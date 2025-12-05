English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बाटलीच्या झाकणाचे रंग सांगतात, तुम्ही नक्की कोणत्या प्रकारचे पाणी पिताय?

आपण रोजच्या जीवनात पाण्याच्या बाटल्या घेताना झाकणांचे रंग अनेकदा दुर्लक्षित करतो, पण हे रंग पाण्याच्या गुणधर्मांबद्दल महत्त्वाचे संकेत देतात. प्रवासात किंवा बाहेर असताना योग्य प्रकारचे पाणी निवडण्यासाठी या रंगांची माहिती मोठी मदत ठरते.

Dec 05, 2025, 06:17 PM IST
twitter

Bottle Cap Color Meaning: आपण रोजच्या जीवनात पाण्याच्या बाटल्या घेताना झाकणांचे रंग अनेकदा दुर्लक्षित करतो, पण हे रंग पाण्याच्या गुणधर्मांबद्दल महत्त्वाचे संकेत देतात. प्रवासात किंवा बाहेर असताना योग्य प्रकारचे पाणी निवडण्यासाठी या रंगांची माहिती मोठी मदत ठरते.

1/9

बाटलीच्या झाकणाचे रंग सांगतात, तुम्ही नक्की कोणत्या प्रकारचे पाणी पिताय?

twitter
2/9

बाहेर प्रवास करत असताना किंवा इतर वेळी आपण पाणी पिण्यासाठी दुकानातून पाण्याची बाटली खरेदी करतो. तुम्ही कधी निरीक्षण केले असेल तर तुमच्या लक्षात येईल, काही पाण्याच्या बाटल्यांची झाकणे वेगवेगळ्या रंगांची असतात.  

twitter
3/9

पण तुम्हाला माहित आहे का, की पाण्याच्या बाटल्यांच्या झाकणांचे रंग एक विशिष्ट अर्थ दर्शवितात. हे रंग त्या बाटलीत कोणत्या प्रकारचे पाणी आहे हे सांगतात. 

twitter
4/9

जर बाटलीच्या झाकणाचा रंग हिरवा असेल तर, त्यामधील पाण्यात कृत्रिम चव मिसळली गेली आहे. हे पाणी साधारण नसून चवीसाठी बनवले जाते. 

twitter
5/9

निळे झाकण असल्यास त्या बाटलीतील पाणी प्राकृतिक आहे. म्हणजे ते नैसर्गिक स्त्रोतातून मिळवले गेलेले आणि काही प्रमाणात फिल्टर केलेले पाणी आहे. 

twitter
6/9

काळ्या रंगाचे झाकण हे दर्शवते की त्या बाटलीमध्ये अल्कलाइन पाणी आहे. या प्रकारच्या पाण्याची पीएच पातळी सामान्य पाण्यापेक्षा जास्त असते. हे पाणी साधारणतः शरीरातील अॅसिडच्या पातळीत संतुलन राखण्यासाठी वापरले जाते. 

twitter
7/9

जर पाण्याच्या बाटलीचे झाकण पांढरे असेल तर त्यातील पाणी आरओ प्रक्रिया केलेले मिनरल वॉटर असते. 

twitter
8/9

लाल रंगाचे झाकण असलेल्या पाण्याच्या बाटलीत कार्बोनेटेड पाणी असते. जे शरीराला त्वरीत हायड्रेशन मिळवून देण्यासाठी तयार केलेले असते. 

twitter
9/9

ही माहिती लक्षात ठेवा आणि पुढील वेळेस जेव्हा-केव्हा तुम्ही पाण्याची बाटली खरेदी कराल तेव्हा झाकणाचे रंग नक्की पहा. यामुळे तुम्ही कोणत्या प्रकारचे पाणी पित आहात हे समजेल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी ही माहिती उपयोगी पडेल.

twitter
पुढील
अल्बम

मोठी बातमी! IndiGo च्या प्रवाशांना दिलासा; असंख्य विमान रद्द होण्यामागील 'तो' नियम DGCA कडून रद्द

पुढील अल्बम

मोठी बातमी! IndiGo च्या प्रवाशांना दिलासा; असंख्य विमान रद्द होण्यामागील &#039;तो&#039; नियम DGCA कडून रद्द

मोठी बातमी! IndiGo च्या प्रवाशांना दिलासा; असंख्य विमान रद्द होण्यामागील 'तो' नियम DGCA कडून रद्द

मोठी बातमी! IndiGo च्या प्रवाशांना दिलासा; असंख्य विमान रद्द होण्यामागील 'तो' नियम DGCA कडून रद्द 12
Mahaparinirvan Din: निधन झालं तेव्हा बाबासाहेबांकडे नेमकी किती संपत्ती होती? आकडेवारी समोर

Mahaparinirvan Din: निधन झालं तेव्हा बाबासाहेबांकडे नेमकी किती संपत्ती होती? आकडेवारी समोर

Mahaparinirvan Din: निधन झालं तेव्हा बाबासाहेबांकडे नेमकी किती संपत्ती होती? आकडेवारी समोर 9
...म्हणूनच म्हणतात मिस्टर फ्रोड &#039;या&#039; खेळाडूची IPL 2026 मधून उचलबांगडी, नेमकं प्रकरण काय?

...म्हणूनच म्हणतात मिस्टर फ्रोड 'या' खेळाडूची IPL 2026 मधून उचलबांगडी, नेमकं प्रकरण काय?

...म्हणूनच म्हणतात मिस्टर फ्रोड 'या' खेळाडूची IPL 2026 मधून उचलबांगडी, नेमकं प्रकरण काय? 8
नॅशनल क्रश गिरिजा ओकचं पुन्हा प्रेमात पाडणारं फोटोशूट व्हायरल, समुद्रकिनाऱ्यावरील फोटोंची होतेय चर्चा

नॅशनल क्रश गिरिजा ओकचं पुन्हा प्रेमात पाडणारं फोटोशूट व्हायरल, समुद्रकिनाऱ्यावरील फोटोंची होतेय चर्चा

नॅशनल क्रश गिरिजा ओकचं पुन्हा प्रेमात पाडणारं फोटोशूट व्हायरल, समुद्रकिनाऱ्यावरील फोटोंची होतेय चर्चा 8