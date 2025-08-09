Raksha Bandhan 2025: बॉलिवूड सेलिब्रिटींचं खास रक्षाबंधन, स्टार्सनी शेअर केले त्यांच्या लाडक्या भावा बहिणींचे खास Photo
Raksha Bandhan 2025 : 9 ऑगस्ट रोजी सर्वत्र रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला जात आहे. अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी देखील यानिमित्ताने आपल्या भावा बहिणींसोबत रक्षाबंधन साजरं केलं. रक्षाबंधनाचे काही खास क्षण सेलिब्रिटींनी आपल्या सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.
Pooja Pawar | Aug 09, 2025, 05:16 PM IST
बॉलिवूड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंग ही तिचा भाऊ अमन प्रीत सिंगला राखी बांधतानाचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले आहेत. फोटोला कॅप्शन देताना त्याने लिहिले की,- 'भाऊ व बहिणीचा बंधन जो नेहमीच घट्ट असते. आम्ही दोघे आता आणि नेहमीच एकमेकांचे रक्षण करतो. भावाला रक्षबंधनच्या शुभेच्छा. मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते'.
