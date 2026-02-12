...तर 2036 मध्ये मुंबईकरांना घोड्यावरुनच प्रवास करावा लागेल; हायकोर्ट असं का म्हणालं?
Mumbai High Court Slams BMC: मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला झापल्याचं दिसून आलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे आणि घडलंय काय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
Swapnil Ghangale | Feb 12, 2026, 11:11 AM IST
...तर मुंबईकरांना घोड्यावरुन करावा लागणार प्रवास!
मुंबईकर घोड्यानेच प्रवास करतील
पालिकेचे चांगलेच कान उपटले
पालिका काहीच करत नाही
चार गाड्या जाऊ शकत होत्या
माहिती सादर करण्याचे आदेश
सायकलचाच पर्याय राहील
घोड्याचा पर्याय
