/पोटगीची रक्कम ₹10 लाखांवरुन थेट ₹10 हजारांवर... मुंबई हायकोर्टाने पतीला दिलासा का दिला? नेमकं प्रकरण काय?

सदर प्रकरणामध्ये पतीने 2025 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील आर्थिक आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याच प्रकरणामध्ये आता मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. न्यायालयाने काय म्हटलंय पाहूयात...
मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये पोटगीची रक्कम थेट 10 लाखांवरुन महिना 10 हजारांवर आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत नवऱ्याला मोठा दिलासा दिलाय. नेमकं या प्रकरणात घडलं काय पाहूयात...
पतीचे उत्पन्न आणि पत्नीच्या गरजा याबाबत ठोस पुरावे नसताना अंदाजाच्या आधारे कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला मंजूर केलेली 10 लाख रुपयांची कायमस्वरूपी पोटगी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली. या प्रकरणात दोन्ही पक्षांचे उत्पन्न, गरजा, मालमत्ता आणि दायित्वे विचारात घेऊन पोटगीची रक्कम नव्याने निश्चित करण्याचे निर्देश कौटुंबिक न्यायालयाला दिले. मात्र, अल्पवयीन मुलीच्या देखभालीसाठी दरमहा 10 हजार रुपये देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
न्या. भारती डांगरे आणि न्या. आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे पतीने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिलेल्या याचिकेवर सुनावणी होती. कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला 10 लाख रुपये कायमस्वरूपी पोटगी आणि अल्पवयीन मुलीसाठी दरमहा 10 हजार रुपये देखभत्ता देण्याचे निर्देश दिले होते. पतीने 2025 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील आर्थिक आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
28 ऑगस्ट रोजीच्या आदेशात उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, पोटगीची रक्कम निश्चित करताना पतीच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नाचा आणि पत्नीच्या गरजांचा योग्य पुराव्यांच्या आधारे विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने पती कुशल आणि पात्र असून यापूर्वी जर्मनीत काम केले असल्याच्या आधारावर त्याचे मासिक उत्पन्न एक लाख रुपये असल्याचे गृहीत धरले होते.
या उत्पन्नाच्या अंदाजाच्या आधारे पत्नीला 10 लाख 3 रुपयांची कायमस्वरूपी पोटगी आणि मुलीसाठी दरमहा 10 हजार रुपये देखभत्ता निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, या उत्पन्नाबाबत ठोस पुरावा न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर नव्हता.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून कायमस्वरूपी पोटगीची रक्कम निश्चित करताना पतीच्या उत्पन्नाचे विवरण आणि पत्नीच्या गरजांचा योग्य प्रकारे विचार करणे अपेक्षित आहे.
पतीचे प्रत्यक्ष उत्पन्न, पत्नीच्या आर्थिक गरजा तसेच दोन्ही पक्षांची आर्थिक परिस्थिती यांचा पुराव्यांच्या आधारे विचार न करता पोटगीची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये अल्पवयीन मुलीच्या देखभालीसाठी पतीने पत्नीला दरमहा 10 हजार रुपये देत राहावे, असा महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)