  • ...तर 2036 मध्ये मुंबईकरांना घोड्यावरुनच प्रवास करावा लागेल; हायकोर्ट असं का म्हणालं?

...तर 2036 मध्ये मुंबईकरांना घोड्यावरुनच प्रवास करावा लागेल; हायकोर्ट असं का म्हणालं?

Mumbai High Court Slams BMC: मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला झापल्याचं दिसून आलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे आणि घडलंय काय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Feb 12, 2026, 11:11 AM IST
1/10

...तर मुंबईकरांना घोड्यावरुन करावा लागणार प्रवास!

horsemumbaihc

सन 2036 मध्ये मुंबईकरांना घोड्यावरुन प्रवास करावा लागेल असं कोर्टाने काय म्हटलं आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...

2/10

मुंबईकर घोड्यानेच प्रवास करतील

horsemumbaihc

अतिक्रमणांमुळे रस्त्यांची इतकी वाईट अवस्था झाली आहे की पुढच्या दहा वर्षांत मुंबईकर घोड्यानेच प्रवास करतील, असा सणसणीत टोला उच्च न्यायालयाने बुधवारी महापालिकेला हाणला.  

3/10

पालिकेचे चांगलेच कान उपटले

horsemumbaihc

पवईत रस्ता व पदपथावर अतिक्रमण झाले आहे. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने पालिकेचे चांगलेच कान उपटले.   

4/10

पालिका काहीच करत नाही

horsemumbaihc

रस्ता, पदपथ मोकळे दिसले की लगेच त्यावर अतिक्रमण होते. तरीदेखील पालिका काहीच करत नाही. भविष्यात मुंबईची काय अवस्था होईल याची आम्हाला चिंता वाटते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.  

5/10

चार गाड्या जाऊ शकत होत्या

horsemumbaihc

पवईतील हिरानंदानीच्या या रस्त्यावरून चार गाड्या जाऊ शकत होत्या. आता येथे केवळ एकच लेन आहे. किती सुंदर रस्ता होता. आता त्याची काय अवस्था झाली आहे, असेही न्यायालयाने पालिकेला फटकारले.   

6/10

माहिती सादर करण्याचे आदेश

horsemumbaihc

येथे पालिकेचे किती भूखंड होते. किती अतिक्रमण झाले आहे, याची सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी आज, गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.  

7/10

सायकलचाच पर्याय राहील

horsemumbaihc

मुंबईतील रस्ते व पदपथांची अवस्था बघता भविष्यात मुंबईकरांना वाहने सोडून सायकल किंवा ई-सायकलच चालवावी लागेल, असं न्यायालयाने म्हटलं.

8/10

घोड्याचा पर्याय

horsemumbaihc

मुंबईकरांकडे दुसरा काहीच पर्याय राहणार नाही. सायकल किंवा ई-सायकलपेक्षा घोड्याचा पर्याय मुंबईकरांसाठी उत्तम राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले.

9/10

काय आहे प्रकरण

horsemumbaihc

ब्युमाँट स्कूलने ही याचिका केली आहे. येथील पोदार मार्ग ते जेव्हीएलआरपर्यंतचा रस्ता व पदपथावर झोपड्यांचे अतिक्रमण आहे. इथे वाहतूककोंडी होते. नागरिकांना याचा नाहक त्रास होतो. 

10/10

झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत

horsemumbaihc

पालिकेकडे याची तक्रार करण्यात आली. पालिका काहीच करत नाही. न्यायालयाने या झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक सौजन्य - फ्रिपिक आणि intagram/mumbaihorseshow वरुन साभार)

