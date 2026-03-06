English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का?

सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का?

Bombay High Court Case Of Namaz Near Mumbai Airport: रमजान महिन्यात नमाज पठण करण्यासाठी मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात तात्पुरती जागा द्यावी अशी मागणी करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायलयाने नेमकं काय म्हटलं जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Mar 06, 2026, 11:05 AM IST
विमानतळ परिसरात नमाज? सरकारने काय म्हटलं? प्रकरण काय? जाणून घ्या...

namazatairport

मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण प्रकरणात हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय न्यायलयाने दिला आहे. नेमकं काय म्हटलंय कोर्टाने आणि सरकारने आपली बाजू मांडताना कोणते मुद्दे उपस्थित केले जाणून घ्या

याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

namazatairport

रमजान महिन्यात नमाज पठण करण्यासाठी मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात तात्पुरती जागा द्यावी, अशी मागणी करणारी टॅक्सी चालक संघटनेची याचिका गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

याचिका फेटाळताना काय म्हटलं?

namazatairport

सुरक्षेच्या कारणास्तव आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात नमाज पठण करण्यासाठी परवानगी देणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले आहे.

कोणत्याही किमतीवर तडजोड केली जाणार नाही

namazatairport

कोणत्याही धर्मापेक्षा प्रवाशांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, सुरक्षिततेला प्राधान्य असून कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही किमतीवर तडजोड केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कोणत्या न्यायाधिशांसमोर झाली सुनावणी?

namazatairport

न्यायमूर्ती बर्गेस कोलाबावाला व न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली.

...तरी आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही

namazatairport

विमानतळावर विविध धर्माचे नागरिक येतात त्यामुळे जवळपास मशीद असली किंवा नसली तरी आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही धर्माला प्रार्थना करण्याचा अधिकार हा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली देता येणार नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं. 

पर्याय तपासण्यात आला

namazatairport

विमानतळ परिसरात नमाजासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय तपासण्यात आला होता.

सात संभाव्य ठिकाणांची पाहणी

namazatairport

पोलिस, विमानतळ सुरक्षा यंत्रणा तसेच दहशतवादविरोधी पथकाने विमानतळ परिसरातील सुमारे सात संभाव्य ठिकाणांची पाहणीही केली होती.

राज्य सरकारने दिले सुरक्षेचे कारण

namazatairport

मात्र, त्या सर्व ठिकाणांबाबत सुरक्षासंबंधित अडचणी असल्याचे आढळले, असे सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले. (प्रातिनिधिक फोटो - सौजन्य पीटीआय वृत्तसंस्था, रॉयटर्स वृत्तसंस्था, 'फ्रिपिक'वरुन साभार)

