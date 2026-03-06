सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का?
Bombay High Court Case Of Namaz Near Mumbai Airport: रमजान महिन्यात नमाज पठण करण्यासाठी मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात तात्पुरती जागा द्यावी अशी मागणी करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायलयाने नेमकं काय म्हटलं जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Mar 06, 2026, 11:05 AM IST
1/9
विमानतळ परिसरात नमाज? सरकारने काय म्हटलं? प्रकरण काय? जाणून घ्या...
2/9
याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली
3/9
याचिका फेटाळताना काय म्हटलं?
4/9
कोणत्याही किमतीवर तडजोड केली जाणार नाही
5/9
कोणत्या न्यायाधिशांसमोर झाली सुनावणी?
6/9
...तरी आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही
7/9
पर्याय तपासण्यात आला
8/9
सात संभाव्य ठिकाणांची पाहणी
9/9