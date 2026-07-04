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भोंग्यांसंबंधी तक्रारींवर किती... हायकोर्टाचा मुंबई पोलिसांना थेट सवाल; नेमकं प्रकरण काय? कोणता तपशील मागवला?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 04, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:40 PM IST

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका सुनावणीदरम्यान पोलिसांना न्यायाधीशांनी नेमकं काय विचारलं? मशिदीची बाजू मांडणारे वकील काय म्हणाले जाणून घ्या सविस्तरपणे...

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भोंग्यांसंबंधी तक्रारींवर किती... हायकोर्टाचा मुंबई पोलिसांना थेट सवाल; नेमकं हे प्रकरण काय?

भोंग्याचा प्रश्न पुन्हा कोर्टात गेला असून नेमकं काय आहे हे प्रकरण, मशिदीच्या वकिलांनी काय बाजू मांडली, त्यावर कोर्टाने काय म्हटलं? याचिकाकर्त्या महिलेचं म्हणणं काय आहे जाणून घ्या सविस्तर...

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किती वेळात कारवाई?

भोंग्यांसंबंधी तक्रारींवर किती वेळात कारवाई करता अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांकडे केली आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी न्यायालयामध्ये नेमकं काय घडलं हे जाणून घेऊयात...

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मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले निर्देश

शांततेत जगणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून जेव्हा ध्वनिप्रदूषण करणारे मशिदींवरील भोंगे, अन्य प्रार्थनास्थळांतील कार्यक्रमांतील किंवा लाऊडस्पीकर आदीविषयी तक्रारी येतात, तेव्हा पोलिस किती वेळात त्याठिकाणी पोहोचतात आणि कोणती कारवाई केली जाते, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई पोलिसांना दिले. मात्र या सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं हे पाहूयात...

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मनाई असलेल्या वेळेचे उल्लंघन

कांदिवली पूर्व येथील मशिदीवरील भोंग्यामुळे वारंवार रात्री 10 ते सकाळी 6 या मनाई असलेल्या वेळेचे उल्लंघन करत ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचे म्हणत अॅड. रीना रिचर्ड यांनी सन 2017 मध्ये फौजदारी रिट याचिका केली.

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द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी

या याचिकेवर न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

 

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वैयक्तिक द्वेषातून आमच्यावर आरोप

त्यावेळी याचिकाकर्तीकडून वैयक्तिक द्वेषातून आमच्यावर आरोप करण्यात येत असून आम्ही आता मशि‍दीच्या बाहेर भोंगे लावतच नसल्याचे म्हणणे मशिदीच्या वकिलांनी मांडले.

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विशिष्ट समुदायाविरोधात आक्षेप नोंदवलेले नसून...

मात्र, याचिकाकर्तीने याचिकेत कोणत्याही विशिष्ट समुदायाविरोधात आक्षेप नोंदवलेले नसून ध्वनिप्रदूषणाच्या कोणत्याही तक्रारीवर पोलिसांकडून तत्परतेने कारवाई होत नसल्याचे गाऱ्हाणे मांडले असल्याचे खंडपीठाने निदर्शनास आणले. 

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तपशील सादर करा

अखेरीस, अशी तक्रार आल्यास पोलिस किती वेळात संबंधित ठिकाणी पोहोचतात आणि कोणती कारवाई केली जाते, याचा तपशील सादर करा, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक; एआय, वृत्तसंस्था आणि फ्रिपीकवरुन साभार)

TAGS:
high court
police
COMPLAINT
loudspeaker
masjid

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