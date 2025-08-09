English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Raksha Bandhan 2025: बॉलिवूड सेलिब्रिटींचं खास रक्षाबंधन, स्टार्सनी शेअर केले त्यांच्या लाडक्या भावा बहिणींचे खास Photo

Raksha Bandhan 2025 : 9 ऑगस्ट रोजी सर्वत्र रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला जात आहे. अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी देखील यानिमित्ताने आपल्या भावा बहिणींसोबत रक्षाबंधन साजरं केलं. रक्षाबंधनाचे काही खास क्षण सेलिब्रिटींनी आपल्या सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. 

Pooja Pawar | Aug 09, 2025, 05:16 PM IST
बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारने त्याची बहीण अलकासोबतचा रक्षाबंधनाचा फोटो शेअर केला आहे. यासोबत त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे - 'जेव्हा माझे डोळे बंद असतात तेव्हा मला आई दिसते आणि जेव्हा डोळे उघडतो तेव्हा मला तुझे हास्य दिसते. लव्ह यू अलका. राखीच्या शुभेच्छा.'  

पलक तिवारीने इंस्टाग्रामवर रक्षाबंधनचे काही फोटो शेअर केले आहेत. यामध्ये ती तिच्या धाकट्या भावाला राखी बांधताना दिसली.  काही फोटोंमध्ये, ती तिच्या भावाबरोबर फंकी पोझेस देताना देखील दिसत आहे. कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले की, 'माझ्या भावाला राखीच्या शुभेच्छा. ताई नेहमीच तुझे संरक्षण करेल'.

बॉलिवूड अभिनेत्री  रकुल प्रीत सिंग ही तिचा भाऊ अमन प्रीत सिंगला राखी बांधतानाचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले आहेत. फोटोला कॅप्शन देताना त्याने लिहिले की,- 'भाऊ व बहिणीचा बंधन जो नेहमीच घट्ट असते. आम्ही दोघे आता आणि नेहमीच एकमेकांचे रक्षण करतो. भावाला रक्षबंधनच्या शुभेच्छा. मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते'. 

अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रनौत ने सुद्धा रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने खास फोटो शेअर केले. यात तिने पिवळ्या रंगाची साडी नेसली असून ती भावाला राखी बांधताना आणि आशीर्वाद देताना दिसत आहे. कॅप्शनमध्ये कंगनाने लिहिले की, 'सर्व भावांना प्रेम आणि आशीर्वाद'. 

बॉलिवूड अभिनेत्री अनन्या पांडे हिने सुद्धा सोशल मीडियावर रक्षाबंधनाचे खास फोटो शेअर केले आहेत. यात अनन्याने आपल्या भावासोबतचा आणि राखीच्या थाळीचा फोटो शेअर केलाय.   

अभिनेता अर्जुन कपूरने आपल्या बहिणींसाठी खास पोस्ट केली आहे. त्याने यात लिहिले माझ्या सहा बहिणी आणि त्यांचे सहा प्रकारचे ड्रामे. कल्ला, भांडण आणि खूप प्रेम.

रणबीर कपूरची बहीण रिद्धीमा कपूरने सुद्धा रणबीर सोबत रक्षाबंधनाचे फोटो शेअर केले आहेत.

सुनील शेट्टी यांनी रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने आपल्या बहिणींसाठी खास पोस्ट केली आहे. यात सुनील शेट्टीने लिहिले की, 'या दोघांसोबत असल्याने, मला कधीही ताकद, प्रेम किंवा आधारासाठी दूर जावे लागले नाही. मी आज आणि प्रत्येक दिवशी यासाठी कृतज्ञ आहे.' 

