनप्रीतचा ट्रेफी घेतानाच्या फोटोसोबत छानशी कॅप्शन लिहिली आहे.  

twitter
6/8

बॉलिवूडचा दमदार अभिनेता सनी देओलने पास्ट केली असून त्याने लिहिले, 'हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय महिलांनी खरंच कमाल केली आहे. हा विजय महिला शक्तीचा गौरव आहे'.    

twitter
7/8

शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, शिल्पा शेट्टी, प्रियांका चोप्रा, आयुष्मान खुराना आणि सुनील शेट्टी यांसारख्या अनेक कलाकारांनी भारतीय महिला संघाचे या ऐतिहासिक विजयाबद्दल भरभरून अभिनंदन केले.  

twitter
8/8

भारत 52 धावांनी जिंकला

महिला क्रिकेट एकदिवसीय विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात, भारताने दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी  299 धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले, ज्याच्या प्रत्युत्तरात दक्षिण अफ्रिकासंघ 246 धावांवर गारद झाला. भारतीय महिला संघाने 52 धावांनी सामना जिंकला.

twitter
पुढील
अल्बम

Women’s World Cup 2025 मध्ये कोणाला कोणता पुरस्कार मिळाला इथपासून बक्षीसपात्र रकमेपर्यंत... पाहा संपूर्ण माहिती!

पुढील अल्बम

Women’s World Cup 2025 मध्ये कोणाला कोणता पुरस्कार मिळाला इथपासून बक्षीसपात्र रकमेपर्यंत... पाहा संपूर्ण माहिती!

Women’s World Cup 2025 मध्ये कोणाला कोणता पुरस्कार मिळाला इथपासून बक्षीसपात्र रकमेपर्यंत... पाहा संपूर्ण माहिती!

Women’s World Cup 2025 मध्ये कोणाला कोणता पुरस्कार मिळाला इथपासून बक्षीसपात्र रकमेपर्यंत... पाहा संपूर्ण माहिती! 9
मॅच जिंकणं अन्.. &#039;या&#039; खास कारणासाठी रोहित Women&#039;s Worldcup Final ला होता हजर! आदल्या रात्रीच...

मॅच जिंकणं अन्.. 'या' खास कारणासाठी रोहित Women's Worldcup Final ला होता हजर! आदल्या रात्रीच...

मॅच जिंकणं अन्.. 'या' खास कारणासाठी रोहित Women's Worldcup Final ला होता हजर! आदल्या रात्रीच... 10
भंगार विकून ₹3000000000 कोटींची कमाई; कोणाला लागली ही गडगंज लॉटरी?

भंगार विकून ₹3000000000 कोटींची कमाई; कोणाला लागली ही गडगंज लॉटरी?

भंगार विकून ₹3000000000 कोटींची कमाई; कोणाला लागली ही गडगंज लॉटरी? 8
Women&#039;s World Cup 2025: जगभरात फडकला तिरंगा! भारतीय महिला संघाने जिंकला विश्वचषक! बघा सेलिब्रेशनचे क्षण

Women's World Cup 2025: जगभरात फडकला तिरंगा! भारतीय महिला संघाने जिंकला विश्वचषक! बघा सेलिब्रेशनचे क्षण

Women's World Cup 2025: जगभरात फडकला तिरंगा! भारतीय महिला संघाने जिंकला विश्वचषक! बघा सेलिब्रेशनचे क्षण 10