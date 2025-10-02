English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतातील श्रीमंत अभिनेत्री, एका वर्षात 4600 कोटींवरुन 7790 कोटींवर पोहोचली संपत्ती, पण 13 वर्षांत एकही दिला नाही हिट सिनेमा

India's Richest Actress : बॉलिवूडच्या श्रीमंत व्यक्तीबद्दल बोलायचं झालं तर पहिलं नाव डोक्यात येतं ते शाहरुख खान, आमिर खान आणि अमिताभ बच्चन. पण ही बॉलिवूडमधील अभिनेत्री जी गर्भश्रीमंत असली तरी या झगमगत्या जगापासून मात्र दूर आहे. पण तिच्या संपतीत सतत वाढच होत आहे. कोण आहे ही अभिनेत्री?

Dakshata Thasale | Oct 02, 2025, 06:22 PM IST
सगळ्यात श्रीमंत हसीना

57 years old Indian richest Actress

ही सुंदरी दुसरी तिसरी कोणी नसून जूही चावला आहे. 90 च्या दशकात लोकांचे मन जिंकणारी जूही चावला अनेक वर्षे बॉलिवूडमध्ये राज्य करत होती. तिने तीन दशके चित्रपटसृष्टीत राज्य केले. शाहरुख खानपासून ऋषी कपूरपर्यंत त्या काळातील प्रत्येक टॉप स्टारसोबत रोमान्स केला आणि ब्लॉकबस्टर चित्रपटांची मालिका दिली.  

टॉप अभिनेत्री ते सहाय्यक नायिका

57 years old Indian richest Actress

1990 ते 2000 च्या दशकापर्यंत तिची कारकीर्द नवीन उंचीवर पोहोचली. "डर," "येस बॉस," आणि "इश्क" सारख्या चित्रपटांनी तिला बॉक्स ऑफिस क्वीन बनवण्यास मदत केली. 2000 नंतर, तिने सहाय्यक भूमिका साकारण्यास सुरुवात केली. 2010 पर्यंत, तिने अधिक निवडक चित्रपटांमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली.

13 वर्षांपूर्वीचा शेवटचा हिट

57 years old Indian richest Actress

या चित्रपटांमध्ये 'गुलाब गँग', 'चॉक अँड डस्टर', 'एक लडकी को देखा तो ऐसा लगा', 'शर्माजी नमकीन' आणि 'फ्रायडे नाईट प्लॅन्स' यांचा समावेश आहे. 

57 years old Indian richest Actress

याचा अर्थ असा की गेल्या 10 वर्षांत जुहीचे बहुतेक चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाले आहेत आणि ते कमी बजेटचे होते. तिचा शेवटचा बॉक्स ऑफिस रिलीज 2012 मध्ये 'सन ऑफ सरदार' होता आणि तो तिचा शेवटचा हिट देखील होता.

संपत्ती वाढतेय..

57 years old Indian richest Actress

गेल्या 13 वर्षांपासून जुहीचा एकही चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला नाही. तरीही, तिची संपत्ती वर्षानुवर्षे वाढत आहे, ज्यामुळे सर्वांना धक्का बसत आहे. जुही चित्रपटांपासून दूर असताना, ती तिचे व्यवसाय साम्राज्य देखील वाढवत होती. 

57 years old Indian richest Actress

जुहीने शाहरुख खानसोबत ड्रीम्स अनलिमिटेड ही निर्मिती कंपनी स्थापन केली. तिने कोलकाता नाईट रायडर्स आणि तिचा पती जय मेहता यांच्या व्यवसायातही मोठी गुंतवणूक केली आहे.

एकूण संपत्तीचा आकडा

57 years old Indian richest Actress

हुरुन इंडियाच्या 2024  च्या यादीनुसार, जुही चावलाची एकूण संपत्ती 4600 कोटी होती. एका वर्षात, म्हणजेच 2025 मध्ये, ही एकूण संपत्ती 3190 कोटींनी वाढली आहे. याचा अर्थ हुरुन इंडियाच्या 2025 च्या यादीनुसार, अभिनेत्रीची सध्याची एकूण संपत्ती 7790 कोटी आहे. 

एकूण संपत्तीचा आकडा

57 years old Indian richest Actress

भारतीय स्टार्समध्ये, शाहरुख खान १२४९० कोटींच्या एकूण संपत्तीसह यादीत अव्वल आहे. याचा अर्थ असा की किंग खान वगळता इतर सर्व नायक आणि नायिका जुही चावलाच्या मागे आहेत.

